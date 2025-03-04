Реал Мадрид - Атлетико 04 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 04-03-2025 22:00
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
04 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Атлетико М, которое состоится 04 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Атлетико М
Мадрид, Испания
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|35
|зщ
|Рауль Асенсио
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|23
|зщ
|Ферлан Менди
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|10
|пз
|Лука Модрич
|14
|пз
|Орельен Тчуамени
|6
|пз
|Эдуарду Камавинга
|11
|пз
|Родриго
|7
|пз
|Винисиус Жуниор
|9
|нп
|Килиан Мбаппе
|13
|вр
|Ян Облак
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|15
|зщ
|Клеман Лангле
|21
|зщ
|Хавьер Галан
|14
|пз
|Маркос Льоренте
|5
|пз
|Родриго Де Пауль
|8
|пз
|Пабло Барриос
|12
|пз
|Самуэл Лино
|22
|нп
|Джулиано Симеоне
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|19
|нп
|Хулиан Альварес
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Диего Симеоне
История личных встреч
|08.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|1 : 1
|29.09.2024
|Испания — Примера
|8-й тур
|1 : 1
|04.02.2024
|Испания - Примера
|23-й тур
|1 : 1
|18.01.2024
|Кубок Испании
|1/8 финала
|4 : 2 ДВ
|10.01.2024
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|5 : 3 ДВ
|24.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|3 : 1
|25.02.2023
|Испания - Примера
|23-й тур
|1 : 1
|26.01.2023
|Кубок Испании
|1/4 финала
|3 : 1 ДВ
|18.09.2022
|Испания - Примера
|6-й тур
|1 : 2
|08.05.2022
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 0
|01.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|2 : 1
|26.02.2025
|Кубок Испании
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 1
|23.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|2 : 0
|19.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|3 : 1
|15.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 1
|01.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|1 : 0
|25.02.2025
|Кубок Испании
|1/2 финала. 1-й матч
|4 : 4
|22.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|0 : 3
|15.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 1
|08.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Реал» — «Атлетико». Начало мадридского дерби запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
|Команда
|1
|2
| Брест
ПСЖ
|0 : 3
|7 : 0
| Спортинг
Боруссия Д
|0 : 3
|0 : 0
| Манчестер Сити
Реал Мадрид
|2 : 3
|3 : 1
| Ювентус
ПСВ Эйндховен
|2 : 1
|3 : 1 ДВ
|Команда
|1
|2
| Брюгге
Аталанта
|2 : 1
|1 : 3
| Селтик
Бавария
|1 : 2
|1 : 1
| Фейеноорд
Милан
|1 : 0
|1 : 1
| Монако
Бенфика
|0 : 1
|3 : 3
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Брюгге
Астон Вилла
|04.03
|12.03
| Реал Мадрид
Атлетико М
|04.03
|12.03
| ПСВ Эйндховен
Арсенал
|04.03
|12.03
| Боруссия Д
Лилль
|04.03
|12.03
|Команда
|1
|2
| Фейеноорд
Интер М
|05.03
|11.03
| ПСЖ
Ливерпуль
|05.03
|11.03
| Бавария
Байер
|05.03
|11.03
| Бенфика
Барселона
|05.03
|11.03
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| B03
B02
|08.04
|15.04
| B04
B01
|08.04
|15.04
|Команда
|1
|2
| B08
B05
|08.04
|15.04
| B06
B07
|08.04
|15.04
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| QF1
QF2
|29.04
|06.05
|Команда
|1
|2
| QF3
QF4
|29.04
|06.05
Финал
| SF1
SF2
|31.05