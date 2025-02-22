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Сент-Этьен - Анже 22 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 22-02-2025 20:00
Стадион: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция), вместимость: 41965
22 Февраля 2025 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 23-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
Сент-Этьен
Анже

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сент-Этьен - Анже, которое состоится 22 Февраля 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Анже
Анже
30 Франция вр Готье Ларсоннёр
27 Франция зщ Иванн Масон
21 ДР Конго зщ Дилан Батубинсика
3 Франция зщ Микаэль Наде
19 Франция зщ Лео Петро
6 Марокко пз Беньямин Бушуари
4 Франция пз Пьер Эква
14 Франция пз Луи Мутон
7 Франция нп Ирвен Кардона
32 Бельгия нп Лукас Стассин
22 Грузия нп Зурико Давиташвили
30 Кот-д'Ивуар вр Яхья Фофана
27 Франция зщ Лилиан Раолисоа
25 Кот-д'Ивуар зщ Абдулай Бамба
21 Франция зщ Жордан Лефор
26 Франция пз Флоран Анен
15 Франция пз Пьеррик Капелль
93 Алжир пз Харис Белькебла
20 Алжир пз Зинедин Ферхат
14 Марокко пз Яссин Белькдим
28 Алжир пз Фарид Эль-Мелали
7 Сенегал нп Ибраима Ньяне
Главные тренеры
Франция Александр Дюжо
История личных встреч
26.10.2024 Франция — Лига 1 9-й тур Анже4 : 2Сент-Этьен
17.02.2024 Франция - Лига 2 25-й тур Анже0 : 3Сент-Этьен
30.10.2023 Франция - Лига 2 12-й тур Сент-Этьен2 : 0Анже
26.01.2022 Франция - Лига 1 20-й тур Анже0 : 1Сент-Этьен
22.10.2021 Франция - Лига 1 11-й тур Сент-Этьен2 : 2Анже
13.03.2021 Франция - Лига 1 29-й тур Анже0 : 1Сент-Этьен
11.12.2020 Франция - Лига 1 14-й тур Сент-Этьен0 : 0Анже
22.09.2019 Франция - Лига 1 6-й тур Анже4 : 1Сент-Этьен
24.05.2019 Франция - Лига 1 38-й тур Анже1 : 1Сент-Этьен
04.11.2018 Франция - Лига 1 12-й тур Сент-Этьен4 : 3Анже
15.02.2025 Франция — Лига 1 22-й тур 5 : 1Сент-Этьен
08.02.2025 Франция — Лига 1 21-й тур Сент-Этьен0 : 2
01.02.2025 Франция — Лига 1 20-й тур 4 : 1Сент-Этьен
24.01.2025 Франция — Лига 1 19-й тур 1 : 1Сент-Этьен
19.01.2025 Франция — Лига 1 18-й тур Сент-Этьен1 : 1
16.02.2025 Франция — Лига 1 22-й тур 0 : 1Анже
09.02.2025 Франция — Лига 1 21-й тур Анже0 : 2
05.02.2025 Кубок Франции 1/8 финала 1 : 3Анже
02.02.2025 Франция — Лига 1 20-й тур Анже1 : 1
26.01.2025 Франция — Лига 1 19-й тур 1 : 0Анже
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2256
2
Лига чемпионов
Марсель2246
3
Лига чемпионов
Ницца2240
4
Квалификация Лиги чемпионов
Монако2240
5
Лига Европы
Лилль2238
6
Квалификация Лиги конференций
Лион2236
7 Страсбург2233
8 Ланс2233
9 Брест2232
10 Тулуза2227
11 Анже2226
12 Осер2225
13 Ренн2223
14 Реймс2222
15 Нант2221
16
Стыковая зона
Сент-Этьен2218
17
Зона вылета
Гавр2217
18
Зона вылета
Монпелье2215

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