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Германия - Италия 23 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 23-03-2025 21:45
Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
23 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша);
Германия
Италия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Германия - Италия, которое состоится 23 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига А. 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Германия
Италия
1ГерманияврОливер Бауман
6ГерманиязщЙозуа Киммих
2ГерманиязщАнтонио Рюдигер
15ГерманиязщНико Шлоттербек
18ГерманиязщМаксимилиан Миттельштедт
5ГерманияпзПаскаль Грос
8ГерманияпзЛеон Горецка
19ГерманияпзЛерой Зане
10ГерманияпзДжамал Мусиала
20ГерманияпзКарим Адейеми
9ГерманиянпТим Кляйндинст
1ИталияврДжанлуиджи Доннарумма
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
21ИталиязщАлессандро Бастони
4ИталиязщАлессандро Буонджорно
2ИталиязщРауль Белланова
19ИталиязщДестини Удоджи
18ИталияпзНиколо Барелла
6ИталияпзСамуэле Риччи
8ИталияпзСандро Тонали
9ИталиянпМойзе Кин
10ИталиянпДжакомо Распадори
Главные тренеры
ГерманияЮлиан Нагельсман
ИталияЛучано Спаллетти
История личных встреч
20.03.2025Лига наций УЕФАЛига А. 1/4 финала. 1-й матчИталия1 : 2Германия
14.06.2022Лига наций УЕФАЛига A. Группа 3. 4-й турГермания5 : 2Италия
04.06.2022Лига наций УЕФАЛига A. Группа 3. 1-й турИталия1 : 1Германия
15.11.2016Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Италия0 : 0Германия
02.07.2016ЧЕ-2016 - финальный раунд1/4 финалаГермания1 : 1 6 : 5Италия
29.03.2016Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Германия4 : 1Италия
15.11.2013Товарищеские матчи (сборные)Ноябрь 2013Италия1 : 1Германия
28.06.2012ЧЕ-2012 - финальный раунд1/2 финалаГермания1 : 2Италия
09.02.2011Товарищеские матчи (сборные)Февраль 2011Германия1 : 1Италия
04.07.2006ЧМ-2006 - финальный раунд - 20061/2 финалаГермания0 : 2 ДВИталия
20.03.2025Лига наций УЕФАЛига А. 1/4 финала. 1-й матчИталия1 : 2Германия
19.11.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 3. 6-й тур1 : 1Германия
16.11.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 3. 5-й турГермания7 : 0
14.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 3. 4-й турГермания1 : 0
11.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 3. 3-й тур1 : 2Германия
20.03.2025Лига наций УЕФАЛига А. 1/4 финала. 1-й матчИталия1 : 2Германия
17.11.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 2. 6-й турИталия1 : 3
14.11.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 2. 5-й тур0 : 1Италия
14.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 2. 4-й турИталия4 : 1
10.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 2. 3-й турИталия2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Лиги наций: Германия — Италия. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени. В первом матче победила Германия — 2:1.
Турнирная таблица
Лига А. 1/4 финала
Команда12
Нидерланды
Испания
2 : 2 23.03
Дания
Португалия
1 : 0 23.03
Команда12
Италия
Германия
1 : 2 23.03
Хорватия
Франция
2 : 0 23.03
Лига А. 1/2 финала
QF4
QF3
04.06
QF1
QF2
05.06
Лига А. За 3-е место
LSF1
LSF 2
08.06
Лига А. Финал
WSF 1
WSF 2
08.06
Стыковые матчи А/В
Команда12
Турция
Венгрия
3 : 1 23.03
Украина
Бельгия
3 : 1 23.03
Команда12
Австрия
Сербия
1 : 1 23.03
Греция
Шотландия
0 : 1 23.03
Стыковые матчи В/С
Команда12
Армения
Грузия
0 : 3 23.03
Косово
Исландия
2 : 1 23.03
Команда12
Болгария
Ирландия
1 : 2 23.03
Словакия
Словения
0 : 0 23.03
Стыковые матчи C/D
Команда12
Гибралтар
Латвия
26.0331.03
Команда12
Мальта
Люксембург
26.0331.03

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