Спортинг - Бенфика 29 Декабря прямая трансляция
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50466
29 Декабря 2024 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 16-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Бенфика, которое состоится 29 Декабря 2024 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Бенфика
Лиссабон
Главные тренеры
|Жоау Перейра
|Руй Боргеш
|Бруну Лаже
История личных встреч
|06.04.2024
|Португалия — Примейра
|28-й тур
|2 : 1
|02.04.2024
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 2
|29.02.2024
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 1
|12.11.2023
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|2 : 1
|21.05.2023
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 2
|15.01.2023
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|2 : 2
|17.04.2022
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|0 : 2
|29.01.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Финал
|1 : 2
|04.12.2021
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|1 : 3
|15.05.2021
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|4 : 3
|22.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|0 : 0
|18.12.2024
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|2 : 1 ДВ
|14.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|3 : 2
|10.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 1
|05.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|2 : 1
|23.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|3 : 0
|19.12.2024
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|0 : 2
|15.12.2024
|Португалия — Примейра
|14-й тур
|1 : 1
|11.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 0
|07.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бенфика
|15
|38
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Спортинг
|15
|37
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|15
|37
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|15
|28
|5
|Санта-Клара
|15
|27
|6
|Витория Гимарайнш
|15
|23
|7
|Каза Пия
|15
|20
|8
|Морейренсе
|15
|20
|9
|Фамаликан
|15
|19
|10
|Жил Висенте
|15
|17
|11
|Риу Аве
|15
|16
|12
|Эштрела
|15
|15
|13
|Эшторил
|15
|14
|14
|Насьонал
|15
|13
|15
|АВС
|15
|13
| 16
Стыковая зона
|Фаренсе
|15
|12
| 17
Зона вылета
|Боавишта
|15
|12
| 18
Зона вылета
|Арока
|15
|11