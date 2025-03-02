Барселона - Реал Сосьедад 02 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 02-03-2025 17:15
Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 55926
02 Марта 2025 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 26-й тур
Главный судья: Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва, Испания);
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Реал Сосьедад, которое состоится 02 Марта 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
|25
|вр
|Войцех Щенсны
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|24
|зщ
|Эрик Гарсия
|5
|зщ
|Иньиго Мартинес
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|17
|пз
|Марк Касадо
|8
|пз
|Педри
|19
|пз
|Ламин Ямаль
|6
|пз
|Гави
|11
|пз
|Рафинья
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|19
|зщ
|Хон Арамбуру
|6
|зщ
|Ариц Элустондо
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|12
|зщ
|Хавьер Лопес
|17
|зщ
|Серхио Гомес
|4
|пз
|Мартин Субименди
|28
|пз
|Пабло Марин
|24
|пз
|Лука Сучич
|7
|нп
|Андер Барренечеа
|9
|нп
|Орри Оускарссон
Главные тренеры
|Ханс-Дитер Флик
|Иманол Альгуасиль
История личных встреч
|10.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|1 : 0
|13.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 0
|04.11.2023
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 1
|20.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 2
|25.01.2023
|Кубок Испании
|1/4 финала
|1 : 0
|21.08.2022
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 4
|21.04.2022
|Испания - Примера
|33-й тур
|0 : 1
|15.08.2021
|Испания - Примера
|1-й тур
|4 : 2
|21.03.2021
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 6
|13.01.2021
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|1 : 1 2 : 3
|25.02.2025
|Кубок Испании
|1/2 финала. 1-й матч
|4 : 4
|22.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|0 : 2
|17.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 0
|09.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|1 : 4
|06.02.2025
|Кубок Испании
|1/4 финала
|0 : 5
|26.02.2025
|Кубок Испании
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 1
|23.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|3 : 0
|20.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 2-й матч
|5 : 2
|16.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|3 : 0
|13.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура Примеры: «Барселона» — «Реал Сосьедад». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|25
|54
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|26
|54
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|25
|53
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|25
|48
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|25
|44
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|26
|38
|7
|Райо Вальекано
|26
|36
|8
|Мальорка
|25
|35
|9
|Реал Сосьедад
|25
|34
|10
|Севилья
|26
|33
|11
|Сельта
|26
|33
|12
|Жирона
|26
|32
|13
|Осасуна
|25
|32
|14
|Хетафе
|25
|30
|15
|Эспаньол
|25
|27
|16
|Леганес
|25
|24
|17
|Лас-Пальмас
|26
|24
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|25
|23
| 19
Зона вылета
|Алавес
|25
|22
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|26
|16