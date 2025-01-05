Расинг - Сельта 05 Января прямая трансляция
05 Января 2025 года в 17:30 (+03:00). Кубок Испании, 1/16 финала
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Расинг - Сельта, которое состоится 05 Января 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Расинг
Сантандер
Сельта
Виго
История личных встреч
|25.02.2007
|Испания - Примера
|24-й тур
|2 : 2
|01.10.2006
|Испания - Примера
|5-й тур
|1 : 1
|22.12.2024
|Испания — Сегунда
|21-й тур
|2 : 2
|19.12.2024
|Испания — Сегунда
|20-й тур
|3 : 0
|15.12.2024
|Испания — Сегунда
|19-й тур
|0 : 1
|07.12.2024
|Испания — Сегунда
|18-й тур
|3 : 0
|04.12.2024
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 0
|21.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|2 : 0
|14.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|1 : 0
|06.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|2 : 0
|03.12.2024
|Кубок Испании
|2-й раунд
|0 : 7
|30.11.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
1-й раунд
| Компостела
Алавес
|0 : 1
| Вильямуриэль
Райо Вальекано
|0 : 5
| Гихуэло
Оуренсе
|1 : 2
| Лансароте
Расинг
|3 : 4
| Побленсе
Вильярреал
|1 : 6
| Хаэн
Кадис
|0 : 3
| Л'Оспиталет
Сарагоса
|1 : 5
| Астур
Вальядолид
|1 : 4
| Эуропа
Альбасете
|2 : 1
| Сьюдад де Лусена
Леганес
|1 : 2
| Ибиса Ислас Питиусас
Химнастик
|1 : 2
| Лас Розас
Севилья
|0 : 3
| Олот
Кордова
|1 : 1 4 : 3
| Беасайн
Картахена
|0 : 1
| Лангрео
Ориуэла
|1 : 2 ДВ
| Мостолес
Бургос
|2 : 5
| Бергантиньос
Марбелья
|1 : 2
| Эскобедо
Понферрадина
|0 : 0 4 : 5
| Льейда
Баракальдо
|1 : 3
| Ларедо
Еклано
|0 : 6
| Саламанка
Алькоркон
|1 : 0
| Утебо
Унионистас де Саламанка
|0 : 4
| УД Логроньес
Эйбар
|1 : 0 ДВ
| Сант-Андреу
Мирандес
|2 : 1
| Хувентуд Торремолинос
Самора
|1 : 2
| Нумансия
Спортинг Хихон
|0 : 1
| Бадалона
Уэска
|0 : 2
| Кортес
Гранада
|0 : 2
| Конкенсе
Ибица
|1 : 0
| Касереньо
Химнастика Сеговиана
|2 : 1 ДВ
| Кория
Эльче
|0 : 3
| Сан-Себастиан-де-лос-Рейес
Альмерия
|1 : 2
| Агилас
Кастельон
|0 : 1
| Эстремадура
Жирона
|0 : 4
| Сан-Педро
Сельта
|1 : 5
| Атлетико Пасо
Эльденсе
|0 : 1
| Сан-Тирсо
Эспаньол
|0 : 4
| Барбастро
Аморебьета
|4 : 0
| Вик
Атлетико М
|0 : 2
| Туделано
Минера
|0 : 5
| Реал Авила
Овьедо
|0 : 0 3 : 0
| Дон-Бенито
ФК Андорра
|1 : 2
| Льянера
Культураль Леонеса
|0 : 2 ДВ
| Эстепона
Малага
|3 : 2 ДВ
| Куарте
Расинг Ф
|1 : 3
| Онтиньена
Лас-Пальмас
|0 : 7
| Хевора
Бетис
|1 : 6
| Альфаро
Тенерифе
|0 : 2 ДВ
| Чиклана
Осасуна
|0 : 5
| Херес
Сеута
|0 : 1
| Эхеа
Эркулес
|1 : 0
| Понтеведра
Леванте
|4 : 1
| Хове Эспаньол
Реал Сосьедад
|0 : 5
| Манисес
Хетафе
|0 : 3
| Парла Эскуэла
Валенсия
|0 : 1
2-й раунд
| Реал Авила
Вальядолид
|2 : 4 ДВ
| Еклано
Эльче
|0 : 1
| Сарагоса
Гранада
|2 : 2 4 : 5
| Саламанка
Сельта
|0 : 7
| Барбастро
Эспаньол
|2 : 0
| Эуропа
Лас-Пальмас
|1 : 2
| Унионистас де Саламанка
Райо Вальекано
|2 : 3
| Химнастик
Уэска
|0 : 1
| Сант-Андреу
Бетис
|1 : 3
| Кадис
Эльденсе
|0 : 1
| Культураль Леонеса
Альмерия
|1 : 2
| Оуренсе
Депортиво
|1 : 0
| Расинг
Спортинг Хихон
|1 : 0
| УД Логроньес
Жирона
|0 : 0 4 : 3
| Эстепона
Леганес
|2 : 2 4 : 5
| Эхеа
Валенсия
|1 : 3
| Самора
Тенерифе
|0 : 0 1 : 3
| Понтеведра
Вильярреал
|1 : 0
| Касереньо
Атлетико М
|1 : 3
| Сеута
Осасуна
|2 : 3
| Ориуэла
Хетафе
|0 : 0 0 : 3
| ФК Андорра
Картахена
|0 : 1
| Баракальдо
Расинг Ф
|1 : 2
| Понферрадина
Кастельон
|1 : 1 4 : 3
| Марбелья
Бургос
|1 : 0
| Конкенсе
Реал Сосьедад
|0 : 1 ДВ
| Минера
Алавес
|2 : 2 4 : 2
| Олот
Севилья
|1 : 3
1/16 финала
| Расинг Ф
Райо Вальекано
|1 : 3
| Гранада
Хетафе
|0 : 1 ДВ
| Понтеведра
Мальорка
|3 : 0
| Уэска
Бетис
|0 : 1
| Тенерифе
Осасуна
|1 : 2
| Альмерия
Севилья
|4 : 1
| Барбастро
Барселона
|0 : 4
| УД Логроньес
Атлетик Б
|0 : 0 3 : 4
| Марбелья
Атлетико М
|0 : 1
| Эльче
Лас-Пальмас
|05.01
| Оуренсе
Вальядолид
|05.01
| Понферрадина
Реал Сосьедад
|05.01
| Расинг
Сельта
|05.01
| Картахена
Леганес
|05.01
| Минера
Реал Мадрид
|06.01
| Эльденсе
Валенсия
|07.01