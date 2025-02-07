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Пройссен Мюнстер - Гамбург 07 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 07-02-2025 20:30
Стадион: Пройссен (Мюнстер, Германия), вместимость: 18050
07 Февраля 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 21-й тур
Пройссен Мюнстер
Гамбург

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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пройссен Мюнстер - Гамбург, которое состоится 07 Февраля 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Пройссен (Мюнстер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пройссен Мюнстер
Мюнстер
Гамбург
Гамбург
Главные тренеры
Германия Саша Хильдман
История личных встреч
31.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур Гамбург4 : 1Пройссен Мюнстер
02.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур 2 : 1Пройссен Мюнстер
26.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур 2 : 2Пройссен Мюнстер
18.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур Пройссен Мюнстер2 : 1
21.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 17-й тур Пройссен Мюнстер0 : 0
13.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 16-й тур 1 : 2Пройссен Мюнстер
02.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 20-й тур Гамбург2 : 2
25.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур 2 : 3Гамбург
18.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 18-й тур Гамбург1 : 0
21.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 17-й тур Гамбург5 : 0
14.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 16-й тур 1 : 1Гамбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Кёльн2037
2
Повышение
Гамбург2035
3
Плей-офф за повышение
Магдебург2035
4 Кайзерслаутерн2035
5 Фортуна2033
6 Ганновер-962032
7 Падерборн 072031
8 Карлсруэ2030
9 Эльверсберг2029
10 Нюрнберг2028
11 Дармштадт 982025
12 Герта2025
13 Шальке-042024
14 Гройтер Фюрт2023
15 Пройссен Мюнстер2020
16
Стыковая зона
Ульм 18462017
17
Зона вылета
Айнтрахт Б2015
18
Зона вылета
Ян2014

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