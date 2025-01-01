01:42 ()
Свернуть список

Бёрнли - Лидс Юнайтед 27 Января прямая трансляция

Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
27 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 29-й тур
Бёрнли
Лидс Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Лидс Юнайтед, которое состоится 27 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
Германия Даниэль Фарке
История личных встреч
14.09.2024 Англия — Чемпионшип 5-й тур Лидс Юнайтед0 : 1Бёрнли
02.01.2022 Англия - Премьер-лига 21-й тур Лидс Юнайтед3 : 1Бёрнли
29.08.2021 Англия - Премьер-лига 3-й тур Бёрнли1 : 1Лидс Юнайтед
15.05.2021 Англия - Премьер-лига 36-й тур Бёрнли0 : 4Лидс Юнайтед
27.12.2020 Англия - Премьер-лига 15-й тур Лидс Юнайтед1 : 0Бёрнли
19.09.2017 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Бёрнли2 : 2 3 : 5Лидс Юнайтед
09.04.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Бёрнли1 : 0Лидс Юнайтед
08.08.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 1-й тур Лидс Юнайтед1 : 1Бёрнли
22.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур 0 : 5Бёрнли
17.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур Бёрнли0 : 0
11.01.2025 Кубок Англии 1/32 финала 1 : 3 ДВБёрнли
04.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур 0 : 1Бёрнли
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур Бёрнли0 : 0
22.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур Лидс Юнайтед2 : 0
19.01.2025 Англия — Чемпионшип 27-й тур Лидс Юнайтед3 : 0
11.01.2025 Кубок Англии 1/32 финала Лидс Юнайтед1 : 0
04.01.2025 Англия — Чемпионшип 26-й тур 3 : 3Лидс Юнайтед
01.01.2025 Англия — Чемпионшип 25-й тур Лидс Юнайтед1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед2859
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед2958
3
Плей-офф
Бёрнли2856
4
Плей-офф
Сандерленд2955
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион2944
6
Плей-офф
Мидлсбро2944
7 Блэкберн Роверс2942
8 Бристоль Сити2941
9 Уотфорд2941
10 Шеффилд Уэнсдей2941
11 Норвич Сити2939
12 Ковентри Сити2938
13 Куинз Парк Рейнджерс2938
14 Престон Норт Энд2937
15 Оксфорд Юнайтед2936
16 Миллуолл2834
17 Суонси Сити2934
18 Кардифф Сити2931
19 Халл Сити2929
20 Сток Сити2929
21 Портсмут2829
22
Зона вылета
Дерби Каунти2927
23
Зона вылета
Лутон Таун2926
24
Зона вылета
Плимут Аргайл2922

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close