Сандерленд - Портсмут 05 Января прямая трансляция
Стадион: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия), вместимость: 49000
05 Января 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 26-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сандерленд - Портсмут, которое состоится 05 Января 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Стэдиум оф Лайт (Сандерленд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Портсмут
Портсмут
Главные тренеры
|Режис Ле Брис
История личных встреч
|31.08.2024
|Англия — Чемпионшип
|4-й тур
|1 : 3
|09.03.2021
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 35-й тур
|0 : 2
|24.10.2020
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 8-й тур
|1 : 3
|01.02.2020
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 31-й тур
|2 : 0
|17.08.2019
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 3-й тур
|2 : 1
|16.05.2019
|Англия - Первая лига
|Плей-офф - 1/2 финала
|0 : 0
|11.05.2019
|Англия - Первая лига
|Плей-офф - 1/2 финала
|1 : 0
|27.04.2019
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 45-й тур
|1 : 1
|22.12.2018
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 23-й тур
|3 : 1
|09.02.2010
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
|01.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|25-й тур
|2 : 1
|29.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|24-й тур
|1 : 0
|26.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|23-й тур
|2 : 2
|21.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|22-й тур
|2 : 1
|14.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|21-й тур
|2 : 3
|01.01.2025
|Англия — Чемпионшип
|25-й тур
|4 : 0
|29.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|24-й тур
|3 : 0
|26.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|23-й тур
|2 : 1
|21.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|22-й тур
|4 : 1
|13.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|21-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Лидс Юнайтед
|26
|53
| 2
Повышение
|Бёрнли
|26
|52
| 3
Плей-офф
|Шеффилд Юнайтед
|26
|52
| 4
Плей-офф
|Сандерленд
|25
|47
| 5
Плей-офф
|Мидлсбро
|26
|41
| 6
Плей-офф
|Вест Бромвич Альбион
|26
|40
|7
|Блэкберн Роверс
|25
|39
|8
|Бристоль Сити
|26
|37
|9
|Уотфорд
|25
|37
|10
|Шеффилд Уэнсдей
|26
|37
|11
|Норвич Сити
|26
|36
|12
|Суонси Сити
|26
|34
|13
|Миллуолл
|25
|30
|14
|Престон Норт Энд
|26
|30
|15
|Ковентри Сити
|26
|29
|16
|Куинз Парк Рейнджерс
|25
|29
|17
|Оксфорд Юнайтед
|25
|28
|18
|Дерби Каунти
|26
|27
|19
|Сток Сити
|26
|27
|20
|Лутон Таун
|25
|25
|21
|Портсмут
|23
|23
| 22
Зона вылета
|Халл Сити
|26
|23
| 23
Зона вылета
|Кардифф Сити
|25
|23
| 24
Зона вылета
|Плимут Аргайл
|25
|20