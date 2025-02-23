Манчестер Сити - Ливерпуль 23 Февраля прямая трансляция
Начало трансляции: 23-02-2025 18:30
Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
23 Февраля 2025 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 26-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Ливерпуль, которое состоится 23 Февраля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Ливерпуль
Ливерпуль
|31
|вр
|Эдерсон
|45
|зщ
|Абдукодир Хусанов
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|6
|зщ
|Натан Аке
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|8
|пз
|Матео Ковачич
|14
|пз
|Нико Гонсалес
|20
|пз
|Бернарду Силва
|7
|пз
|Омар Мармуш
|47
|нп
|Фил Фоден
|26
|нп
|Савио
|1
|вр
|Алисон Бекер
|66
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|26
|зщ
|Эндрю Робертсон
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|11
|нп
|Мохамед Салах
|20
|нп
|Диогу Жота
|7
|нп
|Луис Диас
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Арне Слот
История личных встреч
|01.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 0
|10.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 1
|25.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|01.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|4 : 1
|22.12.2022
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|3 : 2
|16.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|30.07.2022
|Суперкубок Англии - 2022
|Финал
|3 : 1
|16.04.2022
|Кубок Англии
|1/2 финала
|2 : 3
|10.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 2
|03.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 2
|19.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|3 : 1
|15.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|4 : 0
|11.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|2 : 3
|08.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 2
|02.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|5 : 1
|19.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 2
|16.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 1
|12.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 2
|09.02.2025
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 0
|06.02.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/2 финала. 2-й матч
|4 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 26-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|26
|61
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|26
|53
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|25
|47
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|25
|44
| 5
Лига Европы
|Борнмут
|26
|43
|6
|Челси
|26
|43
|7
|Астон Вилла
|27
|42
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|41
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|26
|40
|10
|Фулхэм
|26
|39
|11
|Брентфорд
|26
|37
|12
|Тоттенхэм Хотспур
|26
|33
|13
|Кристал Пэлас
|26
|33
|14
|Эвертон
|26
|31
|15
|Манчестер Юнайтед
|26
|30
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|30
|17
|Вулверхэмптон
|26
|22
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|26
|17
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|26
|17
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|26
|9