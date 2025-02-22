Сент-Этьен - Анже 22 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 22-02-2025 20:00
Стадион: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция), вместимость: 41965
22 Февраля 2025 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 23-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сент-Этьен - Анже, которое состоится 22 Февраля 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Анже
Анже
|30
|вр
|Готье Ларсоннёр
|27
|зщ
|Иванн Масон
|21
|зщ
|Дилан Батубинсика
|3
|зщ
|Микаэль Наде
|19
|зщ
|Лео Петро
|6
|пз
|Беньямин Бушуари
|4
|пз
|Пьер Эква
|14
|пз
|Луи Мутон
|7
|нп
|Ирвен Кардона
|32
|нп
|Лукас Стассин
|22
|нп
|Зурико Давиташвили
|30
|вр
|Яхья Фофана
|27
|зщ
|Лилиан Раолисоа
|25
|зщ
|Абдулай Бамба
|21
|зщ
|Жордан Лефор
|26
|пз
|Флоран Анен
|15
|пз
|Пьеррик Капелль
|93
|пз
|Харис Белькебла
|20
|пз
|Зинедин Ферхат
|14
|пз
|Яссин Белькдим
|28
|пз
|Фарид Эль-Мелали
|7
|нп
|Ибраима Ньяне
Главные тренеры
|Александр Дюжо
История личных встреч
|26.10.2024
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|4 : 2
|17.02.2024
|Франция - Лига 2
|25-й тур
|0 : 3
|30.10.2023
|Франция - Лига 2
|12-й тур
|2 : 0
|26.01.2022
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|0 : 1
|22.10.2021
|Франция - Лига 1
|11-й тур
|2 : 2
|13.03.2021
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|0 : 1
|11.12.2020
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|0 : 0
|22.09.2019
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|4 : 1
|24.05.2019
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 1
|04.11.2018
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|4 : 3
|15.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|5 : 1
|08.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|0 : 2
|01.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|4 : 1
|24.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|1 : 1
|19.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|1 : 1
|16.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|0 : 1
|09.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|0 : 2
|05.02.2025
|Кубок Франции
|1/8 финала
|1 : 3
|02.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 1
|26.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|22
|56
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|22
|46
| 3
Лига чемпионов
|Ницца
|22
|40
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Монако
|22
|40
| 5
Лига Европы
|Лилль
|22
|38
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|22
|36
|7
|Страсбург
|22
|33
|8
|Ланс
|22
|33
|9
|Брест
|22
|32
|10
|Тулуза
|22
|27
|11
|Анже
|22
|26
|12
|Осер
|22
|25
|13
|Ренн
|22
|23
|14
|Реймс
|22
|22
|15
|Нант
|22
|21
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|22
|18
| 17
Зона вылета
|Гавр
|22
|17
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|22
|15