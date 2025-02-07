08:55 ()
Свернуть список

Аль-Наср - Аль-Фейха 07 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 07-02-2025 18:20
Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
07 Февраля 2025 года в 18:20 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 19-й тур
Аль-Наср
Аль-Фейха

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аль-Фейха, которое состоится 07 Февраля 2025 года в 18:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Аль-Фейха
Эль-Маджмаа
Главные тренеры
Италия Стефано Пиоли
История личных встреч
27.08.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 2-й тур Аль-Фейха1 : 4Аль-Наср
19.04.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 28-й тур Аль-Наср3 : 1Аль-Фейха
21.02.2024 Лига чемпионов АФК - 2024 1/8 финала. 2-й матч Аль-Наср2 : 0Аль-Фейха
14.02.2024 Лига чемпионов АФК - 2024 1/8 финала. 1-й матч Аль-Фейха0 : 1Аль-Наср
28.10.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 11-й тур Аль-Фейха1 : 3Аль-Наср
03.02.2025 Элитная Лига Чемпионов АФК Запад. 7-й тур Аль-Наср4 : 0
30.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 18-й тур 1 : 2Аль-Наср
26.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 17-й тур Аль-Наср3 : 1
21.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 16-й тур 1 : 3Аль-Наср
17.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 15-й тур 1 : 1Аль-Наср
31.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 18-й тур Аль-Фейха0 : 0
27.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 17-й тур 2 : 1Аль-Фейха
20.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 16-й тур Аль-Фейха1 : 0
16.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 15-й тур 1 : 2Аль-Фейха
11.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 14-й тур Аль-Фейха1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Иттихад1949
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль1846
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Кадисия1941
4 Аль-Наср1838
5 Аль-Ахли1835
6 Аль-Шабаб1932
7 Эр-Рияд1828
8 Аль-Халидж1927
9 Аль-Таавун1924
10 Аль-Иттифак1822
11 Дамак1822
12 Аль-Холуд1819
13 Аль-Фейха1816
14 Аль-Охдуд1815
15 Аль-Раед1914
16
Зона вылета
Аль-Ороба1814
17
Зона вылета
Аль-Вахда1813
18
Зона вылета
Аль-Фатех1810

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close