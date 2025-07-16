Динамо Мн - Лудогорец 16 Июля прямая трансляция
Начало трансляции: 16-07-2025 20:45
Стадион: Вароши (Мезёкёвешд, Венгрия), вместимость: 5020
16 Июля 2025 года в 21:45 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - Лудогорец, которое состоится 16 Июля 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Вароши (Мезёкёвешд, Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Мн
Минск, Беларусь
Лудогорец
Разград, Болгария
Главные тренеры
|Вадим Викторович Скрипченко
|Руй Мота
История личных встреч
|09.07.2025
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|31.07.2024
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0
|24.07.2024
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 0
|09.07.2025
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|03.07.2025
|Беларусь — Высшая лига
|15-й тур
|2 : 0
|28.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|14-й тур
|5 : 0
|22.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|13-й тур
|2 : 1
|18.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|3-й тур
|0 : 1
|09.07.2025
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|26.05.2025
|Болгария — Первая лига
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|2 : 2
|17.05.2025
|Болгария — Первая лига
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|2 : 2
|13.05.2025
|Болгария — Первая лига
|Плей-офф чемпионов. 34-й тур
|2 : 0
|09.05.2025
|Болгария — Первая лига
|Плей-офф чемпионов. 33-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| КуПС
Милсами
|1 : 0
|0 : 0
| Иберия 1999
Мальмё
|1 : 3
|3 : 1
| Ноа
Будучность
|1 : 0
|15.07
| Левадия
РФШ
|0 : 1
|1 : 0
| Олимпия Л
Кайрат
|1 : 1
|2 : 0
| ТНС
Шкендия
|0 : 0
|15.07
| Викингур Г
Линкольн
|2 : 3
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| Дрита
Дифферданж
|1 : 0
|2 : 3
| Виртус
Зриньски
|0 : 2
|15.07
| Эгнатия
Брейдаблик
|1 : 0
|15.07
| Жальгирис
Хамрун Спартанс
|2 : 0
|2 : 0 11 : 10
| Лудогорец
Динамо Мн
|1 : 0
|16.07
| ФКСБ
Интер Клуб Эскальдес
|3 : 1
|15.07
| Шелбурн
Линфилд
|1 : 0
|16.07
2-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Shelbourne/Linfield
Карабах
|22.07
|29.07
| Лех П
Egnatia/Breidablik
|22.07
|29.07
| Слован Бр
Virtus Acquaviva/Zrinjski Most
|22.07
|29.07
| Риека
Ludogorets Razgrad/Dinamo Mins
|22.07
|29.07
| TNS/KF Shkendija
FC FCSB/Inter Club d'Escaldes
|22.07
|22.07
| КуПС
Кайрат
|22.07
|29.07
| FC Noah/Buducnost Podgorica
Ференцварош
|22.07
|29.07
| Линкольн
Црвена Звезда
|22.07
|29.07
|Команда
|1
|2
| РФШ
Мальмё
|22.07
|29.07
| Хамрун Спартанс
Динамо К
|22.07
|29.07
| Копенгаген
Дрита
|22.07
|29.07
| Виктория Пльзень
Серветт
|22.07
|30.07
| Пафос
Маккаби Т-А
|22.07
|30.07
| Рейнджерс
Панатинаикос
|22.07
|30.07
| Бранн
Ред Булл Зальцбург
|23.07
|30.07