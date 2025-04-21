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Пуща - Радомяк 21 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 21-04-2025 12:15
Стадион: Пуща (Неполомице, Польша), вместимость: 1000
21 Апреля 2025 года в 13:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 29-й тур
Пуща
Радомяк

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пуща - Радомяк, которое состоится 21 Апреля 2025 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Пуща (Неполомице, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пуща
Неполомице
Радомяк
Радом
Главные тренеры
Португалия Жоау Энрикеш
Португалия Жоау Энрикеш
История личных встреч
21.10.2024 Польша — Экстракласса 12-й тур Радомяк2 : 0Пуща
01.04.2024 Польша - Экстракласса 26-й тур Пуща1 : 1Радомяк
23.09.2023 Польша - Экстракласса 9-й тур Радомяк1 : 1Пуща
12.04.2025 Польша — Экстракласса 28-й тур 3 : 1Пуща
07.04.2025 Польша — Экстракласса 27-й тур Пуща1 : 1
29.03.2025 Польша — Экстракласса 26-й тур 3 : 1Пуща
16.03.2025 Польша — Экстракласса 25-й тур Пуща2 : 1
07.03.2025 Польша — Экстракласса 24-й тур 2 : 1Пуща
12.04.2025 Польша — Экстракласса 28-й тур 2 : 1Радомяк
05.04.2025 Польша — Экстракласса 27-й тур Радомяк0 : 1
30.03.2025 Польша — Экстракласса 26-й тур 1 : 3Радомяк
14.03.2025 Польша — Экстракласса 25-й тур Радомяк2 : 1
08.03.2025 Польша — Экстракласса 24-й тур 1 : 2Радомяк
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Ракув2959
2
Квалификация Лиги конференций
Лех П2856
3
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония2855
4 Погонь2950
5 Легия2844
6 Мотор2943
7 ГКС Катовице2942
8 Краковия2842
9 Гурник З2840
10 Пяст2938
11 Корона2937
12 Видзев2936
13 Радомяк2834
14 Заглембе Л2829
15 Лехия2827
16
Зона вылета
Пуща2826
17
Зона вылета
Шлёнск2925
18
Зона вылета
Сталь2824

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