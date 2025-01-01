ПСВ Эйндховен - НАК Бреда 25 Января прямая трансляция
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
25 Января 2025 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 20-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - НАК Бреда, которое состоится 25 Января 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
НАК Бреда
Бреда
|1
|вр
|Вальтер Бенитес
|37
|зщ
|Ричард Ледесма
|6
|зщ
|Райан Фламинго
|18
|зщ
|Оливье Боскальи
|17
|зщ
|Мауро Жуниор
|22
|зщ
|Йерди Схаутен
|23
|пз
|Йоей Верман
|20
|пз
|Гус Тиль
|5
|пз
|Иван Перишич
|11
|нп
|Жоан Бакайоко
|9
|нп
|Люк де Йонг
|99
|вр
|Даниэль Белица
|44
|зщ
|Максим Бузи
|5
|зщ
|Ян ван ден Берг
|4
|зщ
|Бой Кемпер
|12
|пз
|Лео Граймль
|16
|пз
|Максимильен Балар
|39
|пз
|Доминик Яношек
|77
|нп
|Лео Сауэр
|14
|нп
|Adam Kaied
|10
|нп
|Элиас Мар Омарссон
|29
|нп
|Сидней ван Хойдонк
Главные тренеры
|Петер Бош
История личных встреч
|09.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|0 : 3
|08.02.2022
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|4 : 0
|23.01.2020
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|2 : 0
|09.03.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|2 : 0
|29.09.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|0 : 2
|31.03.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|5 : 1
|20.08.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|1 : 4
|03.02.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|0 : 2
|16.08.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|6 : 1
|03.05.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|34-й тур
|2 : 0
|21.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|2 : 3
|18.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|3 : 1
|14.01.2025
|Кубок Нидерландов
|1/8. 1-й тур
|5 : 4 ДВ
|11.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|2 : 2
|22.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|3 : 0
|19.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|19-й тур
|2 : 1
|12.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|18-й тур
|2 : 4
|21.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|17-й тур
|2 : 1
|15.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|16-й тур
|1 : 2
|07.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|19
|46
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|19
|45
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|19
|40
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|19
|36
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|19
|34
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|19
|34
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|19
|31
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|19
|25
|9
|НАК Бреда
|19
|25
|10
|Херенвен
|19
|24
|11
|НЕК Неймеген
|19
|23
|12
|Виллем II
|19
|23
|13
|ПЕК Зволле
|19
|20
|14
|Хераклес
|18
|18
|15
|Гронинген
|18
|17
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|19
|14
| 17
Зона вылета
|Алмере Сити
|19
|10
| 18
Зона вылета
|Валвейк
|19
|8