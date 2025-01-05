07:52 ()
Свернуть список

Фулхэм - Ипсвич Таун 05 Января прямая трансляция

Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
05 Января 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Даррен Бонд (Ланкашир, Англия);
Фулхэм
Ипсвич Таун

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Ипсвич Таун, которое состоится 05 Января 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фулхэм
Лондон
Ипсвич Таун
Ипсвич
1 Германия вр Бернд Лено
21 Бельгия зщ Тимоти Кастань
33 США зщ Энтони Робинсон
5 Дания зщ Йоаким Андерсен
3 Нигерия зщ Кэлвин Бейсси
18 Бразилия пз Андреас Перейра
20 Сербия пз Саша Лукич
32 Англия пз Эмиль Смит-Роу
8 Уэльс нп Гарри Уилсон
7 Мексика нп Рауль Хименес
17 Нигерия нп Алекс Айуоби
28 Англия вр Кристиан Уолтон
26 Ирландия зщ Дара О'Ши
6 Англия зщ Люк Вулфенден
24 Англия зщ Джейкоб Гривз
3 Англия зщ Лейф Дэвис
5 Египет пз Сэми Морси
12 Швеция пз Йенс Каюсте
7 Уэльс пз Уэсли Бёрнс
20 Ямайка нп Омари Хатчинсон
33 Уэльс нп Натан Бродхед
19 Англия нп Лиам Делап
Главные тренеры
Португалия Марку Силва
Англия Киран Маккенна
История личных встреч
31.08.2024 Англия — Премьер-лига 3-й тур Ипсвич Таун1 : 1Фулхэм
01.11.2023 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Ипсвич Таун1 : 3Фулхэм
16.09.2020 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Ипсвич Таун0 : 1Фулхэм
02.01.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Фулхэм4 : 1Ипсвич Таун
26.08.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Ипсвич Таун0 : 2Фулхэм
08.04.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Фулхэм3 : 1Ипсвич Таун
26.12.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Ипсвич Таун0 : 2Фулхэм
19.04.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Ипсвич Таун1 : 1Фулхэм
15.12.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Фулхэм1 : 2Ипсвич Таун
14.02.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Фулхэм1 : 2Ипсвич Таун
29.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур Фулхэм2 : 2
26.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур 1 : 2Фулхэм
22.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур Фулхэм0 : 0
14.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур 2 : 2Фулхэм
08.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур Фулхэм1 : 1
30.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур Ипсвич Таун2 : 0
27.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур 1 : 0Ипсвич Таун
21.12.2024 Англия — Премьер-лига 17-й тур Ипсвич Таун0 : 4
14.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур 1 : 2Ипсвич Таун
08.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур Ипсвич Таун1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль1845
2
Лига чемпионов
Арсенал2040
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест1937
4
Лига чемпионов
Челси2036
5
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед2035
6 Манчестер Сити2034
7 Борнмут2033
8 Астон Вилла2032
9 Фулхэм1929
10 Брайтон энд Хоув Альбион2028
11 Брентфорд2027
12 Тоттенхэм Хотспур2024
13 Вест Хэм Юнайтед2023
14 Манчестер Юнайтед1922
15 Кристал Пэлас2021
16 Эвертон1917
17 Вулверхэмптон1916
18
Зона вылета
Ипсвич Таун1915
19
Зона вылета
Лестер Сити2014
20
Зона вылета
Саутгемптон206

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close