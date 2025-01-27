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Зенит - Ноа 27 Января прямая трансляция

27 Января 2025 года в 17:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Зенит
Ноа

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Ноа, которое состоится 27 Января 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Ноа
Ереван, Армения
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак
Португалия Руй Мота
История личных встреч
06.02.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Зенит0 : 0Ноа
04.02.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Зенит3 : 0Ноа
24.01.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Зенит1 : 0
07.12.2024 Мир Российская Премьер-лига 18-й тур Зенит1 : 2
01.12.2024 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур Зенит2 : 3
27.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч 1 : 2Зенит
23.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур 0 : 1Зенит
19.12.2024 Лига конференций Общий этап. 6-й тур 4 : 3Ноа
15.12.2024 Армения — Премьер-лига 3-й тур Ноа7 : 1
12.12.2024 Лига конференций Общий этап. 5-й тур Ноа1 : 3
08.12.2024 Армения — Премьер-лига 1-й тур Ноа7 : 0
04.12.2024 Армения — Премьер-лига 10-й тур Ноа2 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Зенит» — «Ноа». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.

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