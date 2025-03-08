Валенсия - Вальядолид 08 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 08-03-2025 19:30
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
08 Марта 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 27-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Вальядолид, которое состоится 08 Марта 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Валенсия
Валенсия
Вальядолид
Вальядолид
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|20
|зщ
|Димитри Фулкье
|3
|зщ
|Кристьян Москера
|4
|зщ
|Муктар Дьякаби
|14
|зщ
|Хосе Луис Гайя
|5
|пз
|Энсо Барренечеа
|8
|пз
|Хави Герра
|16
|пз
|Диего Лопес
|22
|нп
|Луис Риоха
|17
|нп
|Иван Хайме
|12
|нп
|Умар Садик
|13
|вр
|Карл Хейн
|6
|зщ
|Дженк Озкачар
|5
|зщ
|Хави Санчес
|39
|зщ
|Адам Азну
|22
|пз
|Антонио Кандела
|10
|пз
|Иван Санчес
|4
|пз
|Тамаш Никичер
|8
|пз
|Флориан Гриллич
|23
|пз
|Ануар
|11
|пз
|Рауль Моро
|9
|нп
|Маркос Андре
Главные тренеры
|Карлос Корберан
|Пауло Пессолано
История личных встреч
|13.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|1 : 0
|27.04.2023
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 1
|29.01.2023
|Испания - Примера
|19-й тур
|1 : 0
|09.05.2021
|Испания - Примера
|35-й тур
|3 : 0
|10.01.2021
|Испания - Примера
|18-й тур
|0 : 1
|07.07.2020
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 1
|21.12.2019
|Испания - Примера
|18-й тур
|1 : 1
|18.05.2019
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 2
|12.01.2019
|Испания - Примера
|19-й тур
|1 : 1
|06.04.2014
|Испания - Примера
|32-й тур
|0 : 0
|02.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|3 : 3
|22.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|0 : 3
|15.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 1
|09.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|2 : 0
|06.02.2025
|Кубок Испании
|1/4 финала
|0 : 5
|28.02.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|1 : 1
|23.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|7 : 1
|16.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|0 : 4
|07.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|1 : 0
|01.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|5 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|26
|57
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|26
|56
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|26
|54
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|26
|48
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|25
|44
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|26
|38
|7
|Мальорка
|26
|36
|8
|Райо Вальекано
|26
|36
|9
|Реал Сосьедад
|26
|34
|10
|Севилья
|26
|33
|11
|Осасуна
|26
|33
|12
|Сельта
|26
|33
|13
|Жирона
|26
|32
|14
|Хетафе
|26
|30
|15
|Эспаньол
|25
|27
|16
|Леганес
|26
|27
|17
|Лас-Пальмас
|26
|24
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|26
|24
| 19
Зона вылета
|Алавес
|26
|23
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|26
|16