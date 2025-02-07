Аль-Наср - Аль-Фейха 07 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 07-02-2025 18:20
Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
07 Февраля 2025 года в 18:20 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 19-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аль-Фейха, которое состоится 07 Февраля 2025 года в 18:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Аль-Фейха
Эль-Маджмаа
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
История личных встреч
|27.08.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|2-й тур
|1 : 4
|19.04.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|28-й тур
|3 : 1
|21.02.2024
|Лига чемпионов АФК - 2024
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 0
|14.02.2024
|Лига чемпионов АФК - 2024
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 1
|28.10.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|11-й тур
|1 : 3
|03.02.2025
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|Запад. 7-й тур
|4 : 0
|30.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|18-й тур
|1 : 2
|26.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|17-й тур
|3 : 1
|21.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|16-й тур
|1 : 3
|17.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|15-й тур
|1 : 1
|31.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|18-й тур
|0 : 0
|27.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|17-й тур
|2 : 1
|20.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|16-й тур
|1 : 0
|16.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|15-й тур
|1 : 2
|11.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|14-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Иттихад
|19
|49
| 2
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Хиляль
|18
|46
| 3
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Кадисия
|19
|41
|4
|Аль-Наср
|18
|38
|5
|Аль-Ахли
|18
|35
|6
|Аль-Шабаб
|19
|32
|7
|Эр-Рияд
|18
|28
|8
|Аль-Халидж
|19
|27
|9
|Аль-Таавун
|19
|24
|10
|Аль-Иттифак
|18
|22
|11
|Дамак
|18
|22
|12
|Аль-Холуд
|18
|19
|13
|Аль-Фейха
|18
|16
|14
|Аль-Охдуд
|18
|15
|15
|Аль-Раед
|19
|14
| 16
Зона вылета
|Аль-Ороба
|18
|14
| 17
Зона вылета
|Аль-Вахда
|18
|13
| 18
Зона вылета
|Аль-Фатех
|18
|10