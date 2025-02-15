Лестер Сити - Арсенал 15 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 15-02-2025 14:30
Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 34310
15 Февраля 2025 года в 15:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 25-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Арсенал, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Арсенал
Лондон
|30
|вр
|Мадс Хермансен
|2
|зщ
|Джеймс Джастин
|3
|зщ
|Ваут Фас
|5
|зщ
|Калеб Околи
|16
|зщ
|Виктор Кристиансен
|6
|пз
|Онинье Ндиди
|24
|пз
|Бубакари Сумаре
|11
|пз
|Билал Эль-Ханнус
|18
|нп
|Джордан Айю
|14
|нп
|Бобби де Кордова-Рид
|9
|нп
|Джейми Варди
|22
|вр
|Давид Райя
|12
|зщ
|Юрриен Тимбер
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальяйнс
|49
|пз
|Майлз Льюис-Скелли
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|5
|пз
|Томас Парти
|41
|пз
|Деклан Райс
|53
|нп
|Итан Нванери
|19
|нп
|Леандро Троссард
|30
|нп
|Рахим Стерлинг
Главные тренеры
|Руд ван Нистелрой
|Микель Артета
История личных встреч
|28.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|4 : 2
|25.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 1
|13.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|4 : 2
|13.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 0
|30.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 2
|28.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 3
|25.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|23.09.2020
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|0 : 2
|07.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 1
|09.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 0
|07.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 1
|01.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|4 : 0
|26.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 2
|18.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 2
|15.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 2
|05.02.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 0
|02.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|5 : 1
|29.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 2
|25.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 1
|22.01.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 7-й тур
|3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура АПЛ: «Лестер Сити» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|24
|57
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|24
|50
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|24
|47
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|25
|43
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|24
|41
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|41
|7
|Борнмут
|24
|40
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|25
|37
|9
|Астон Вилла
|24
|37
|10
|Фулхэм
|24
|36
|11
|Брентфорд
|24
|31
|12
|Кристал Пэлас
|24
|30
|13
|Манчестер Юнайтед
|24
|29
|14
|Тоттенхэм Хотспур
|24
|27
|15
|Эвертон
|24
|27
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|27
|17
|Вулверхэмптон
|24
|19
| 18
Зона вылета
|Лестер Сити
|24
|17
| 19
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|24
|16
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|24
|9