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Дженоа - Монца 27 Января прямая трансляция

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
27 Января 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 22-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Дженоа
Монца

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Монца, которое состоится 27 Января 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дженоа
Генуя
Монца
Монца
1 Италия вр Никола Леали
20 Италия зщ Стефано Сабелли
4 Бельгия зщ Кони де Винтер
22 Мексика зщ Хоан Васкес
3 Испания зщ Аарон Кариколь
59 Италия зщ Алессандро Дзаноли
47 Хорватия пз Милан Бадель
2 Норвегия пз Мортен Торсбю
32 Дания пз Мортен Френнруп
23 Италия пз Фабио Миретти
19 Италия нп Андреа Пинамонти
30 Италия вр Стефано Турати
13 Португалия зщ Педру Перейра
4 Италия зщ Армандо Иццо
33 Италия зщ Данило Д'Амброзио
44 Италия зщ Андреа Карбони
77 Греция зщ Гиоргос Кирьякопулос
42 Италия пз Алессандро Бьянко
7 Кот-д'Ивуар пз Жан-Даниэль Акпа Акпро
14 Италия пз Даниэль Мальдини
84 Италия нп Патрик Чиурриа
10 Италия нп Джанлука Капрари
Главные тренеры
Италия Альберто Джилардино
Франция Патрик Виейра
Франция Патрик Виейра
Италия Сальваторе Боккетти
История личных встреч
24.08.2024 Италия — Серия А 2-й тур Монца0 : 1Дженоа
09.03.2024 Италия - Серия А 28-й тур Дженоа2 : 3Монца
10.12.2023 Италия - Серия А 15-й тур Монца1 : 0Дженоа
17.01.2025 Италия — Серия А 21-й тур 3 : 1Дженоа
12.01.2025 Италия — Серия А 20-й тур Дженоа1 : 0
05.01.2025 Италия — Серия А 19-й тур 0 : 0Дженоа
28.12.2024 Италия — Серия А 18-й тур 1 : 2Дженоа
21.12.2024 Италия — Серия А 17-й тур Дженоа1 : 2
18.01.2025 Италия — Серия А 21-й тур 3 : 1Монца
13.01.2025 Италия — Серия А 20-й тур Монца2 : 1
05.01.2025 Италия — Серия А 19-й тур Монца1 : 2
28.12.2024 Италия — Серия А 18-й тур 2 : 1Монца
22.12.2024 Италия — Серия А 17-й тур Монца1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи2253
2
Лига чемпионов
Интер М2150
3
Лига чемпионов
Аталанта2246
4
Лига чемпионов
Лацио2139
5
Лига Европы
Ювентус2237
6
Квалификация Лиги конференций
Милан2134
7 Болонья2134
8 Фиорентина2033
9 Рома2230
10 Торино2226
11 Удинезе2226
12 Дженоа2123
13 Комо2222
14 Эмполи2221
15 Кальяри2221
16 Парма2220
17 Лечче2220
18
Зона вылета
Верона2119
19
Зона вылета
Венеция2115
20
Зона вылета
Монца2113

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