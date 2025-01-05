Фулхэм - Ипсвич Таун 05 Января прямая трансляция
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
05 Января 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Даррен Бонд (Ланкашир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Ипсвич Таун, которое состоится 05 Января 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фулхэм
Лондон
Ипсвич Таун
Ипсвич
|1
|вр
|Бернд Лено
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|5
|зщ
|Йоаким Андерсен
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|18
|пз
|Андреас Перейра
|20
|пз
|Саша Лукич
|32
|пз
|Эмиль Смит-Роу
|8
|нп
|Гарри Уилсон
|7
|нп
|Рауль Хименес
|17
|нп
|Алекс Айуоби
|28
|вр
|Кристиан Уолтон
|26
|зщ
|Дара О'Ши
|6
|зщ
|Люк Вулфенден
|24
|зщ
|Джейкоб Гривз
|3
|зщ
|Лейф Дэвис
|5
|пз
|Сэми Морси
|12
|пз
|Йенс Каюсте
|7
|пз
|Уэсли Бёрнс
|20
|нп
|Омари Хатчинсон
|33
|нп
|Натан Бродхед
|19
|нп
|Лиам Делап
Главные тренеры
|Марку Силва
|Киран Маккенна
История личных встреч
|31.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|01.11.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 3
|16.09.2020
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 1
|02.01.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 26-й тур
|4 : 1
|26.08.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|0 : 2
|08.04.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|3 : 1
|26.12.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|0 : 2
|19.04.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|1 : 1
|15.12.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 21-й тур
|1 : 2
|14.02.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 31-й тур
|1 : 2
|29.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 2
|26.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 2
|22.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 0
|14.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 2
|08.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 1
|30.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 0
|27.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|21.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 4
|14.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|08.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|18
|45
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|20
|40
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|19
|37
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|20
|36
| 5
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|20
|35
|6
|Манчестер Сити
|20
|34
|7
|Борнмут
|20
|33
|8
|Астон Вилла
|20
|32
|9
|Фулхэм
|19
|29
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|20
|28
|11
|Брентфорд
|20
|27
|12
|Тоттенхэм Хотспур
|20
|24
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|20
|23
|14
|Манчестер Юнайтед
|19
|22
|15
|Кристал Пэлас
|20
|21
|16
|Эвертон
|19
|17
|17
|Вулверхэмптон
|19
|16
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|19
|15
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|20
|14
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|20
|6