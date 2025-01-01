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Шальке-04 - Нюрнберг 25 Января прямая трансляция

Стадион: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62278
25 Января 2025 года в 15:00 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 19-й тур
Шальке-04
Нюрнберг

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шальке-04 - Нюрнберг, которое состоится 25 Января 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шальке-04
Гельзенкирхен
Нюрнберг
Нюрнберг
Главные тренеры
Нидерланды Кеес ван Вондерен
История личных встреч
10.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур Нюрнберг3 : 1Шальке-04
13.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур Шальке-042 : 0Нюрнберг
04.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Нюрнберг1 : 2Шальке-04
15.05.2022 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Нюрнберг1 : 2Шальке-04
10.12.2021 Германия - Вторая Бундеслига 17-й тур Шальке-044 : 1Нюрнберг
12.04.2019 Германия - Бундеслига 29-й тур Нюрнберг1 : 1Шальке-04
24.11.2018 Германия - Бундеслига 12-й тур Шальке-045 : 2Нюрнберг
26.10.2016 Кубок Германии 2-й раунд Нюрнберг2 : 3Шальке-04
10.05.2014 Германия - Бундеслига 34-й тур Шальке-044 : 1Нюрнберг
21.12.2013 Германия - Бундеслига 17-й тур Нюрнберг0 : 0Шальке-04
18.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур 0 : 0Шальке-04
20.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 17-й тур 1 : 4Шальке-04
14.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 16-й тур Шальке-041 : 1
06.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур 2 : 4Шальке-04
29.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 14-й тур Шальке-040 : 3
19.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур Нюрнберг2 : 1
21.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 17-й тур Нюрнберг1 : 0
15.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 16-й тур 3 : 1Нюрнберг
06.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур 2 : 1Нюрнберг
01.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 14-й тур Нюрнберг2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Магдебург1932
2
Повышение
Кайзерслаутерн1932
3
Плей-офф за повышение
Гамбург1831
4 Кёльн1831
5 Ганновер-961830
6 Карлсруэ1829
7 Эльверсберг1828
8 Падерборн 071828
9 Фортуна1827
10 Дармштадт 981825
11 Нюрнберг1825
12 Герта1825
13 Шальке-041821
14 Гройтер Фюрт1920
15 Пройссен Мюнстер1819
16
Стыковая зона
Айнтрахт Б1915
17
Зона вылета
Ульм 18461814
18
Зона вылета
Ян1811

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