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Реал Мадрид - Барселона 12 Января прямая трансляция

12 Января 2025 года в 22:00 (+03:00). Суперкубок Испании, Финал
Реал Мадрид
Барселона

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Барселона, которое состоится 12 Января 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Испании, Финал, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Барселона
Барселона
1 Бельгия вр Тибо Куртуа
17 Испания зщ Лукас Васкес
35 Испания зщ Рауль Асенсио
22 Германия зщ Антонио Рюдигер
23 Франция зщ Ферлан Менди
8 Уругвай пз Федерико Вальверде
6 Франция пз Эдуарду Камавинга
5 Англия пз Джуд Беллингем
11 Бразилия нп Родриго
7 Бразилия нп Винисиус Жуниор
9 Франция нп Килиан Мбаппе
25 Польша вр Войцех Щенсны
23 Франция зщ Жюль Кунде
2 Испания зщ Пау Кубарси
5 Испания зщ Иньиго Мартинес
3 Испания зщ Алекс Бальде
17 Испания пз Марк Касадо
8 Испания пз Педри
19 Испания пз Ламин Ямаль
6 Испания пз Гави
11 Бразилия пз Рафинья
9 Польша нп Роберт Левандовски
Главные тренеры
Италия Карло Анчелотти
Германия Ханс-Дитер Флик
История личных встреч
26.10.2024 Испания — Примера 11-й тур Реал Мадрид0 : 4Барселона
04.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Барселона2 : 1Реал Мадрид
21.04.2024 Испания - Примера 32-й тур Реал Мадрид3 : 2Барселона
14.01.2024 Суперкубок Испании Финал Реал Мадрид4 : 1Барселона
28.10.2023 Испания - Примера 11-й тур Барселона1 : 2Реал Мадрид
30.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Барселона3 : 0Реал Мадрид
05.04.2023 Кубок Испании 1/2 финала Барселона0 : 4Реал Мадрид
19.03.2023 Испания - Примера 26-й тур Барселона2 : 1Реал Мадрид
02.03.2023 Кубок Испании 1/2 финала Реал Мадрид0 : 1Барселона
15.01.2023 Суперкубок Испании Финал Реал Мадрид1 : 3Барселона
09.01.2025 Суперкубок Испании 1/2 финала Реал Мадрид3 : 0
06.01.2025 Кубок Испании 1/16 финала 0 : 5Реал Мадрид
03.01.2025 Испания — Примера 12-й тур 1 : 2Реал Мадрид
22.12.2024 Испания — Примера 18-й тур Реал Мадрид4 : 2
18.12.2024 Межконтинентальный кубок — 2024 Финал Реал Мадрид3 : 0
08.01.2025 Суперкубок Испании 1/2 финала 0 : 2Барселона
04.01.2025 Кубок Испании 1/16 финала 0 : 4Барселона
21.12.2024 Испания — Примера 18-й тур Барселона1 : 2
15.12.2024 Испания — Примера 17-й тур Барселона0 : 1
11.12.2024 Лига чемпионов Общий этап. 6-й тур 2 : 3Барселона
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча за Суперкубок Испании: «Реал» — «Барселона». Начало класико запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/2 финала
Атлетик Б
Барселона
0 : 2
Реал Мадрид
Мальорка
3 : 0
Финал
Реал Мадрид
Барселона
12.01

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