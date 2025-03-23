Германия - Италия 23 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 23-03-2025 21:45
Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
23 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Германия - Италия, которое состоится 23 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига А. 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Германия
Италия
|1
|вр
|Оливер Бауман
|6
|зщ
|Йозуа Киммих
|2
|зщ
|Антонио Рюдигер
|15
|зщ
|Нико Шлоттербек
|18
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|5
|пз
|Паскаль Грос
|8
|пз
|Леон Горецка
|19
|пз
|Лерой Зане
|10
|пз
|Джамал Мусиала
|20
|пз
|Карим Адейеми
|9
|нп
|Тим Кляйндинст
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|21
|зщ
|Алессандро Бастони
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|2
|зщ
|Рауль Белланова
|19
|зщ
|Дестини Удоджи
|18
|пз
|Николо Барелла
|6
|пз
|Самуэле Риччи
|8
|пз
|Сандро Тонали
|9
|нп
|Мойзе Кин
|10
|нп
|Джакомо Распадори
Главные тренеры
|Юлиан Нагельсман
|Лучано Спаллетти
История личных встреч
|20.03.2025
|Лига наций УЕФА
|Лига А. 1/4 финала. 1-й матч
|1 : 2
|14.06.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 3. 4-й тур
|5 : 2
|04.06.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 3. 1-й тур
|1 : 1
|15.11.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 0
|02.07.2016
|ЧЕ-2016 - финальный раунд
|1/4 финала
|1 : 1 6 : 5
|29.03.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|4 : 1
|15.11.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2013
|1 : 1
|28.06.2012
|ЧЕ-2012 - финальный раунд
|1/2 финала
|1 : 2
|09.02.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Февраль 2011
|1 : 1
|04.07.2006
|ЧМ-2006 - финальный раунд - 2006
|1/2 финала
|0 : 2 ДВ
|20.03.2025
|Лига наций УЕФА
|Лига А. 1/4 финала. 1-й матч
|1 : 2
|19.11.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 3. 6-й тур
|1 : 1
|16.11.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 3. 5-й тур
|7 : 0
|14.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 3. 4-й тур
|1 : 0
|11.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 3. 3-й тур
|1 : 2
|20.03.2025
|Лига наций УЕФА
|Лига А. 1/4 финала. 1-й матч
|1 : 2
|17.11.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 2. 6-й тур
|1 : 3
|14.11.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 2. 5-й тур
|0 : 1
|14.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 2. 4-й тур
|4 : 1
|10.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 2. 3-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Лиги наций: Германия — Италия. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени. В первом матче победила Германия — 2:1.
Турнирная таблица
Лига А. 1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Нидерланды
Испания
|2 : 2
|23.03
| Дания
Португалия
|1 : 0
|23.03
|Команда
|1
|2
| Италия
Германия
|1 : 2
|23.03
| Хорватия
Франция
|2 : 0
|23.03
Лига А. 1/2 финала
| QF4
QF3
|04.06
| QF1
QF2
|05.06
Лига А. За 3-е место
| LSF1
LSF 2
|08.06
Лига А. Финал
| WSF 1
WSF 2
|08.06
Стыковые матчи А/В
|Команда
|1
|2
| Турция
Венгрия
|3 : 1
|23.03
| Украина
Бельгия
|3 : 1
|23.03
|Команда
|1
|2
| Австрия
Сербия
|1 : 1
|23.03
| Греция
Шотландия
|0 : 1
|23.03
Стыковые матчи В/С
|Команда
|1
|2
| Армения
Грузия
|0 : 3
|23.03
| Косово
Исландия
|2 : 1
|23.03
|Команда
|1
|2
| Болгария
Ирландия
|1 : 2
|23.03
| Словакия
Словения
|0 : 0
|23.03
Стыковые матчи C/D
|Команда
|1
|2
| Гибралтар
Латвия
|26.03
|31.03
|Команда
|1
|2
| Мальта
Люксембург
|26.03
|31.03