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Реал Мадрид - Атлетико 04 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 04-03-2025 22:00
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
04 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция);
Реал Мадрид
Атлетико М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Атлетико М, которое состоится 04 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Атлетико М
Мадрид, Испания
1 Бельгия вр Тибо Куртуа
35 Испания зщ Рауль Асенсио
22 Германия зщ Антонио Рюдигер
23 Франция зщ Ферлан Менди
8 Уругвай пз Федерико Вальверде
10 Хорватия пз Лука Модрич
14 Франция пз Орельен Тчуамени
6 Франция пз Эдуарду Камавинга
11 Бразилия пз Родриго
7 Бразилия пз Винисиус Жуниор
9 Франция нп Килиан Мбаппе
13 Словения вр Ян Облак
2 Уругвай зщ Хосе Хименес
15 Франция зщ Клеман Лангле
21 Испания зщ Хавьер Галан
14 Испания пз Маркос Льоренте
5 Аргентина пз Родриго Де Пауль
8 Испания пз Пабло Барриос
12 Бразилия пз Самуэл Лино
22 Аргентина нп Джулиано Симеоне
7 Франция нп Антуан Гризманн
19 Аргентина нп Хулиан Альварес
Главные тренеры
Италия Карло Анчелотти
Аргентина Диего Симеоне
История личных встреч
08.02.2025 Испания — Примера 23-й тур Реал Мадрид1 : 1Атлетико М
29.09.2024 Испания — Примера 8-й тур Атлетико М1 : 1Реал Мадрид
04.02.2024 Испания - Примера 23-й тур Реал Мадрид1 : 1Атлетико М
18.01.2024 Кубок Испании 1/8 финала Атлетико М4 : 2 ДВРеал Мадрид
10.01.2024 Суперкубок Испании 1/2 финала Реал Мадрид5 : 3 ДВАтлетико М
24.09.2023 Испания - Примера 6-й тур Атлетико М3 : 1Реал Мадрид
25.02.2023 Испания - Примера 23-й тур Реал Мадрид1 : 1Атлетико М
26.01.2023 Кубок Испании 1/4 финала Реал Мадрид3 : 1 ДВАтлетико М
18.09.2022 Испания - Примера 6-й тур Атлетико М1 : 2Реал Мадрид
08.05.2022 Испания - Примера 35-й тур Атлетико М1 : 0Реал Мадрид
01.03.2025 Испания — Примера 26-й тур 2 : 1Реал Мадрид
26.02.2025 Кубок Испании 1/2 финала. 1-й матч 0 : 1Реал Мадрид
23.02.2025 Испания — Примера 25-й тур Реал Мадрид2 : 0
19.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч Реал Мадрид3 : 1
15.02.2025 Испания — Примера 24-й тур 1 : 1Реал Мадрид
01.03.2025 Испания — Примера 26-й тур Атлетико М1 : 0
25.02.2025 Кубок Испании 1/2 финала. 1-й матч 4 : 4Атлетико М
22.02.2025 Испания — Примера 25-й тур 0 : 3Атлетико М
15.02.2025 Испания — Примера 24-й тур Атлетико М1 : 1
08.02.2025 Испания — Примера 23-й тур Реал Мадрид1 : 1Атлетико М
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Реал» — «Атлетико». Начало мадридского дерби запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Брест
ПСЖ
0 : 3 7 : 0
Спортинг
Боруссия Д
0 : 3 0 : 0
Манчестер Сити
Реал Мадрид
2 : 3 3 : 1
Ювентус
ПСВ Эйндховен
2 : 1 3 : 1 ДВ
Команда12
Брюгге
Аталанта
2 : 1 1 : 3
Селтик
Бавария
1 : 2 1 : 1
Фейеноорд
Милан
1 : 0 1 : 1
Монако
Бенфика
0 : 1 3 : 3
1/8 финала
Команда12
Брюгге
Астон Вилла
04.0312.03
Реал Мадрид
Атлетико М
04.0312.03
ПСВ Эйндховен
Арсенал
04.0312.03
Боруссия Д
Лилль
04.0312.03
Команда12
Фейеноорд
Интер М
05.0311.03
ПСЖ
Ливерпуль
05.0311.03
Бавария
Байер
05.0311.03
Бенфика
Барселона
05.0311.03
1/4 финала
Команда12
B03
B02
08.0415.04
B04
B01
08.0415.04
Команда12
B08
B05
08.0415.04
B06
B07
08.0415.04
1/2 финала
Команда12
QF1
QF2
29.0406.05
Команда12
QF3
QF4
29.0406.05
Финал
SF1
SF2
31.05

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