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Суонси Сити - Лутон Таун 29 Декабря прямая трансляция

Стадион: Суонси.ком (Суонси, Уэльс), вместимость: 21028
29 Декабря 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 24-й тур
Суонси Сити
Лутон Таун

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Суонси Сити - Лутон Таун, которое состоится 29 Декабря 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Суонси.ком (Суонси, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Суонси Сити
Суонси
Лутон Таун
Лутон
История личных встреч
07.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур Лутон Таун1 : 1Суонси Сити
04.03.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Лутон Таун1 : 0Суонси Сити
20.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Суонси Сити0 : 2Лутон Таун
01.02.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Суонси Сити0 : 1Лутон Таун
18.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 8-й тур Лутон Таун3 : 3Суонси Сити
13.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Лутон Таун0 : 1Суонси Сити
05.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Суонси Сити2 : 0Лутон Таун
27.06.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Суонси Сити0 : 1Лутон Таун
21.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Лутон Таун0 : 1Суонси Сити
26.12.2024 Англия — Чемпионшип 23-й тур Суонси Сити3 : 0
21.12.2024 Англия — Чемпионшип 22-й тур 2 : 1Суонси Сити
14.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур Суонси Сити2 : 3
10.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур 1 : 2Суонси Сити
07.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур Лутон Таун1 : 1Суонси Сити
26.12.2024 Англия — Чемпионшип 23-й тур 1 : 0Лутон Таун
20.12.2024 Англия — Чемпионшип 22-й тур Лутон Таун2 : 1
14.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур 2 : 0Лутон Таун
10.12.2024 Англия — Чемпионшип 20-й тур Лутон Таун2 : 1
07.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур Лутон Таун1 : 1Суонси Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2348
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед2348
3
Плей-офф
Бёрнли2347
4
Плей-офф
Сандерленд2344
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс2238
6
Плей-офф
Уотфорд2237
7 Мидлсбро2336
8 Вест Бромвич Альбион2335
9 Шеффилд Уэнсдей2333
10 Суонси Сити2330
11 Бристоль Сити2330
12 Норвич Сити2329
13 Миллуолл2228
14 Дерби Каунти2327
15 Ковентри Сити2327
16 Престон Норт Энд2326
17 Куинз Парк Рейнджерс2325
18 Лутон Таун2325
19 Сток Сити2322
20 Оксфорд Юнайтед2221
21 Портсмут2120
22
Зона вылета
Халл Сити2319
23
Зона вылета
Кардифф Сити2218
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2218

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