Барселона - Сельта 19 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 19-04-2025 16:15
Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 55926
19 Апреля 2025 года в 17:15 (+03:00). Испания — Примера, 32-й тур
Главный судья: Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Сельта, которое состоится 19 Апреля 2025 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Стейдж Фронт (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона
Сельта
Виго
|25
|вр
|Войцех Щенсны
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|2
|зщ
|Пау Кубарси
|5
|зщ
|Иньиго Мартинес
|35
|зщ
|Херард Мартин
|21
|пз
|Френки де Йонг
|8
|пз
|Педри
|19
|пз
|Ламин Ямаль
|16
|пз
|Фермин Лопес Мартин
|11
|пз
|Рафинья
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|13
|вр
|Висенте Гуайта
|32
|зщ
|Хави Родригес
|24
|зщ
|Карлос Домингес
|20
|зщ
|Маркос Алонсо
|5
|зщ
|Серхио Каррейра
|3
|зщ
|Оскар Мингеса
|8
|пз
|Фран Бельтран
|6
|пз
|Илаш Мориба
|10
|нп
|Яго Аспас
|7
|нп
|Борха Иглесиас
|12
|нп
|Альфонсо Гонсалес
Главные тренеры
|Ханс-Дитер Флик
|Клаудио Хиральдес
История личных встреч
|23.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 2
|17.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 2
|23.09.2023
|Испания - Примера
|6-й тур
|3 : 2
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 1
|09.10.2022
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 0
|10.05.2022
|Испания - Примера
|36-й тур
|3 : 1
|06.11.2021
|Испания - Примера
|13-й тур
|3 : 3
|16.05.2021
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 2
|01.10.2020
|Испания - Примера
|4-й тур
|0 : 3
|27.06.2020
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 2
|15.04.2025
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|3 : 1
|12.04.2025
|Испания — Примера
|31-й тур
|0 : 1
|09.04.2025
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|4 : 0
|05.04.2025
|Испания — Примера
|30-й тур
|1 : 1
|02.04.2025
|Кубок Испании
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 1
|12.04.2025
|Испания — Примера
|31-й тур
|0 : 2
|05.04.2025
|Испания — Примера
|30-й тур
|1 : 2
|31.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|1 : 1
|15.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|0 : 1
|08.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 32-го тура Примеры: «Барселона» — «Сельта». Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|31
|70
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|31
|66
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|31
|63
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|31
|57
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|30
|51
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|31
|48
|7
|Сельта
|31
|43
|8
|Мальорка
|31
|43
|9
|Реал Сосьедад
|31
|41
|10
|Райо Вальекано
|31
|40
|11
|Хетафе
|32
|39
|12
|Эспаньол
|31
|38
|13
|Осасуна
|31
|38
|14
|Валенсия
|31
|37
|15
|Севилья
|31
|36
|16
|Жирона
|31
|34
|17
|Алавес
|31
|30
| 18
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|31
|29
| 19
Зона вылета
|Леганес
|31
|28
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|31
|16