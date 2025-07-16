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Динамо Мн - Лудогорец 16 Июля прямая трансляция

Начало трансляции: 16-07-2025 20:45
Стадион: Вароши (Мезёкёвешд, Венгрия), вместимость: 5020
16 Июля 2025 года в 21:45 (+03:00). Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Динамо Мн
Лудогорец

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - Лудогорец, которое состоится 16 Июля 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1-й квалификационный раунд. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Вароши (Мезёкёвешд, Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мн
Минск, Беларусь
Лудогорец
Разград, Болгария
Главные тренеры
Беларусь Вадим Викторович Скрипченко
Португалия Руй Мота
История личных встреч
09.07.2025 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Лудогорец1 : 0Динамо Мн
31.07.2024 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Динамо Мн1 : 0Лудогорец
24.07.2024 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Лудогорец2 : 0Динамо Мн
09.07.2025 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Лудогорец1 : 0Динамо Мн
03.07.2025 Беларусь — Высшая лига 15-й тур 2 : 0Динамо Мн
28.06.2025 Беларусь — Высшая лига 14-й тур Динамо Мн5 : 0
22.06.2025 Беларусь — Высшая лига 13-й тур 2 : 1Динамо Мн
18.06.2025 Беларусь — Высшая лига 3-й тур Динамо Мн0 : 1
09.07.2025 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Лудогорец1 : 0Динамо Мн
26.05.2025 Болгария — Первая лига Плей-офф чемпионов. 36-й тур Лудогорец2 : 2
17.05.2025 Болгария — Первая лига Плей-офф чемпионов. 35-й тур 2 : 2Лудогорец
13.05.2025 Болгария — Первая лига Плей-офф чемпионов. 34-й тур 2 : 0Лудогорец
09.05.2025 Болгария — Первая лига Плей-офф чемпионов. 33-й тур 1 : 1Лудогорец
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
КуПС
Милсами
1 : 0 0 : 0
Иберия 1999
Мальмё
1 : 3 3 : 1
Ноа
Будучность
1 : 0 15.07
Левадия
РФШ
0 : 1 1 : 0
Олимпия Л
Кайрат
1 : 1 2 : 0
ТНС
Шкендия
0 : 0 15.07
Викингур Г
Линкольн
2 : 3 1 : 0
Команда12
Дрита
Дифферданж
1 : 0 2 : 3
Виртус
Зриньски
0 : 2 15.07
Эгнатия
Брейдаблик
1 : 0 15.07
Жальгирис
Хамрун Спартанс
2 : 0 2 : 0 11 : 10
Лудогорец
Динамо Мн
1 : 0 16.07
ФКСБ
Интер Клуб Эскальдес
3 : 1 15.07
Шелбурн
Линфилд
1 : 0 16.07
2-й квалификационный раунд
Команда12
Shelbourne/Linfield
Карабах
22.0729.07
Лех П
Egnatia/Breidablik
22.0729.07
Слован Бр
Virtus Acquaviva/Zrinjski Most
22.0729.07
Риека
Ludogorets Razgrad/Dinamo Mins
22.0729.07
TNS/KF Shkendija
FC FCSB/Inter Club d'Escaldes
22.0722.07
КуПС
Кайрат
22.0729.07
FC Noah/Buducnost Podgorica
Ференцварош
22.0729.07
Линкольн
Црвена Звезда
22.0729.07
Команда12
РФШ
Мальмё
22.0729.07
Хамрун Спартанс
Динамо К
22.0729.07
Копенгаген
Дрита
22.0729.07
Виктория Пльзень
Серветт
22.0730.07
Пафос
Маккаби Т-А
22.0730.07
Рейнджерс
Панатинаикос
22.0730.07
Бранн
Ред Булл Зальцбург
23.0730.07

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