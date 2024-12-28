Эвертон - Ноттингем Форест 29 Декабря прямая трансляция
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40569
29 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Ноттингем Форест, которое состоится 29 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Ноттингем Форест
Ноттингем
Главные тренеры
|Шон Дайч
|Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
|21.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|2 : 0
|02.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|05.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 2
|20.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|22.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 0
|14.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 0
|04.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|4 : 0
|01.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|4 : 0
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|21.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 2
|14.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 1
|07.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 3
|04.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|17
|42
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|18
|35
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|18
|34
| 4
Лига чемпионов
|Арсенал
|17
|33
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|29
|6
|Борнмут
|18
|29
|7
|Манчестер Сити
|18
|28
|8
|Фулхэм
|18
|28
|9
|Астон Вилла
|18
|28
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|17
|25
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|18
|23
|12
|Брентфорд
|17
|23
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|23
|14
|Манчестер Юнайтед
|18
|22
|15
|Эвертон
|17
|17
|16
|Кристал Пэлас
|18
|17
|17
|Вулверхэмптон
|18
|15
| 18
Зона вылета
|Лестер Сити
|18
|14
| 19
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|17
|12
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|18
|6