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Спартак М - Урал 15 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 15-04-2025 19:30
15 Апреля 2025 года в 20:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Спартак М
Урал

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Урал, которое состоится 15 Апреля 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов), оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак М
Москва
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
Сербия Деян Станкович
Россия Олег Александрович Шатов (и.о.)
История личных встреч
30.03.2024 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур Спартак М0 : 0Урал
11.08.2023 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур Урал3 : 2Спартак М
04.04.2023 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ) Урал2 : 1Спартак М
14.03.2023 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ) Спартак М1 : 1Урал
04.03.2023 Мир Российская Премьер-лига 18-й тур Спартак М2 : 2Урал
06.08.2022 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур Урал0 : 2Спартак М
07.05.2022 Россия - Премьер-Лига 28-й тур Урал1 : 3Спартак М
08.02.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Спартак М3 : 1Урал
14.08.2021 Россия - Премьер-Лига 4-й тур Спартак М1 : 0Урал
18.03.2021 Россия - Премьер-Лига 23-й тур Спартак М5 : 1Урал
11.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 24-й тур Спартак М1 : 2
11.04.2025 Россия — МФЛ 5-й тур Спартак М0 : 1
06.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 23-й тур 0 : 3Спартак М
04.04.2025 Россия — МФЛ 4-й тур 1 : 1Спартак М
30.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур 0 : 0Спартак М
11.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 28-й тур Урал3 : 2
11.04.2025 Россия — МФЛ 5-й тур Урал2 : 1
05.04.2025 Россия — Мелбет Первая лига 27-й тур Урал2 : 1
04.04.2025 Россия — МФЛ 4-й тур 3 : 2Урал
30.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 26-й тур 0 : 0Урал
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинала Кубка России Пути регионов (Этап 1): «Спартак» — «Урал». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Спартак М
Ростов
0 : 1 2 : 1
Динамо М
Локомотив М
1 : 2 0 : 1 3 : 4
Команда12
Рубин
ЦСКА
0 : 0 3 : 0
Зенит
Ахмат
3 : 0 1 : 2
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Тюмень
Краснодар
3 : 3 2 : 4
Шинник
Акрон
0 : 1
Урал
Химки
1 : 1 4 : 3
Сочи
Динамо Мх
1 : 1 3 : 4
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Динамо Мх
Локомотив М
1 : 2
Краснодар
Ахмат
1 : 2
Урал
Рубин
1 : 0
Акрон
Спартак М
2 : 3
1/2 финала (Путь РПЛ)
Команда12
Ростов
Зенит
0 : 1 16.04
Команда12
ЦСКА
Динамо М
2 : 1 16.04
1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Локомотив М
Ахмат
15.04
Спартак М
Урал
15.04

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