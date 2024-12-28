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Эвертон - Ноттингем Форест 29 Декабря прямая трансляция

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40569
29 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
Эвертон
Ноттингем Форест

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Ноттингем Форест, которое состоится 29 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Ноттингем Форест
Ноттингем
Главные тренеры
Англия Шон Дайч
Португалия Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
21.04.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур Эвертон2 : 0Ноттингем Форест
02.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур Ноттингем Форест0 : 1Эвертон
05.03.2023 Англия - Премьер-лига 26-й тур Ноттингем Форест2 : 2Эвертон
20.08.2022 Англия - Премьер-лига 3-й тур Эвертон1 : 1Ноттингем Форест
26.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур 1 : 1Эвертон
22.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур Эвертон0 : 0
14.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур 0 : 0Эвертон
04.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур Эвертон4 : 0
01.12.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур 4 : 0Эвертон
26.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур Ноттингем Форест1 : 0
21.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур 0 : 2Ноттингем Форест
14.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур Ноттингем Форест2 : 1
07.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур 2 : 3Ноттингем Форест
04.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур 3 : 0Ноттингем Форест
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1742
2
Лига чемпионов
Челси1835
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест1834
4
Лига чемпионов
Арсенал1733
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед1829
6 Борнмут1829
7 Манчестер Сити1828
8 Фулхэм1828
9 Астон Вилла1828
10 Брайтон энд Хоув Альбион1725
11 Тоттенхэм Хотспур1823
12 Брентфорд1723
13 Вест Хэм Юнайтед1823
14 Манчестер Юнайтед1822
15 Эвертон1717
16 Кристал Пэлас1817
17 Вулверхэмптон1815
18
Зона вылета
Лестер Сити1814
19
Зона вылета
Ипсвич Таун1712
20
Зона вылета
Саутгемптон186

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