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Ланс - Тулуза 05 Января прямая трансляция

Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
05 Января 2025 года в 17:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Хаким Бен Эль-Хадж (Франция);
Ланс
Тулуза

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Тулуза, которое состоится 05 Января 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ланс
Ланс
Тулуза
Тулуза
1Буркина-ФасоврЭрве Коффи
2ПольшазщПшемыслав Франковски
4АвстриязщКевин Дансо
17ФранциязщЖонатан Гради
13ЭквадорзщДжоаннер Чавес
7ФранцияпзАдриен Томассон
8ФранцияпзАнди Диуф
11ФранцияпзАнжело Фюльжини
12ПортугалиянпДавид Кошта
21МарокконпАнасс Зарури
9АнголанпМбала Н'Зола
50ФранцияврГийом Рест
19ФранциязщДжибриль Сидибе
4АнглиязщЧарли Крессвелл
3СШАзщМарк Маккензи
17ЧилизщГабриэль Суасо
7МароккозщЗакария Абухляль
15НорвегияпзАрон Дённум
23ВенесуэлапзКристиан Кассерес
8ШвейцарияпзВенсан Сьерро
80ГабоннпШави Бабика
13НорвегиянпДжошуа Кинг
Главные тренеры
БельгияУильям Стилл
БельгияЭдвард Стилл
ИспанияКарлес Мартинес
История личных встреч
28.01.2024Франция - Лига 119-й турТулуза0 : 2Ланс
24.09.2023Франция - Лига 16-й турЛанс2 : 1Тулуза
02.05.2023Франция - Лига 133-й турТулуза0 : 1Ланс
28.10.2022Франция - Лига 113-й турЛанс3 : 0Тулуза
14.03.2015Франция - Лига 129-й турЛанс1 : 0Тулуза
24.10.2014Франция - Лига 111-й турТулуза0 : 2Ланс
12.03.2011Франция - Лига 127-й турЛанс0 : 1Тулуза
30.10.2010Франция - Лига 111-й турТулуза1 : 1Ланс
27.02.2010Франция - Лига 126-й турТулуза1 : 0Ланс
25.10.2009Франция - Лига 110-й турЛанс0 : 2Тулуза
22.12.2024Кубок Франции1/32 финалаЛанс1 : 1 3 : 4
14.12.2024Франция — Лига 115-й тур2 : 2Ланс
08.12.2024Франция — Лига 114-й турЛанс2 : 0
29.11.2024Франция — Лига 113-й тур0 : 2Ланс
23.11.2024Франция — Лига 112-й турЛанс1 : 3
21.12.2024Кубок Франции1/32 финала0 : 0 2 : 4Тулуза
13.12.2024Франция — Лига 115-й турТулуза2 : 1
07.12.2024Франция — Лига 114-й тур2 : 0Тулуза
01.12.2024Франция — Лига 113-й турТулуза2 : 0
22.11.2024Франция — Лига 112-й тур3 : 0Тулуза
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1640
2
Лига чемпионов
Марсель1530
3
Лига чемпионов
Монако1630
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль1628
5
Лига Европы
Лион1628
6
Квалификация Лиги конференций
Ницца1627
7 Ланс1524
8 Тулуза1521
9 Осер1521
10 Реймс1620
11 Брест1519
12 Ренн1617
13 Страсбург1517
14 Сент-Этьен1616
15 Нант1615
16
Стыковая зона
Анже1513
17
Зона вылета
Гавр1512
18
Зона вылета
Монпелье169

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