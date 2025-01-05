Марсель - Гавр 05 Января прямая трансляция
Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
05 Января 2025 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Гавр, которое состоится 05 Января 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Оранж Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Марсель
Марсель
Гавр
Гавр
|1
|вр
|Херонимо Рульи
|13
|зщ
|Дерек Корнелиус
|5
|зщ
|Леонардо Балерди
|62
|зщ
|Микаэль Мурильо
|3
|зщ
|Кентен Мерлен
|25
|пз
|Адриен Рабьо
|44
|пз
|Луис Энрике
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|21
|пз
|Валентин Ронжье
|10
|пз
|Мэйсон Гринвуд
|8
|нп
|Ниль Мопе
|30
|вр
|Артур Десма
|32
|зщ
|Тимоте Пембеле
|6
|зщ
|Этьен Юте-Кинкуэ
|4
|зщ
|Готье Льорис
|7
|зщ
|Лоик Него
|8
|зщ
|Ясин Кехта
|18
|зщ
|Янис Зуауи
|14
|пз
|Далер Кузяев
|94
|пз
|Абдулайе Туре
|21
|пз
|Антуан Жужу
|28
|нп
|Андре Айю
Главные тренеры
|Роберто де Дзерби
|Дидье Дигар
История личных встреч
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|1 : 2
|08.10.2023
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|3 : 0
|17.01.2009
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|2 : 0
|23.08.2008
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|0 : 1
|22.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 4
|14.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|1 : 1
|08.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|0 : 2
|01.12.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|2 : 1
|23.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 3
|21.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|1 : 0
|15.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|0 : 3
|07.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|2 : 1
|01.12.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|0 : 1
|24.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|16
|40
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|15
|30
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|16
|30
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|16
|28
| 5
Лига Европы
|Лион
|16
|28
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|16
|27
|7
|Ланс
|15
|24
|8
|Тулуза
|15
|21
|9
|Осер
|15
|21
|10
|Реймс
|16
|20
|11
|Брест
|15
|19
|12
|Ренн
|16
|17
|13
|Страсбург
|15
|17
|14
|Сент-Этьен
|16
|16
|15
|Нант
|16
|15
| 16
Стыковая зона
|Анже
|15
|13
| 17
Зона вылета
|Гавр
|15
|12
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|16
|9