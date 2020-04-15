Спартак М - Урал 15 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 15-04-2025 19:30
15 Апреля 2025 года в 20:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Урал, которое состоится 15 Апреля 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов), оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спартак М
Москва
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
|Деян Станкович
|Олег Александрович Шатов (и.о.)
История личных встреч
|30.03.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 0
|11.08.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 2
|04.04.2023
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь РПЛ)
|2 : 1
|14.03.2023
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь РПЛ)
|1 : 1
|04.03.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 2
|06.08.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 2
|07.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|28-й тур
|1 : 3
|08.02.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|14.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|4-й тур
|1 : 0
|18.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|23-й тур
|5 : 1
|11.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 2
|11.04.2025
|Россия — МФЛ
|5-й тур
|0 : 1
|06.04.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 3
|04.04.2025
|Россия — МФЛ
|4-й тур
|1 : 1
|30.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 0
|11.04.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|28-й тур
|3 : 2
|11.04.2025
|Россия — МФЛ
|5-й тур
|2 : 1
|05.04.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|27-й тур
|2 : 1
|04.04.2025
|Россия — МФЛ
|4-й тур
|3 : 2
|30.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|26-й тур
|0 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинала Кубка России Пути регионов (Этап 1): «Спартак» — «Урал». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Спартак М
Ростов
|0 : 1
|2 : 1
| Динамо М
Локомотив М
|1 : 2
|0 : 1 3 : 4
|Команда
|1
|2
| Рубин
ЦСКА
|0 : 0
|3 : 0
| Зенит
Ахмат
|3 : 0
|1 : 2
1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Тюмень
Краснодар
|3 : 3 2 : 4
| Шинник
Акрон
|0 : 1
| Урал
Химки
|1 : 1 4 : 3
| Сочи
Динамо Мх
|1 : 1 3 : 4
1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
| Динамо Мх
Локомотив М
|1 : 2
| Краснодар
Ахмат
|1 : 2
| Урал
Рубин
|1 : 0
| Акрон
Спартак М
|2 : 3
1/2 финала (Путь РПЛ)
|Команда
|1
|2
| Ростов
Зенит
|0 : 1
|16.04
|Команда
|1
|2
| ЦСКА
Динамо М
|2 : 1
|16.04
1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
| Локомотив М
Ахмат
|15.04
| Спартак М
Урал
|15.04