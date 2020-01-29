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Жирона - Арсенал 29 Января прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14500
29 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Жирона
Арсенал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Арсенал, которое состоится 29 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жирона
Жирона, Испания
Арсенал
Лондон, Англия
25ИспанияврПау Лопес
4ИспаниязщАрнау Мартинес
5ИспаниязщДавид Лопес
15Испаниязщ Хуанпе
16ИспаниязщАлехандро Франсес
23ИспанияпзИван Мартин
21ВенесуэлапзЯнхель Эррера
6НидерландыпзДонни ван де Бек
11НидерландыпзАрно Данжума
8УкраинанпВиктор Цыганков
9ИспаниянпАбель Руис
22ИспанияврДавид Райя
12НидерландызщЮрриен Тимбер
2ФранциязщВильям Салиба
6БразилиязщГабриэл Магальянс
5ГанапзТомас Парти
41АнглияпзДеклан Райс
19БельгияпзЛеандро Троссард
49АнглияпзМайлз Льюис-Скелли
53АнглиянпИтан Нванери
29ГерманиянпКай Хаверц
30АнглиянпРахим Стерлинг
Главные тренеры
ИспанияМичел Санчес
ИспанияМикель Артета
История личных встреч
26.01.2025Испания — Примера21-й тур2 : 1Жирона
22.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 7-й тур1 : 0Жирона
18.01.2025Испания — Примера20-й турЖирона1 : 2
11.01.2025Испания — Примера19-й тур0 : 1Жирона
20.12.2024Испания — Примера18-й турЖирона3 : 0
25.01.2025Англия — Премьер-лига23-й тур0 : 1Арсенал
22.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 7-й турАрсенал3 : 0
18.01.2025Англия — Премьер-лига22-й турАрсенал2 : 2
15.01.2025Англия — Премьер-лига21-й турАрсенал2 : 1
12.01.2025Кубок Англии1/32 финалаАрсенал1 : 1 3 : 5
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ливерпуль721
2
1/8 финала
Барселона718
3
1/8 финала
Арсенал716
4
1/8 финала
Интер М716
5
1/8 финала
Атлетико М715
6
1/8 финала
Милан715
7
1/8 финала
Аталанта714
8
1/8 финала
Байер713
9
Плей-офф
Астон Вилла713
10
Плей-офф
Монако713
11
Плей-офф
Фейеноорд713
12
Плей-офф
Лилль713
13
Плей-офф
Брест713
14
Плей-офф
Боруссия Д712
15
Плей-офф
Бавария712
16
Плей-офф
Реал Мадрид712
17
Плей-офф
Ювентус712
18
Плей-офф
Селтик712
19
Плей-офф
ПСВ Эйндховен711
20
Плей-офф
Брюгге711
21
Плей-офф
Бенфика710
22
Плей-офф
ПСЖ710
23
Плей-офф
Спортинг710
24
Плей-офф
Штутгарт710
25 Манчестер Сити78
26 Динамо З78
27 Шахтёр77
28 Болонья75
29 Спарта П74
30 РБ Лейпциг73
31 Жирона73
32 Црвена Звезда73
33 Штурм73
34 Ред Булл Зальцбург73
35 Слован Бр70
36 Янг Бойз70

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