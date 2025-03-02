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Барселона - Реал Сосьедад 02 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 02-03-2025 17:15
Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 55926
02 Марта 2025 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 26-й тур
Главный судья: Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва, Испания);
Барселона
Реал Сосьедад

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Реал Сосьедад, которое состоится 02 Марта 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
25ПольшаврВойцех Щенсны
23ФранциязщЖюль Кунде
24ИспаниязщЭрик Гарсия
5ИспаниязщИньиго Мартинес
3ИспаниязщАлекс Бальде
17ИспанияпзМарк Касадо
8Испанияпз Педри
19ИспанияпзЛамин Ямаль
6Испанияпз Гави
11Бразилияпз Рафинья
9ПольшанпРоберт Левандовски
1ИспанияврАлекс Ремиро
19ВенесуэлазщХон Арамбуру
6ИспаниязщАриц Элустондо
5ИспаниязщИгор Субельдия
12ИспаниязщХавьер Лопес
17ИспаниязщСерхио Гомес
4ИспанияпзМартин Субименди
28ИспанияпзПабло Марин
24ХорватияпзЛука Сучич
7ИспаниянпАндер Барренечеа
9ИсландиянпОрри Оускарссон
Главные тренеры
ГерманияХанс-Дитер Флик
ИспанияИманол Альгуасиль
История личных встреч
10.11.2024Испания — Примера13-й турРеал Сосьедад1 : 0Барселона
13.05.2024Испания - Примера35-й турБарселона2 : 0Реал Сосьедад
04.11.2023Испания - Примера12-й турРеал Сосьедад0 : 1Барселона
20.05.2023Испания - Примера35-й турБарселона1 : 2Реал Сосьедад
25.01.2023Кубок Испании1/4 финалаБарселона1 : 0Реал Сосьедад
21.08.2022Испания - Примера2-й турРеал Сосьедад1 : 4Барселона
21.04.2022Испания - Примера33-й турРеал Сосьедад0 : 1Барселона
15.08.2021Испания - Примера1-й турБарселона4 : 2Реал Сосьедад
21.03.2021Испания - Примера28-й турРеал Сосьедад1 : 6Барселона
13.01.2021Суперкубок Испании1/2 финалаРеал Сосьедад1 : 1 2 : 3Барселона
25.02.2025Кубок Испании1/2 финала. 1-й матчБарселона4 : 4
22.02.2025Испания — Примера25-й тур0 : 2Барселона
17.02.2025Испания — Примера24-й турБарселона1 : 0
09.02.2025Испания — Примера23-й тур1 : 4Барселона
06.02.2025Кубок Испании1/4 финала0 : 5Барселона
26.02.2025Кубок Испании1/2 финала. 1-й матчРеал Сосьедад0 : 1
23.02.2025Испания — Примера25-й турРеал Сосьедад3 : 0
20.02.2025Лига ЕвропыСтыковые матчи. 2-й матчРеал Сосьедад5 : 2
16.02.2025Испания — Примера24-й тур3 : 0Реал Сосьедад
13.02.2025Лига ЕвропыСтыковые матчи. 1-й матч1 : 2Реал Сосьедад
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура Примеры: «Барселона» — «Реал Сосьедад». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2554
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2654
3
Лига чемпионов
Атлетико М2553
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2548
5
Лига Европы
Вильярреал2544
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис2638
7 Райо Вальекано2636
8 Мальорка2535
9 Реал Сосьедад2534
10 Севилья2633
11 Сельта2633
12 Жирона2632
13 Осасуна2532
14 Хетафе2530
15 Эспаньол2527
16 Леганес2524
17 Лас-Пальмас2624
18
Зона вылета
Валенсия2523
19
Зона вылета
Алавес2522
20
Зона вылета
Вальядолид2616

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