Пуща - Радомяк 21 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 21-04-2025 12:15
Стадион: Пуща (Неполомице, Польша), вместимость: 1000
21 Апреля 2025 года в 13:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 29-й тур
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Стартовый состав
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пуща - Радомяк, которое состоится 21 Апреля 2025 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Пуща (Неполомице, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пуща
Неполомице
Радомяк
Радом
Главные тренеры
|Жоау Энрикеш
|Жоау Энрикеш
История личных встреч
|21.10.2024
|Польша — Экстракласса
|12-й тур
|2 : 0
|01.04.2024
|Польша - Экстракласса
|26-й тур
|1 : 1
|23.09.2023
|Польша - Экстракласса
|9-й тур
|1 : 1
|12.04.2025
|Польша — Экстракласса
|28-й тур
|3 : 1
|07.04.2025
|Польша — Экстракласса
|27-й тур
|1 : 1
|29.03.2025
|Польша — Экстракласса
|26-й тур
|3 : 1
|16.03.2025
|Польша — Экстракласса
|25-й тур
|2 : 1
|07.03.2025
|Польша — Экстракласса
|24-й тур
|2 : 1
|12.04.2025
|Польша — Экстракласса
|28-й тур
|2 : 1
|05.04.2025
|Польша — Экстракласса
|27-й тур
|0 : 1
|30.03.2025
|Польша — Экстракласса
|26-й тур
|1 : 3
|14.03.2025
|Польша — Экстракласса
|25-й тур
|2 : 1
|08.03.2025
|Польша — Экстракласса
|24-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Ракув
|29
|59
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Лех П
|28
|56
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|28
|55
|4
|Погонь
|29
|50
|5
|Легия
|28
|44
|6
|Мотор
|29
|43
|7
|ГКС Катовице
|29
|42
|8
|Краковия
|28
|42
|9
|Гурник З
|28
|40
|10
|Пяст
|29
|38
|11
|Корона
|29
|37
|12
|Видзев
|29
|36
|13
|Радомяк
|28
|34
|14
|Заглембе Л
|28
|29
|15
|Лехия
|28
|27
| 16
Зона вылета
|Пуща
|28
|26
| 17
Зона вылета
|Шлёнск
|29
|25
| 18
Зона вылета
|Сталь
|28
|24