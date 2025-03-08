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Валенсия - Вальядолид 08 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 08-03-2025 19:30
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
08 Марта 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 27-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания);
Валенсия
Вальядолид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Вальядолид, которое состоится 08 Марта 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валенсия
Валенсия
Вальядолид
Вальядолид
25ГрузияврГеоргий Мамардашвили
20ГваделупазщДимитри Фулкье
3ИспаниязщКристьян Москера
4ГвинеязщМуктар Дьякаби
14ИспаниязщХосе Луис Гайя
5АргентинапзЭнсо Барренечеа
8ИспанияпзХави Герра
16ИспанияпзДиего Лопес
22ИспаниянпЛуис Риоха
17ИспаниянпИван Хайме
12НигериянпУмар Садик
13ЭстонияврКарл Хейн
6ТурциязщДженк Озкачар
5ИспаниязщХави Санчес
39МароккозщАдам Азну
22ИталияпзАнтонио Кандела
10ИспанияпзИван Санчес
4ВенгрияпзТамаш Никичер
8АвстрияпзФлориан Гриллич
23Мароккопз Ануар
11ИспанияпзРауль Моро
9БразилиянпМаркос Андре
Главные тренеры
ИспанияКарлос Корберан
УругвайПауло Пессолано
История личных встреч
13.12.2024Испания — Примера17-й турВальядолид1 : 0Валенсия
27.04.2023Испания - Примера31-й турВаленсия2 : 1Вальядолид
29.01.2023Испания - Примера19-й турВальядолид1 : 0Валенсия
09.05.2021Испания - Примера35-й турВаленсия3 : 0Вальядолид
10.01.2021Испания - Примера18-й турВальядолид0 : 1Валенсия
07.07.2020Испания - Примера35-й турВаленсия2 : 1Вальядолид
21.12.2019Испания - Примера18-й турВальядолид1 : 1Валенсия
18.05.2019Испания - Примера38-й турВальядолид0 : 2Валенсия
12.01.2019Испания - Примера19-й турВаленсия1 : 1Вальядолид
06.04.2014Испания - Примера32-й турВальядолид0 : 0Валенсия
02.03.2025Испания — Примера26-й тур3 : 3Валенсия
22.02.2025Испания — Примера25-й турВаленсия0 : 3
15.02.2025Испания — Примера24-й тур1 : 1Валенсия
09.02.2025Испания — Примера23-й турВаленсия2 : 0
06.02.2025Кубок Испании1/4 финалаВаленсия0 : 5
28.02.2025Испания — Примера26-й турВальядолид1 : 1
23.02.2025Испания — Примера25-й тур7 : 1Вальядолид
16.02.2025Испания — Примера24-й турВальядолид0 : 4
07.02.2025Испания — Примера23-й тур1 : 0Вальядолид
01.02.2025Испания — Примера22-й тур5 : 1Вальядолид
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2657
2
Лига чемпионов
Атлетико М2656
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид2654
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2648
5
Лига Европы
Вильярреал2544
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис2638
7 Мальорка2636
8 Райо Вальекано2636
9 Реал Сосьедад2634
10 Севилья2633
11 Осасуна2633
12 Сельта2633
13 Жирона2632
14 Хетафе2630
15 Эспаньол2527
16 Леганес2627
17 Лас-Пальмас2624
18
Зона вылета
Валенсия2624
19
Зона вылета
Алавес2623
20
Зона вылета
Вальядолид2616

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