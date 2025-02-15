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Лестер Сити - Арсенал 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2025 14:30
Стадион: Кинг Пауэр (Лестер, Англия), вместимость: 34310
15 Февраля 2025 года в 15:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 25-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Лестер Сити
Арсенал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Арсенал, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Арсенал
Лондон
30ДанияврМадс Хермансен
2АнглиязщДжеймс Джастин
3БельгиязщВаут Фас
5ИталиязщКалеб Околи
16ДаниязщВиктор Кристиансен
6НигерияпзОнинье Ндиди
24ФранцияпзБубакари Сумаре
11МароккопзБилал Эль-Ханнус
18ГананпДжордан Айю
14ЯмайканпБобби де Кордова-Рид
9АнглиянпДжейми Варди
22ИспанияврДавид Райя
12НидерландызщЮрриен Тимбер
2ФранциязщВильям Салиба
6БразилиязщГабриэл Магальяйнс
49АнглияпзМайлз Льюис-Скелли
8НорвегияпзМартин Эдегор
5ГанапзТомас Парти
41АнглияпзДеклан Райс
53АнглиянпИтан Нванери
19БельгиянпЛеандро Троссард
30АнглиянпРахим Стерлинг
Главные тренеры
НидерландыРуд ван Нистелрой
ИспанияМикель Артета
История личных встреч
28.09.2024Англия — Премьер-лига6-й турАрсенал4 : 2Лестер Сити
25.02.2023Англия - Премьер-лига25-й турЛестер Сити0 : 1Арсенал
13.08.2022Англия - Премьер-лига2-й турАрсенал4 : 2Лестер Сити
13.03.2022Англия - Премьер-лига29-й турАрсенал2 : 0Лестер Сити
30.10.2021Англия - Премьер-лига10-й турЛестер Сити0 : 2Арсенал
28.02.2021Англия - Премьер-лига26-й турЛестер Сити1 : 3Арсенал
25.10.2020Англия - Премьер-лига6-й турАрсенал0 : 1Лестер Сити
23.09.2020Англия - Кубок лиги3-й раундЛестер Сити0 : 2Арсенал
07.07.2020Англия - Премьер-лига34-й турАрсенал1 : 1Лестер Сити
09.11.2019Англия - Премьер-лига12-й турЛестер Сити2 : 0Арсенал
07.02.2025Кубок Англии1/16 финала2 : 1Лестер Сити
01.02.2025Англия — Премьер-лига24-й тур4 : 0Лестер Сити
26.01.2025Англия — Премьер-лига23-й тур1 : 2Лестер Сити
18.01.2025Англия — Премьер-лига22-й турЛестер Сити0 : 2
15.01.2025Англия — Премьер-лига21-й турЛестер Сити0 : 2
05.02.2025Англия — Кубок лиги1/2 финала. 2-й матч2 : 0Арсенал
02.02.2025Англия — Премьер-лига24-й турАрсенал5 : 1
29.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 8-й тур1 : 2Арсенал
25.01.2025Англия — Премьер-лига23-й тур0 : 1Арсенал
22.01.2025Лига чемпионовОбщий этап. 7-й турАрсенал3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 25-го тура АПЛ: «Лестер Сити» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2457
2
Лига чемпионов
Арсенал2450
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2447
4
Лига чемпионов
Челси2543
5
Лига Европы
Манчестер Сити2441
6 Ньюкасл Юнайтед2441
7 Борнмут2440
8 Брайтон энд Хоув Альбион2537
9 Астон Вилла2437
10 Фулхэм2436
11 Брентфорд2431
12 Кристал Пэлас2430
13 Манчестер Юнайтед2429
14 Тоттенхэм Хотспур2427
15 Эвертон2427
16 Вест Хэм Юнайтед2427
17 Вулверхэмптон2419
18
Зона вылета
Лестер Сити2417
19
Зона вылета
Ипсвич Таун2416
20
Зона вылета
Саутгемптон249

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