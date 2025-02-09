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Севилья - Барселона 09 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 09-02-2025 22:00
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 48649
09 Февраля 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 23-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Севилья
Барселона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Барселона, которое состоится 09 Февраля 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Севилья
Севилья
Барселона
Барселона
13НорвегияврЭрьян Нюланд
26ИспаниязщХуанлу Санчес
22ФранциязщЛуак Баде
6СербиязщНеманья Гудель
4ИспаниязщКике Салас
17ИспанияпзСауль Ньигес
18ФранцияпзЛюсьен Агуме
20ШвейцарияпзДжибриль Соу
11БельгияпзДоди Лукебакио
7ИспаниянпИсаак Ромеро
5ШвейцариянпРубен Варгас
25ПольшаврВойцех Щенсны
23ФранциязщЖюль Кунде
4УругвайзщРональд Араухо
2ИспаниязщПау Кубарси
3ИспаниязщАлекс Бальде
6Испанияпз Гави
17ИспанияпзМарк Касадо
8Испанияпз Педри
19ИспанияпзЛамин Ямаль
11Бразилияпз Рафинья
9ПольшанпРоберт Левандовски
Главные тренеры
ИспанияГарсия Пимьента
ГерманияХанс-Дитер Флик
История личных встреч
20.10.2024Испания — Примера10-й турБарселона5 : 1Севилья
26.05.2024Испания - Примера38-й турСевилья1 : 2Барселона
29.09.2023Испания - Примера8-й турБарселона1 : 0Севилья
05.02.2023Испания - Примера20-й турБарселона3 : 0Севилья
03.09.2022Испания - Примера4-й турСевилья0 : 3Барселона
03.04.2022Испания - Примера30-й турБарселона1 : 0Севилья
21.12.2021Испания - Примера4-й турСевилья1 : 1Барселона
03.03.2021Кубок Испании1/2 финала. 2-й матчБарселона3 : 0 ДВСевилья
27.02.2021Испания - Примера25-й турСевилья0 : 2Барселона
10.02.2021Кубок Испании1/2 финала. 1-й матчСевилья2 : 0Барселона
01.02.2025Испания — Примера22-й тур0 : 0Севилья
25.01.2025Испания — Примера21-й турСевилья1 : 1
18.01.2025Испания — Примера20-й тур1 : 2Севилья
11.01.2025Испания — Примера19-й турСевилья1 : 1
04.01.2025Кубок Испании1/16 финала4 : 1Севилья
06.02.2025Кубок Испании1/4 финала0 : 5Барселона
02.02.2025Испания — Примера22-й турБарселона1 : 0
29.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 8-й турБарселона2 : 2
26.01.2025Испания — Примера21-й турБарселона7 : 1
21.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 7-й тур4 : 5Барселона
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура Примеры: «Севилья» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2350
2
Лига чемпионов
Атлетико М2349
3
Лига чемпионов
Барселона2245
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2344
5
Лига Европы
Вильярреал2340
6
Квалификация Лиги конференций
Райо Вальекано2335
7 Жирона2331
8 Осасуна2230
9 Мальорка2230
10 Бетис2329
11 Сельта2328
12 Реал Сосьедад2228
13 Севилья2228
14 Хетафе2224
15 Леганес2223
16 Лас-Пальмас2323
17 Эспаньол2223
18
Зона вылета
Алавес2221
19
Зона вылета
Валенсия2219
20
Зона вылета
Вальядолид2315

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