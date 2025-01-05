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Сандерленд - Портсмут 05 Января прямая трансляция

Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
05 Января 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 26-й тур
Сандерленд
Портсмут

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Портсмут, которое состоится 05 Января 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Портсмут
Портсмут
Главные тренеры
Франция Режис Ле Брис
История личных встреч
31.08.2024 Англия — Чемпионшип 4-й тур Портсмут1 : 3Сандерленд
09.03.2021 Англия - Первая лига Первая лига. 35-й тур Портсмут0 : 2Сандерленд
24.10.2020 Англия - Первая лига Первая лига. 8-й тур Сандерленд1 : 3Портсмут
01.02.2020 Англия - Первая лига Первая лига. 31-й тур Портсмут2 : 0Сандерленд
17.08.2019 Англия - Первая лига Первая лига. 3-й тур Сандерленд2 : 1Портсмут
16.05.2019 Англия - Первая лига Плей-офф - 1/2 финала Портсмут0 : 0Сандерленд
11.05.2019 Англия - Первая лига Плей-офф - 1/2 финала Сандерленд1 : 0Портсмут
27.04.2019 Англия - Первая лига Первая лига. 45-й тур Сандерленд1 : 1Портсмут
22.12.2018 Англия - Первая лига Первая лига. 23-й тур Портсмут3 : 1Сандерленд
09.02.2010 Англия - Премьер-лига 26-й тур Портсмут1 : 1Сандерленд
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур Сандерленд2 : 1
29.12.2024 Англия — Чемпионшип 24-й тур 1 : 0Сандерленд
26.12.2024 Англия — Чемпионшип 23-й тур 2 : 2Сандерленд
21.12.2024 Англия — Чемпионшип 22-й тур Сандерленд2 : 1
14.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур 2 : 3Сандерленд
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур Портсмут4 : 0
29.12.2024 Англия — Чемпионшип 24-й тур 3 : 0Портсмут
26.12.2024 Англия — Чемпионшип 23-й тур 2 : 1Портсмут
21.12.2024 Англия — Чемпионшип 22-й тур Портсмут4 : 1
13.12.2024 Англия — Чемпионшип 21-й тур 4 : 0Портсмут
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2653
2
Повышение
Бёрнли2652
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед2652
4
Плей-офф
Сандерленд2547
5
Плей-офф
Мидлсбро2641
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион2640
7 Блэкберн Роверс2539
8 Бристоль Сити2637
9 Уотфорд2537
10 Шеффилд Уэнсдей2637
11 Норвич Сити2636
12 Суонси Сити2634
13 Миллуолл2530
14 Престон Норт Энд2630
15 Ковентри Сити2629
16 Куинз Парк Рейнджерс2529
17 Оксфорд Юнайтед2528
18 Дерби Каунти2627
19 Сток Сити2627
20 Лутон Таун2525
21 Портсмут2323
22
Зона вылета
Халл Сити2623
23
Зона вылета
Кардифф Сити2523
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2520

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