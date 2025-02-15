09:51 ()
Онлайн трансляции
Суббота 15 февраля
Свернуть список

Оксфорд Юнайтед - Портсмут 15 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-02-2025 14:30
Стадион: Кассам (Оксфорд, Англия), вместимость: 12500
15 Февраля 2025 года в 15:30 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 33-й тур
Оксфорд Юнайтед
Портсмут

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оксфорд Юнайтед - Портсмут, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Кассам (Оксфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оксфорд Юнайтед
Оксфорд
Портсмут
Портсмут
История личных встреч
05.10.2024 Англия — Чемпионшип 9-й тур Портсмут1 : 1Оксфорд Юнайтед
23.02.2021 Англия - Первая лига Первая лига. 31-й тур Оксфорд Юнайтед0 : 1Портсмут
24.11.2020 Англия - Первая лига Первая лига. 14-й тур Портсмут1 : 1Оксфорд Юнайтед
06.07.2020 Англия - Первая лига Плей-офф - 1/2 финала Оксфорд Юнайтед1 : 1 5 : 4Портсмут
03.07.2020 Англия - Первая лига Плей-офф - 1/2 финала Портсмут1 : 1Оксфорд Юнайтед
02.11.2019 Англия - Первая лига Первая лига. 17-й тур Портсмут1 : 1Оксфорд Юнайтед
19.01.2019 Англия - Первая лига Первая лига. 29-й тур Оксфорд Юнайтед2 : 1Портсмут
18.08.2018 Англия - Первая лига Первая лига. 3-й тур Портсмут4 : 1Оксфорд Юнайтед
25.03.2018 Англия - Первая лига Первая лига. 39-й тур Портсмут3 : 0Оксфорд Юнайтед
12.08.2017 Англия - Первая лига Первая лига. 2-й тур Оксфорд Юнайтед3 : 0Портсмут
11.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур 0 : 0Оксфорд Юнайтед
04.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур 1 : 0Оксфорд Юнайтед
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур Оксфорд Юнайтед1 : 1
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур 0 : 0Оксфорд Юнайтед
21.01.2025 Англия — Чемпионшип 28-й тур Оксфорд Юнайтед3 : 2
11.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур Портсмут2 : 1
08.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур 2 : 1Портсмут
01.02.2025 Англия — Чемпионшип 30-й тур Портсмут0 : 0
28.01.2025 Англия — Чемпионшип 17-й тур Портсмут0 : 1
25.01.2025 Англия — Чемпионшип 29-й тур 5 : 1Портсмут
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3269
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3267
3
Плей-офф
Бёрнли3264
4
Плей-офф
Сандерленд3262
5
Плей-офф
Блэкберн Роверс3248
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3247
7 Бристоль Сити3245
8 Шеффилд Уэнсдей3245
9 Мидлсбро3144
10 Ковентри Сити3244
11 Куинз Парк Рейнджерс3344
12 Норвич Сити3243
13 Уотфорд3242
14 Миллуолл3140
15 Престон Норт Энд3140
16 Оксфорд Юнайтед3238
17 Суонси Сити3237
18 Портсмут3233
19 Сток Сити3132
20 Кардифф Сити3131
21 Халл Сити3129
22
Зона вылета
Дерби Каунти3329
23
Зона вылета
Плимут Аргайл3128
24
Зона вылета
Лутон Таун3127

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close