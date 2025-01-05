Ланс - Тулуза 05 Января прямая трансляция
Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
05 Января 2025 года в 17:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Тулуза, которое состоится 05 Января 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ланс
Ланс
Тулуза
Тулуза
|1
|вр
|Эрве Коффи
|2
|зщ
|Пшемыслав Франковски
|4
|зщ
|Кевин Дансо
|17
|зщ
|Жонатан Гради
|13
|зщ
|Джоаннер Чавес
|7
|пз
|Адриен Томассон
|8
|пз
|Анди Диуф
|11
|пз
|Анжело Фюльжини
|12
|нп
|Давид Кошта
|21
|нп
|Анасс Зарури
|9
|нп
|Мбала Н'Зола
|50
|вр
|Гийом Рест
|19
|зщ
|Джибриль Сидибе
|4
|зщ
|Чарли Крессвелл
|3
|зщ
|Марк Маккензи
|17
|зщ
|Габриэль Суасо
|7
|зщ
|Закария Абухляль
|15
|пз
|Арон Дённум
|23
|пз
|Кристиан Кассерес
|8
|пз
|Венсан Сьерро
|80
|нп
|Шави Бабика
|13
|нп
|Джошуа Кинг
Главные тренеры
|Уильям Стилл
|Эдвард Стилл
|Карлес Мартинес
История личных встреч
|28.01.2024
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|0 : 2
|24.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|2 : 1
|02.05.2023
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|0 : 1
|28.10.2022
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|3 : 0
|14.03.2015
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 0
|24.10.2014
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|0 : 2
|12.03.2011
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 1
|30.10.2010
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|1 : 1
|27.02.2010
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|1 : 0
|25.10.2009
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|0 : 2
|22.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|1 : 1 3 : 4
|14.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|2 : 2
|08.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|2 : 0
|29.11.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|0 : 2
|23.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 3
|21.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 0 2 : 4
|13.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|2 : 1
|07.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|2 : 0
|01.12.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|2 : 0
|22.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|16
|40
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|15
|30
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|16
|30
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|16
|28
| 5
Лига Европы
|Лион
|16
|28
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ницца
|16
|27
|7
|Ланс
|15
|24
|8
|Тулуза
|15
|21
|9
|Осер
|15
|21
|10
|Реймс
|16
|20
|11
|Брест
|15
|19
|12
|Ренн
|16
|17
|13
|Страсбург
|15
|17
|14
|Сент-Этьен
|16
|16
|15
|Нант
|16
|15
| 16
Стыковая зона
|Анже
|15
|13
| 17
Зона вылета
|Гавр
|15
|12
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|16
|9