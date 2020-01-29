Жирона - Арсенал 29 Января прямая трансляция
Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14500
29 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Арсенал, которое состоится 29 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жирона
Жирона, Испания
Арсенал
Лондон, Англия
|25
|вр
|Пау Лопес
|4
|зщ
|Арнау Мартинес
|5
|зщ
|Давид Лопес
|15
|зщ
|Хуанпе
|16
|зщ
|Алехандро Франсес
|23
|пз
|Иван Мартин
|21
|пз
|Янхель Эррера
|6
|пз
|Донни ван де Бек
|11
|пз
|Арно Данжума
|8
|нп
|Виктор Цыганков
|9
|нп
|Абель Руис
|22
|вр
|Давид Райя
|12
|зщ
|Юрриен Тимбер
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальянс
|5
|пз
|Томас Парти
|41
|пз
|Деклан Райс
|19
|пз
|Леандро Троссард
|49
|пз
|Майлз Льюис-Скелли
|53
|нп
|Итан Нванери
|29
|нп
|Кай Хаверц
|30
|нп
|Рахим Стерлинг
Главные тренеры
|Мичел Санчес
|Микель Артета
История личных встреч
|26.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|2 : 1
|22.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|1 : 0
|18.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|1 : 2
|11.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|0 : 1
|20.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|3 : 0
|25.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 1
|22.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|3 : 0
|18.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 2
|15.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 1
|12.01.2025
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 1 3 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ливерпуль
|7
|21
| 2
1/8 финала
|Барселона
|7
|18
| 3
1/8 финала
|Арсенал
|7
|16
| 4
1/8 финала
|Интер М
|7
|16
| 5
1/8 финала
|Атлетико М
|7
|15
| 6
1/8 финала
|Милан
|7
|15
| 7
1/8 финала
|Аталанта
|7
|14
| 8
1/8 финала
|Байер
|7
|13
| 9
Плей-офф
|Астон Вилла
|7
|13
| 10
Плей-офф
|Монако
|7
|13
| 11
Плей-офф
|Фейеноорд
|7
|13
| 12
Плей-офф
|Лилль
|7
|13
| 13
Плей-офф
|Брест
|7
|13
| 14
Плей-офф
|Боруссия Д
|7
|12
| 15
Плей-офф
|Бавария
|7
|12
| 16
Плей-офф
|Реал Мадрид
|7
|12
| 17
Плей-офф
|Ювентус
|7
|12
| 18
Плей-офф
|Селтик
|7
|12
| 19
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|7
|11
| 20
Плей-офф
|Брюгге
|7
|11
| 21
Плей-офф
|Бенфика
|7
|10
| 22
Плей-офф
|ПСЖ
|7
|10
| 23
Плей-офф
|Спортинг
|7
|10
| 24
Плей-офф
|Штутгарт
|7
|10
|25
|Манчестер Сити
|7
|8
|26
|Динамо З
|7
|8
|27
|Шахтёр
|7
|7
|28
|Болонья
|7
|5
|29
|Спарта П
|7
|4
|30
|РБ Лейпциг
|7
|3
|31
|Жирона
|7
|3
|32
|Црвена Звезда
|7
|3
|33
|Штурм
|7
|3
|34
|Ред Булл Зальцбург
|7
|3
|35
|Слован Бр
|7
|0
|36
|Янг Бойз
|7
|0