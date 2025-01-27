Зенит - Ноа 27 Января прямая трансляция
27 Января 2025 года в 17:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Ноа, которое состоится 27 Января 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Ноа
Ереван, Армения
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Руй Мота
История личных встреч
|06.02.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 0
|04.02.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|24.01.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
|07.12.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 2
|01.12.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 3
|27.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
|1 : 2
|23.11.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 1
|19.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|4 : 3
|15.12.2024
|Армения — Премьер-лига
|3-й тур
|7 : 1
|12.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 3
|08.12.2024
|Армения — Премьер-лига
|1-й тур
|7 : 0
|04.12.2024
|Армения — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Зенит» — «Ноа». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.