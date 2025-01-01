Штутгарт - Боруссия М 01 Февраля прямая трансляция
Стадион: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60469
01 Февраля 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 20-й тур
Главный судья: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Боруссия М, которое состоится 01 Февраля 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Боруссия М
Мёнхенгладбах
|33
|вр
|Александр Нюбель
|4
|зщ
|Йоша Вагноман
|2
|зщ
|Амин Аль-Дахиль
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|29
|пз
|Антони Руо
|25
|пз
|Якоб Бруун Ларсен
|5
|пз
|Янник Кайтель
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|26
|нп
|Дениз Ундав
|11
|нп
|Ник Вольтемаде
|27
|нп
|Крис Фюрих
|33
|вр
|Мориц Николас
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|5
|зщ
|Марвин Фридрих
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|26
|зщ
|Лукас Ульрих
|8
|пз
|Юлиан Вайгль
|27
|пз
|Рокко Райц
|16
|пз
|Филипп Зандер
|7
|пз
|Кевин Штёгер
|25
|нп
|Робин Хак
|11
|нп
|Тим Кляйндинст
Главные тренеры
|Себастьян Хёнес
|Херардо Сеоане
История личных встреч
|14.09.2024
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|1 : 3
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|4 : 0
|14.01.2024
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|3 : 1
|29.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|5 : 1
|29.04.2023
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|2 : 1
|04.11.2022
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|3 : 1
|05.03.2022
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|3 : 2
|16.10.2021
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 1
|15.05.2021
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 2
|03.02.2021
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 2
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 4
|25.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 0
|21.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|1 : 3
|18.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|4 : 0
|15.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|2 : 1
|25.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|3 : 0
|18.01.2025
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|3 : 1
|14.01.2025
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|5 : 1
|11.01.2025
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|0 : 1
|21.12.2024
|Германия — Бундеслига
|15-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|19
|48
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|19
|42
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|19
|37
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|19
|32
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|19
|32
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Майнц
|19
|31
|7
|Вольфсбург
|19
|28
|8
|Боруссия М
|19
|27
|9
|Вердер
|19
|27
|10
|Фрайбург
|19
|27
|11
|Боруссия Д
|19
|26
|12
|Аугсбург
|19
|25
|13
|Санкт-Паули
|19
|20
|14
|Унион
|19
|19
|15
|Хоффенхайм
|19
|18
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|19
|14
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|19
|12
| 18
Зона вылета
|Бохум
|19
|12