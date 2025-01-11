Реал Мадрид - Барселона 12 Января прямая трансляция
12 Января 2025 года в 22:00 (+03:00). Суперкубок Испании, Финал
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Барселона, которое состоится 12 Января 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Испании, Финал, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Барселона
Барселона
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|17
|зщ
|Лукас Васкес
|35
|зщ
|Рауль Асенсио
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|23
|зщ
|Ферлан Менди
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|6
|пз
|Эдуарду Камавинга
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|11
|нп
|Родриго
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
|9
|нп
|Килиан Мбаппе
|25
|вр
|Войцех Щенсны
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|2
|зщ
|Пау Кубарси
|5
|зщ
|Иньиго Мартинес
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|17
|пз
|Марк Касадо
|8
|пз
|Педри
|19
|пз
|Ламин Ямаль
|6
|пз
|Гави
|11
|пз
|Рафинья
|9
|нп
|Роберт Левандовски
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Ханс-Дитер Флик
История личных встреч
|26.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|0 : 4
|04.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 1
|21.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|3 : 2
|14.01.2024
|Суперкубок Испании
|Финал
|4 : 1
|28.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 2
|30.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|05.04.2023
|Кубок Испании
|1/2 финала
|0 : 4
|19.03.2023
|Испания - Примера
|26-й тур
|2 : 1
|02.03.2023
|Кубок Испании
|1/2 финала
|0 : 1
|15.01.2023
|Суперкубок Испании
|Финал
|1 : 3
|09.01.2025
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|3 : 0
|06.01.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|0 : 5
|03.01.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 2
|22.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|4 : 2
|18.12.2024
|Межконтинентальный кубок — 2024
|Финал
|3 : 0
|08.01.2025
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|0 : 2
|04.01.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|0 : 4
|21.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 2
|15.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|0 : 1
|11.12.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча за Суперкубок Испании: «Реал» — «Барселона». Начало класико запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/2 финала
| Атлетик Б
Барселона
|0 : 2
| Реал Мадрид
Мальорка
|3 : 0
Финал
| Реал Мадрид
Барселона
|12.01