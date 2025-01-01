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Штутгарт - Боруссия М 01 Февраля прямая трансляция

Стадион: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60469
01 Февраля 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 20-й тур
Главный судья: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия);
Штутгарт
Боруссия М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Боруссия М, которое состоится 01 Февраля 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Боруссия М
Мёнхенгладбах
33ГерманияврАлександр Нюбель
4ГерманиязщЙоша Вагноман
2БельгиязщАмин Аль-Дахиль
7ГерманиязщМаксимилиан Миттельштедт
29ФранцияпзАнтони Руо
25ДанияпзЯкоб Бруун Ларсен
5ГерманияпзЯнник Кайтель
6ГерманияпзАнгело Штиллер
26ГерманиянпДениз Ундав
11ГерманиянпНик Вольтемаде
27ГерманиянпКрис Фюрих
33ГерманияврМориц Николас
29СШАзщДжозеф Скалли
5ГерманиязщМарвин Фридрих
30ШвейцариязщНико Эльведи
26ГерманиязщЛукас Ульрих
8ГерманияпзЮлиан Вайгль
27ГерманияпзРокко Райц
16ГерманияпзФилипп Зандер
7АвстрияпзКевин Штёгер
25ГерманиянпРобин Хак
11ГерманиянпТим Кляйндинст
Главные тренеры
ГерманияСебастьян Хёнес
ШвейцарияХерардо Сеоане
История личных встреч
14.09.2024Германия — Бундеслига3-й турБоруссия М1 : 3Штутгарт
18.05.2024Германия - Бундеслига34-й турШтутгарт4 : 0Боруссия М
14.01.2024Германия - Бундеслига17-й турБоруссия М3 : 1Штутгарт
29.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиБоруссия М5 : 1Штутгарт
29.04.2023Германия - Бундеслига30-й турШтутгарт2 : 1Боруссия М
04.11.2022Германия - Бундеслига13-й турБоруссия М3 : 1Штутгарт
05.03.2022Германия - Бундеслига25-й турШтутгарт3 : 2Боруссия М
16.10.2021Германия - Бундеслига8-й турБоруссия М1 : 1Штутгарт
15.05.2021Германия - Бундеслига33-й турБоруссия М1 : 2Штутгарт
03.02.2021Кубок Германии1/8 финалаШтутгарт1 : 2Боруссия М
29.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 8-й турШтутгарт1 : 4
25.01.2025Германия — Бундеслига19-й тур2 : 0Штутгарт
21.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 7-й тур1 : 3Штутгарт
18.01.2025Германия — Бундеслига18-й турШтутгарт4 : 0
15.01.2025Германия — Бундеслига17-й турШтутгарт2 : 1
25.01.2025Германия — Бундеслига19-й турБоруссия М3 : 0
18.01.2025Германия — Бундеслига18-й тур3 : 1Боруссия М
14.01.2025Германия — Бундеслига17-й тур5 : 1Боруссия М
11.01.2025Германия — Бундеслига16-й турБоруссия М0 : 1
21.12.2024Германия — Бундеслига15-й тур1 : 2Боруссия М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1948
2
Лига чемпионов
Байер1942
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1937
4
Лига чемпионов
Штутгарт1932
5
Лига Европы
РБ Лейпциг1932
6
Квалификация Лиги конференций
Майнц1931
7 Вольфсбург1928
8 Боруссия М1927
9 Вердер1927
10 Фрайбург1927
11 Боруссия Д1926
12 Аугсбург1925
13 Санкт-Паули1920
14 Унион1919
15 Хоффенхайм1918
16
Стыковая зона
Хайденхайм1914
17
Зона вылета
Хольштайн1912
18
Зона вылета
Бохум1912

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