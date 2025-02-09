Севилья - Барселона 09 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 09-02-2025 22:00
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 48649
09 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 23-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Барселона, которое состоится 09 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Севилья
Севилья
Барселона
Барселона
|13
|вр
|Эрьян Нюланд
|26
|зщ
|Хуанлу Санчес
|22
|зщ
|Луак Баде
|6
|зщ
|Неманья Гудель
|4
|зщ
|Кике Салас
|17
|пз
|Сауль Ньигес
|18
|пз
|Люсьен Агуме
|20
|пз
|Джибриль Соу
|11
|пз
|Доди Лукебакио
|7
|нп
|Исаак Ромеро
|5
|нп
|Рубен Варгас
|25
|вр
|Войцех Щенсны
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|4
|зщ
|Рональд Араухо
|2
|зщ
|Пау Кубарси
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|6
|пз
|Гави
|17
|пз
|Марк Касадо
|8
|пз
|Педри
|19
|пз
|Ламин Ямаль
|11
|пз
|Рафинья
|9
|нп
|Роберт Левандовски
Главные тренеры
|Гарсия Пимьента
|Ханс-Дитер Флик
История личных встреч
|20.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|5 : 1
|26.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 2
|29.09.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 0
|05.02.2023
|Испания - Примера
|20-й тур
|3 : 0
|03.09.2022
|Испания - Примера
|4-й тур
|0 : 3
|03.04.2022
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 0
|21.12.2021
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 1
|03.03.2021
|Кубок Испании
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 0 ДВ
|27.02.2021
|Испания - Примера
|25-й тур
|0 : 2
|10.02.2021
|Кубок Испании
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 0
|01.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|0 : 0
|25.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|1 : 1
|18.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|1 : 2
|11.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 1
|04.01.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|4 : 1
|06.02.2025
|Кубок Испании
|1/4 финала
|0 : 5
|02.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|1 : 0
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|2 : 2
|26.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|7 : 1
|21.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|4 : 5
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура Примеры: «Севилья» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|23
|50
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|23
|49
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|22
|45
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|23
|44
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|23
|40
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Райо Вальекано
|23
|35
|7
|Жирона
|23
|31
|8
|Осасуна
|22
|30
|9
|Мальорка
|22
|30
|10
|Бетис
|23
|29
|11
|Сельта
|23
|28
|12
|Реал Сосьедад
|22
|28
|13
|Севилья
|22
|28
|14
|Хетафе
|22
|24
|15
|Леганес
|22
|23
|16
|Лас-Пальмас
|23
|23
|17
|Эспаньол
|22
|23
| 18
Зона вылета
|Алавес
|22
|21
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|22
|19
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|23
|15