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Марсель - Гавр 05 Января прямая трансляция

Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
05 Января 2025 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
Марсель
Гавр

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Гавр, которое состоится 05 Января 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Оранж Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марсель
Марсель
Гавр
Гавр
1АргентинаврХеронимо Рульи
13КанадазщДерек Корнелиус
5АргентиназщЛеонардо Балерди
62ПанамазщМикаэль Мурильо
3ФранциязщКентен Мерлен
25ФранцияпзАдриен Рабьо
44БразилияпзЛуис Энрике
23ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
21ФранцияпзВалентин Ронжье
10АнглияпзМэйсон Гринвуд
8ФранциянпНиль Мопе
30ФранцияврАртур Десма
32ФранциязщТимоте Пембеле
6ФранциязщЭтьен Юте-Кинкуэ
4ФранциязщГотье Льорис
7ВенгриязщЛоик Него
8МароккозщЯсин Кехта
18ФранциязщЯнис Зуауи
14РоссияпзДалер Кузяев
94ГвинеяпзАбдулайе Туре
21ФранцияпзАнтуан Жужу
28ГананпАндре Айю
Главные тренеры
ИталияРоберто де Дзерби
ФранцияДидье Дигар
История личных встреч
19.05.2024Франция - Лига 134-й турГавр1 : 2Марсель
08.10.2023Франция - Лига 18-й турМарсель3 : 0Гавр
17.01.2009Франция - Лига 121-й турМарсель2 : 0Гавр
23.08.2008Франция - Лига 13-й турГавр0 : 1Марсель
22.12.2024Кубок Франции1/32 финала0 : 4Марсель
14.12.2024Франция — Лига 115-й турМарсель1 : 1
08.12.2024Франция — Лига 114-й тур0 : 2Марсель
01.12.2024Франция — Лига 113-й турМарсель2 : 1
23.11.2024Франция — Лига 112-й тур1 : 3Марсель
21.12.2024Кубок Франции1/32 финала1 : 0Гавр
15.12.2024Франция — Лига 115-й турГавр0 : 3
07.12.2024Франция — Лига 114-й тур2 : 1Гавр
01.12.2024Франция — Лига 113-й турГавр0 : 1
24.11.2024Франция — Лига 112-й тур0 : 2Гавр
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1640
2
Лига чемпионов
Марсель1530
3
Лига чемпионов
Монако1630
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль1628
5
Лига Европы
Лион1628
6
Квалификация Лиги конференций
Ницца1627
7 Ланс1524
8 Тулуза1521
9 Осер1521
10 Реймс1620
11 Брест1519
12 Ренн1617
13 Страсбург1517
14 Сент-Этьен1616
15 Нант1615
16
Стыковая зона
Анже1513
17
Зона вылета
Гавр1512
18
Зона вылета
Монпелье169

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