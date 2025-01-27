Дженоа - Монца 27 Января прямая трансляция
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
27 Января 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 22-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Монца, которое состоится 27 Января 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дженоа
Генуя
Монца
Монца
|1
|вр
|Никола Леали
|20
|зщ
|Стефано Сабелли
|4
|зщ
|Кони де Винтер
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|3
|зщ
|Аарон Кариколь
|59
|зщ
|Алессандро Дзаноли
|47
|пз
|Милан Бадель
|2
|пз
|Мортен Торсбю
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|23
|пз
|Фабио Миретти
|19
|нп
|Андреа Пинамонти
|30
|вр
|Стефано Турати
|13
|зщ
|Педру Перейра
|4
|зщ
|Армандо Иццо
|33
|зщ
|Данило Д'Амброзио
|44
|зщ
|Андреа Карбони
|77
|зщ
|Гиоргос Кирьякопулос
|42
|пз
|Алессандро Бьянко
|7
|пз
|Жан-Даниэль Акпа Акпро
|14
|пз
|Даниэль Мальдини
|84
|нп
|Патрик Чиурриа
|10
|нп
|Джанлука Капрари
Главные тренеры
|Альберто Джилардино
|Патрик Виейра
|Патрик Виейра
|Сальваторе Боккетти
История личных встреч
|24.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|0 : 1
|09.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|2 : 3
|10.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|17.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|3 : 1
|12.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|1 : 0
|05.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 0
|28.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|1 : 2
|21.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 2
|18.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|3 : 1
|13.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|2 : 1
|05.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|1 : 2
|28.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|2 : 1
|22.12.2024
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|22
|53
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|21
|50
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|22
|46
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|21
|39
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|22
|37
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Милан
|21
|34
|7
|Болонья
|21
|34
|8
|Фиорентина
|20
|33
|9
|Рома
|22
|30
|10
|Торино
|22
|26
|11
|Удинезе
|22
|26
|12
|Дженоа
|21
|23
|13
|Комо
|22
|22
|14
|Эмполи
|22
|21
|15
|Кальяри
|22
|21
|16
|Парма
|22
|20
|17
|Лечче
|22
|20
| 18
Зона вылета
|Верона
|21
|19
| 19
Зона вылета
|Венеция
|21
|15
| 20
Зона вылета
|Монца
|21
|13