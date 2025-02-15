Айнтрахт Б - Дармштадт 98 15 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 15-02-2025 14:00
Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг, Германия), вместимость: 24474
15 Февраля 2025 года в 15:00 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 22-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Б - Дармштадт 98, которое состоится 15 Февраля 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Айнтрахт (Брауншвейг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Б
Брауншвейг
Дармштадт 98
Дармштадт
Главные тренеры
|Торстен Либеркнехт
История личных встреч
|14.09.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
|12.02.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|20-й тур
|2 : 1
|07.08.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|0 : 1
|20.03.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|1 : 1
|27.11.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|4 : 0
|15.04.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|1 : 1
|04.11.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|2 : 2
|27.02.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|1 : 0
|19.09.2014
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|2 : 0
|09.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|21-й тур
|0 : 2
|01.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|20-й тур
|1 : 2
|24.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|19-й тур
|1 : 1
|18.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|18-й тур
|0 : 0
|21.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|17-й тур
|1 : 0
|08.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|21-й тур
|0 : 3
|31.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|20-й тур
|1 : 0
|26.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|19-й тур
|0 : 1
|17.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|18-й тур
|2 : 2
|22.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|17-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Кёльн
|22
|40
| 2
Повышение
|Гамбург
|21
|38
| 3
Плей-офф за повышение
|Магдебург
|22
|38
|4
|Кайзерслаутерн
|21
|38
|5
|Падерборн 07
|22
|37
|6
|Фортуна
|21
|34
|7
|Ганновер-96
|21
|33
|8
|Эльверсберг
|21
|32
|9
|Нюрнберг
|21
|31
|10
|Карлсруэ
|21
|30
|11
|Гройтер Фюрт
|21
|26
|12
|Дармштадт 98
|21
|25
|13
|Герта
|21
|25
|14
|Шальке-04
|21
|24
|15
|Пройссен Мюнстер
|22
|20
| 16
Стыковая зона
|Айнтрахт Б
|21
|18
| 17
Зона вылета
|Ульм 1846
|21
|17
| 18
Зона вылета
|Ян
|21
|14