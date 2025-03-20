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Саудовская Аравия - Китай 20 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 20-03-2025 20:15
20 Марта 2025 года в 21:15 (+03:00). ЧМ-2026 — Азия, Группа 3. 7-й тур
Саудовская Аравия
Китай

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саудовская Аравия - Китай, которое состоится 20 Марта 2025 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Азия, Группа 3. 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Саудовская Аравия
Китай
Главные тренеры
Франция Эрве Ренар
Хорватия Бранко Иванкович
История личных встреч
10.09.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 3. 2-й тур Китай1 : 2Саудовская Аравия
24.03.2022 ЧМ-2022 - Азия Группа B. 9-й тур Китай1 : 1Саудовская Аравия
12.10.2021 ЧМ-2022 - Азия Группа B. 4-й тур Саудовская Аравия3 : 2Китай
10.01.2015 Кубок Азии Группа B. 1-й тур Саудовская Аравия0 : 1Китай
31.12.2024 Кубок Персидского залива 1/2 финала 2 : 1Саудовская Аравия
28.12.2024 Кубок Персидского залива Группа B. 3-й тур 1 : 3Саудовская Аравия
25.12.2024 Кубок Персидского залива Группа B. 2-й тур Саудовская Аравия3 : 2
22.12.2024 Кубок Персидского залива Группа B. 1-й тур Саудовская Аравия2 : 3
17.12.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи Саудовская Аравия3 : 1
19.11.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 3. 6-й тур Китай1 : 3
14.11.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 3. 5-й тур 0 : 1Китай
15.10.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 3. 4-й тур Китай2 : 1
10.10.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 3. 3-й тур 3 : 1Китай
10.09.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 3. 2-й тур Китай1 : 2Саудовская Аравия
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1 Иран616
2 Узбекистан613
3
Плей-офф
ОАЭ610
4
Плей-офф
Катар67
5 Киргизия63
6 КНДР62
Группа 2
КомандаИО
1 Южная Корея614
2 Ирак611
3
Плей-офф
Иордания69
4
Плей-офф
Оман66
5 Кувейт64
6 Палестина63
Группа 3
КомандаИО
1 Япония616
2 Австралия67
3
Плей-офф
Индонезия66
4
Плей-офф
Саудовская Аравия66
5 Бахрейн66
6 Китай66

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