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Барселона - Сельта 19 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 19-04-2025 16:15
Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 55926
19 Апреля 2025 года в 17:15 (+03:00). Испания — Примера, 32-й тур
Главный судья: Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания);
Барселона
Сельта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Сельта, которое состоится 19 Апреля 2025 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Стейдж Фронт (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона
Сельта
Виго
25 Польша вр Войцех Щенсны
23 Франция зщ Жюль Кунде
2 Испания зщ Пау Кубарси
5 Испания зщ Иньиго Мартинес
35 Испания зщ Херард Мартин
21 Нидерланды пз Френки де Йонг
8 Испания пз Педри
19 Испания пз Ламин Ямаль
16 Испания пз Фермин Лопес Мартин
11 Бразилия пз Рафинья
9 Польша нп Роберт Левандовски
13 Испания вр Висенте Гуайта
32 Испания зщ Хави Родригес
24 Испания зщ Карлос Домингес
20 Испания зщ Маркос Алонсо
5 Испания зщ Серхио Каррейра
3 Испания зщ Оскар Мингеса
8 Испания пз Фран Бельтран
6 Гвинея пз Илаш Мориба
10 Испания нп Яго Аспас
7 Испания нп Борха Иглесиас
12 Испания нп Альфонсо Гонсалес
Главные тренеры
Германия Ханс-Дитер Флик
Испания Клаудио Хиральдес
История личных встреч
23.11.2024 Испания — Примера 14-й тур Сельта2 : 2Барселона
17.02.2024 Испания - Примера 25-й тур Сельта1 : 2Барселона
23.09.2023 Испания - Примера 6-й тур Барселона3 : 2Сельта
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур Сельта2 : 1Барселона
09.10.2022 Испания - Примера 8-й тур Барселона1 : 0Сельта
10.05.2022 Испания - Примера 36-й тур Барселона3 : 1Сельта
06.11.2021 Испания - Примера 13-й тур Сельта3 : 3Барселона
16.05.2021 Испания - Примера 37-й тур Барселона1 : 2Сельта
01.10.2020 Испания - Примера 4-й тур Сельта0 : 3Барселона
27.06.2020 Испания - Примера 32-й тур Сельта2 : 2Барселона
15.04.2025 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч 3 : 1Барселона
12.04.2025 Испания — Примера 31-й тур 0 : 1Барселона
09.04.2025 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч Барселона4 : 0
05.04.2025 Испания — Примера 30-й тур Барселона1 : 1
02.04.2025 Кубок Испании 1/2 финала. 2-й матч 0 : 1Барселона
12.04.2025 Испания — Примера 31-й тур Сельта0 : 2
05.04.2025 Испания — Примера 30-й тур 1 : 2Сельта
31.03.2025 Испания — Примера 29-й тур Сельта1 : 1
15.03.2025 Испания — Примера 28-й тур 0 : 1Сельта
08.03.2025 Испания — Примера 27-й тур Сельта2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 32-го тура Примеры: «Барселона» — «Сельта». Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона3170
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид3166
3
Лига чемпионов
Атлетико М3163
4
Лига чемпионов
Атлетик Б3157
5
Лига Европы
Вильярреал3051
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис3148
7 Сельта3143
8 Мальорка3143
9 Реал Сосьедад3141
10 Райо Вальекано3140
11 Хетафе3239
12 Эспаньол3138
13 Осасуна3138
14 Валенсия3137
15 Севилья3136
16 Жирона3134
17 Алавес3130
18
Зона вылета
Лас-Пальмас3129
19
Зона вылета
Леганес3128
20
Зона вылета
Вальядолид3116

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