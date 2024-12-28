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Спортинг - Бенфика 29 Декабря прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
29 Декабря 2024 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 16-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия);
Спортинг
Бенфика

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Бенфика, которое состоится 29 Декабря 2024 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Бенфика
Лиссабон
Главные тренеры
Португалия Жоау Перейра
Португалия Руй Боргеш
Португалия Бруну Лаже
История личных встреч
06.04.2024 Португалия — Примейра 28-й тур Спортинг2 : 1Бенфика
02.04.2024 Кубок Португалии 1/2 финала. 2-й матч Бенфика2 : 2Спортинг
29.02.2024 Кубок Португалии 1/2 финала. 1-й матч Спортинг2 : 1Бенфика
12.11.2023 Португалия — Примейра 11-й тур Бенфика2 : 1Спортинг
21.05.2023 Португалия - Примейра 33-й тур Спортинг2 : 2Бенфика
15.01.2023 Португалия - Примейра 16-й тур Бенфика2 : 2Спортинг
17.04.2022 Португалия - Примейра 30-й тур Спортинг0 : 2Бенфика
29.01.2022 Португалия - Кубок лиги Финал Бенфика1 : 2Спортинг
04.12.2021 Португалия - Примейра 13-й тур Бенфика1 : 3Спортинг
15.05.2021 Португалия - Примейра 33-й тур Бенфика4 : 3Спортинг
22.12.2024 Португалия — Примейра 15-й тур 0 : 0Спортинг
18.12.2024 Кубок Португалии 1/8 финала Спортинг2 : 1 ДВ
14.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур Спортинг3 : 2
10.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 2 : 1Спортинг
05.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур 2 : 1Спортинг
23.12.2024 Португалия — Примейра 15-й тур Бенфика3 : 0
19.12.2024 Португалия — Примейра 8-й тур 0 : 2Бенфика
15.12.2024 Португалия — Примейра 14-й тур 1 : 1Бенфика
11.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур Бенфика0 : 0
07.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур Бенфика1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бенфика1538
2
Квалификация Лиги чемпионов
Спортинг1537
3
Квалификация Лиги Европы
Порту1537
4
Квалификация Лиги конференций
Брага1528
5 Санта-Клара1527
6 Витория Гимарайнш1523
7 Каза Пия1520
8 Морейренсе1520
9 Фамаликан1519
10 Жил Висенте1517
11 Риу Аве1516
12 Эштрела1515
13 Эшторил1514
14 Насьонал1513
15 АВС1513
16
Стыковая зона
Фаренсе1512
17
Зона вылета
Боавишта1512
18
Зона вылета
Арока1511

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