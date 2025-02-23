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Манчестер Сити - Ливерпуль 23 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 23-02-2025 18:30
Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
23 Февраля 2025 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 26-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Манчестер Сити
Ливерпуль

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Ливерпуль, которое состоится 23 Февраля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Ливерпуль
Ливерпуль
31 Бразилия вр Эдерсон
45 Узбекистан зщ Абдукодир Хусанов
3 Португалия зщ Рубен Диаш
6 Нидерланды зщ Натан Аке
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
8 Хорватия пз Матео Ковачич
14 Испания пз Нико Гонсалес
20 Португалия пз Бернарду Силва
7 Египет пз Омар Мармуш
47 Англия нп Фил Фоден
26 Бразилия нп Савио
1 Бразилия вр Алисон Бекер
66 Англия зщ Трент Александер-Арнольд
5 Франция зщ Ибраима Конате
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
26 Шотландия зщ Эндрю Робертсон
8 Венгрия пз Доминик Собослаи
38 Нидерланды пз Райан Гравенберх
10 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
11 Египет нп Мохамед Салах
20 Португалия нп Диогу Жота
7 Колумбия нп Луис Диас
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Нидерланды Арне Слот
История личных встреч
01.12.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур Ливерпуль2 : 0Манчестер Сити
10.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур Ливерпуль1 : 1Манчестер Сити
25.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Манчестер Сити1 : 1Ливерпуль
01.04.2023 Англия - Премьер-лига 29-й тур Манчестер Сити4 : 1Ливерпуль
22.12.2022 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Манчестер Сити3 : 2Ливерпуль
16.10.2022 Англия - Премьер-лига 11-й тур Ливерпуль1 : 0Манчестер Сити
30.07.2022 Суперкубок Англии - 2022 Финал Ливерпуль3 : 1Манчестер Сити
16.04.2022 Кубок Англии 1/2 финала Манчестер Сити2 : 3Ливерпуль
10.04.2022 Англия - Премьер-лига 32-й тур Манчестер Сити2 : 2Ливерпуль
03.10.2021 Англия - Премьер-лига 7-й тур Ливерпуль2 : 2Манчестер Сити
19.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч 3 : 1Манчестер Сити
15.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур Манчестер Сити4 : 0
11.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч Манчестер Сити2 : 3
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала 1 : 2Манчестер Сити
02.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур 5 : 1Манчестер Сити
19.02.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур 2 : 2Ливерпуль
16.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур Ливерпуль2 : 1
12.02.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур 2 : 2Ливерпуль
09.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала 1 : 0Ливерпуль
06.02.2025 Англия — Кубок лиги 1/2 финала. 2-й матч Ливерпуль4 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 26-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2661
2
Лига чемпионов
Арсенал2653
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2547
4
Лига чемпионов
Манчестер Сити2544
5
Лига Европы
Борнмут2643
6 Челси2643
7 Астон Вилла2742
8 Ньюкасл Юнайтед2541
9 Брайтон энд Хоув Альбион2640
10 Фулхэм2639
11 Брентфорд2637
12 Тоттенхэм Хотспур2633
13 Кристал Пэлас2633
14 Эвертон2631
15 Манчестер Юнайтед2630
16 Вест Хэм Юнайтед2630
17 Вулверхэмптон2622
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2617
19
Зона вылета
Лестер Сити2617
20
Зона вылета
Саутгемптон269

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