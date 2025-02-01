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Хераклес - Утрехт 04 Февраля прямая трансляция

04 Февраля 2025 года в 22:00 (+03:00). Кубок Нидерландов, 1/4 финала
Хераклес
Утрехт

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хераклес - Утрехт, которое состоится 04 Февраля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Нидерландов, 1/4 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хераклес
Алмело
Утрехт
Утрехт
Главные тренеры
Нидерланды Эрвин ван де Лои
Нидерланды Рон Янс
История личных встреч
24.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур Хераклес1 : 1Утрехт
08.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур Утрехт1 : 0Хераклес
23.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур Утрехт1 : 0Хераклес
16.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур Хераклес1 : 3Утрехт
11.02.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Хераклес1 : 0Утрехт
28.11.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур Утрехт1 : 0Хераклес
16.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Утрехт2 : 0Хераклес
01.11.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Хераклес4 : 1Утрехт
15.12.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Хераклес1 : 3Утрехт
21.05.2019 Нидерланды - Эредивизия Плей-офф за ЛЕ - 1/2 финала Утрехт3 : 0Хераклес
31.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур 1 : 1Хераклес
28.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 17-й тур Хераклес1 : 1
24.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур Хераклес1 : 1Утрехт
19.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур 0 : 2Хераклес
16.01.2025 Кубок Нидерландов 1/8 финала 0 : 2Хераклес
01.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур 3 : 3Утрехт
24.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур Хераклес1 : 1Утрехт
18.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 19-й тур Утрехт0 : 0
15.01.2025 Кубок Нидерландов 1/8 финала 1 : 2Утрехт
12.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 18-й тур 1 : 2Утрехт
Турнирная таблица
1-й раунд
НЕК Неймеген
ПЕК Зволле
4 : 3 ДВ
Спарта Нейкерк
Капелле
5 : 1
Эйсселмервогелс
Херенвен
2 : 3
Колпинг Бойз
Гронинген
1 : 5
Рейнвогелс
Эйндховен
0 : 7
АДО Ден Хааг
Камбюр
1 : 4
Нордвейк
Дордрехт
2 : 1
Де Графсхап
Осс
4 : 1
Эксельсиор
ВВВ-Венло
2 : 1
Де Трефферс
Фортуна
1 : 4
Барендрехт
НАК Бреда
2 : 1
Валвейк
Витесс
3 : 1
МВВ Маастрихт
Ден Босх
2 : 1
Квик Бойс
Алмере Сити
3 : 0
Винтерсвейк
Хераклес
0 : 1
АФК
Блау Гел '38
3 : 1 ДВ
Рейнсбургсе Бойз
Рода
3 : 1
Генемёйден
Виллем II
2 : 3 ДВ
Эмдейк
Росмален
2 : 1
УСВ Херкулес
Спарта
1 : 6 ДВ
Спакенбург
Катвейк
2 : 4 ДВ
Телстар
Хелмонд Спорт
3 : 0
Конинклейке
Эммен
1 : 0
ДОВО
Волендам
1 : 5
Квик '20
АСВХ
0 : 2
Лиссе
Утрехт
1 : 2
1/16 финала
ПСВ Эйндховен
Конинклейке
8 : 0
Эйндховен
Эксельсиор
1 : 3
Валвейк
Камбюр
4 : 1
Квик Бойс
Фортуна
3 : 1
МВВ Маастрихт
Фейеноорд
1 : 2
Катвейк
Твенте
2 : 3
АФК
Утрехт
0 : 8
АСВХ
Херенвен
0 : 1
Спарта
Гоу Эхед Иглс
1 : 1 4 : 5
Хераклес
НЕК Неймеген
1 : 0 ДВ
АЗ Алкмар
Гронинген
3 : 1
Нордвейк
Виллем II
2 : 1
Де Графсхап
Спарта Нейкерк
4 : 0
Эмдейк
Барендрехт
1 : 6
Рейнсбургсе Бойз
Волендам
2 : 0
Аякс
Телстар
2 : 0
1/8 финала
АЗ Алкмар
Аякс
2 : 0
Нордвейк
Барендрехт
1 : 0 ДВ
ПСВ Эйндховен
Эксельсиор
5 : 4 ДВ
Гоу Эхед Иглс
Твенте
3 : 1
Валвейк
Утрехт
1 : 2
Рейнсбургсе Бойз
Фейеноорд
1 : 4
Де Графсхап
Хераклес
0 : 2
Квик Бойс
Херенвен
3 : 2 ДВ
1/4 финала
Хераклес
Утрехт
04.02
ПСВ Эйндховен
Фейеноорд
05.02
Гоу Эхед Иглс
Нордвейк
05.02
АЗ Алкмар
Квик Бойс
06.02

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