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ПСВ Эйндховен - НАК Бреда 25 Января прямая трансляция

Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
25 Января 2025 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 20-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды);
ПСВ Эйндховен
НАК Бреда

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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - НАК Бреда, которое состоится 25 Января 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
НАК Бреда
Бреда
1 Аргентина вр Вальтер Бенитес
37 США зщ Ричард Ледесма
6 Нидерланды зщ Райан Фламинго
18 Франция зщ Оливье Боскальи
17 Бразилия зщ Мауро Жуниор
22 Нидерланды зщ Йерди Схаутен
23 Нидерланды пз Йоей Верман
20 Нидерланды пз Гус Тиль
5 Хорватия пз Иван Перишич
11 Бельгия нп Жоан Бакайоко
9 Нидерланды нп Люк де Йонг
99 Польша вр Даниэль Белица
44 Бельгия зщ Максим Бузи
5 Бельгия зщ Ян ван ден Берг
4 Нидерланды зщ Бой Кемпер
12 Австрия пз Лео Граймль
16 Австралия пз Максимильен Балар
39 Чехия пз Доминик Яношек
77 Словакия нп Лео Сауэр
14 Швеция нп Adam Kaied
10 Исландия нп Элиас Мар Омарссон
29 Нидерланды нп Сидней ван Хойдонк
Главные тренеры
Нидерланды Петер Бош
История личных встреч
09.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур НАК Бреда0 : 3ПСВ Эйндховен
08.02.2022 Кубок Нидерландов 1/4 финала ПСВ Эйндховен4 : 0НАК Бреда
23.01.2020 Кубок Нидерландов 1/8 финала НАК Бреда2 : 0ПСВ Эйндховен
09.03.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур ПСВ Эйндховен2 : 0НАК Бреда
29.09.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур НАК Бреда0 : 2ПСВ Эйндховен
31.03.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур ПСВ Эйндховен5 : 1НАК Бреда
20.08.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур НАК Бреда1 : 4ПСВ Эйндховен
03.02.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур НАК Бреда0 : 2ПСВ Эйндховен
16.08.2014 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур ПСВ Эйндховен6 : 1НАК Бреда
03.05.2014 Нидерланды - Эредивизия 34-й тур ПСВ Эйндховен2 : 0НАК Бреда
21.01.2025 Лига чемпионов Общий этап. 7-й тур 2 : 3ПСВ Эйндховен
18.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур 3 : 1ПСВ Эйндховен
14.01.2025 Кубок Нидерландов 1/8. 1-й тур ПСВ Эйндховен5 : 4 ДВ
11.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур ПСВ Эйндховен2 : 2
22.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур ПСВ Эйндховен3 : 0
19.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур НАК Бреда2 : 1
12.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур НАК Бреда2 : 4
21.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур 2 : 1НАК Бреда
15.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 16-й тур НАК Бреда1 : 2
07.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур 0 : 2НАК Бреда
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1946
2
Лига чемпионов
Аякс1945
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт1940
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1936
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1934
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1934
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1931
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна1925
9 НАК Бреда1925
10 Херенвен1924
11 НЕК Неймеген1923
12 Виллем II1923
13 ПЕК Зволле1920
14 Хераклес1818
15 Гронинген1817
16
Стыковая зона
Спарта1914
17
Зона вылета
Алмере Сити1910
18
Зона вылета
Валвейк198

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