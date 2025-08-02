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Карлсруэ - Пройссен Мюнстер 02 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 02-08-2025 13:00
Стадион: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия), вместимость: 34302
02 Августа 2025 года в 14:00 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 1-й тур
Карлсруэ
Пройссен Мюнстер

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карлсруэ - Пройссен Мюнстер, которое состоится 02 Августа 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Карлсруэ
Карлсруэ
Пройссен Мюнстер
Мюнстер
История личных встреч
13.04.2025 Германия — Вторая Бундеслига 29-й тур Пройссен Мюнстер1 : 1Карлсруэ
10.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур Карлсруэ1 : 1Пройссен Мюнстер
18.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 34-й тур Карлсруэ3 : 0
11.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 33-й тур 2 : 2Карлсруэ
04.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 32-й тур Карлсруэ2 : 2
27.04.2025 Германия — Вторая Бундеслига 31-й тур 1 : 2Карлсруэ
20.04.2025 Германия — Вторая Бундеслига 30-й тур Карлсруэ1 : 0
18.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 34-й тур 2 : 2Пройссен Мюнстер
09.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 33-й тур Пройссен Мюнстер2 : 0
02.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 32-й тур 0 : 5Пройссен Мюнстер
26.04.2025 Германия — Вторая Бундеслига 31-й тур Пройссен Мюнстер1 : 1
20.04.2025 Германия — Вторая Бундеслига 30-й тур 3 : 1Пройссен Мюнстер
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Хольштайн00
2
Повышение
Нюрнберг00
3
Плей-офф за повышение
Пройссен Мюнстер00
4 Герта00
5 Магдебург00
6 Фортуна00
7 Эльверсберг00
8 Дармштадт 9800
9 Карлсруэ00
10 Кайзерслаутерн00
11 Гройтер Фюрт00
12 Падерборн 0700
13 Динамо Др00
14 Айнтрахт Б00
15 Ганновер-9600
16
Стыковая зона
Бохум00
17
Зона вылета
Арминия00
18
Зона вылета
Шальке-0400

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