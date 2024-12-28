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Дерби Каунти - Лидс Юнайтед 29 Декабря прямая трансляция

Стадион: Прайд Парк (Дерби, Англия), вместимость: 33597
29 Декабря 2024 года в 20:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 24-й тур
Дерби Каунти
Лидс Юнайтед

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дерби Каунти - Лидс Юнайтед, которое состоится 29 Декабря 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Прайд Парк (Дерби, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дерби Каунти
Дерби
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
Германия Даниэль Фарке
История личных встреч
07.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур Лидс Юнайтед2 : 0Дерби Каунти
19.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Дерби Каунти1 : 3Лидс Юнайтед
21.09.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Лидс Юнайтед1 : 1Дерби Каунти
15.05.2019 Англия - Чемпионшип Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч Лидс Юнайтед2 : 4Дерби Каунти
11.05.2019 Англия - Чемпионшип Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч Дерби Каунти0 : 1Лидс Юнайтед
11.01.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Лидс Юнайтед2 : 0Дерби Каунти
11.08.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Дерби Каунти1 : 4Лидс Юнайтед
21.02.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 33-й тур Дерби Каунти2 : 2Лидс Юнайтед
31.10.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Лидс Юнайтед1 : 2Дерби Каунти
13.01.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Лидс Юнайтед1 : 0Дерби Каунти
26.12.2024 Англия — Чемпионшип 23-й тур Дерби Каунти2 : 1
20.12.2024 Англия — Чемпионшип 22-й тур 2 : 1Дерби Каунти
13.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур Дерби Каунти4 : 0
10.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур 0 : 0Дерби Каунти
07.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур Лидс Юнайтед2 : 0Дерби Каунти
26.12.2024 Англия — Чемпионшип 23-й тур 0 : 2Лидс Юнайтед
21.12.2024 Англия — Чемпионшип 22-й тур Лидс Юнайтед4 : 0
14.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур 1 : 1Лидс Юнайтед
10.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур Лидс Юнайтед3 : 1
07.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур Лидс Юнайтед2 : 0Дерби Каунти
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2348
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед2348
3
Плей-офф
Бёрнли2347
4
Плей-офф
Сандерленд2344
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс2238
6
Плей-офф
Уотфорд2237
7 Мидлсбро2336
8 Вест Бромвич Альбион2335
9 Шеффилд Уэнсдей2333
10 Суонси Сити2330
11 Бристоль Сити2330
12 Норвич Сити2329
13 Миллуолл2228
14 Дерби Каунти2327
15 Ковентри Сити2327
16 Престон Норт Энд2326
17 Куинз Парк Рейнджерс2325
18 Лутон Таун2325
19 Сток Сити2322
20 Оксфорд Юнайтед2221
21 Портсмут2120
22
Зона вылета
Халл Сити2319
23
Зона вылета
Кардифф Сити2218
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2218

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