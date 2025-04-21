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Лутон Таун - Бристоль Сити 21 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 21-04-2025 16:00
Стадион: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия), вместимость: 12027
21 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 44-й тур
Лутон Таун
Бристоль Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лутон Таун - Бристоль Сити, которое состоится 21 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 44-й тур, оно проводится на стадионе: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лутон Таун
Лутон
Бристоль Сити
Бристоль
История личных встреч
26.12.2024 Англия — Чемпионшип 23-й тур Бристоль Сити1 : 0Лутон Таун
15.03.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Лутон Таун1 : 0Бристоль Сити
16.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Бристоль Сити2 : 0Лутон Таун
25.01.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Лутон Таун2 : 1Бристоль Сити
15.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Бристоль Сити1 : 1Лутон Таун
25.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Бристоль Сити2 : 3Лутон Таун
29.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Лутон Таун2 : 1Бристоль Сити
29.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Бристоль Сити3 : 0Лутон Таун
19.10.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 12-й тур Лутон Таун3 : 0Бристоль Сити
11.08.2015 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Лутон Таун3 : 1Бристоль Сити
18.04.2025 Англия — Чемпионшип 43-й тур 0 : 1Лутон Таун
12.04.2025 Англия — Чемпионшип 42-й тур Лутон Таун0 : 1
08.04.2025 Англия — Чемпионшип 41-й тур 1 : 1Лутон Таун
05.04.2025 Англия — Чемпионшип 40-й тур Лутон Таун1 : 1
29.03.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур 0 : 1Лутон Таун
18.04.2025 Англия — Чемпионшип 43-й тур Бристоль Сити2 : 1
12.04.2025 Англия — Чемпионшип 42-й тур 1 : 1Бристоль Сити
08.04.2025 Англия — Чемпионшип 41-й тур Бристоль Сити2 : 1
05.04.2025 Англия — Чемпионшип 40-й тур Бристоль Сити2 : 1
29.03.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур 1 : 0Бристоль Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед4391
2
Повышение
Бёрнли4391
3
Плей-офф
Шеффилд Юнайтед4386
4
Плей-офф
Сандерленд4376
5
Плей-офф
Бристоль Сити4367
6
Плей-офф
Ковентри Сити4366
7 Мидлсбро4363
8 Вест Бромвич Альбион4360
9 Миллуолл4360
10 Блэкберн Роверс4359
11 Суонси Сити4357
12 Уотфорд4356
13 Норвич Сити4353
14 Куинз Парк Рейнджерс4353
15 Шеффилд Уэнсдей4353
16 Сток Сити4350
17 Престон Норт Энд4349
18 Портсмут4349
19 Оксфорд Юнайтед4348
20 Халл Сити4345
21 Дерби Каунти4343
22
Зона вылета
Лутон Таун4343
23
Зона вылета
Кардифф Сити4342
24
Зона вылета
Плимут Аргайл4340

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