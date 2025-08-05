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Шкендия - Карабах 05 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 05-08-2025 20:00
Стадион: Тоше Проески (Скопье, Северная Македония), вместимость: 32580
05 Августа 2025 года в 21:00 (+03:00). Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Шкендия
Карабах

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шкендия - Карабах, которое состоится 05 Августа 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Тоше Проески (Скопье, Северная Македония). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шкендия
Тетово, Северная Македония
Карабах
Агдам, Азербайджан
Главные тренеры
Азербайджан Гурбан Гурбанов
История личных встреч
30.07.2025 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 2Шкендия
22.07.2025 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Шкендия1 : 0
15.07.2025 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Шкендия2 : 1 ДВ
08.07.2025 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 0Шкендия
18.07.2024 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Шкендия1 : 2
30.07.2025 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Карабах1 : 0
23.07.2025 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 3Карабах
24.05.2025 Азербайджан — Премьер-лига 36-й тур 0 : 1Карабах
18.05.2025 Азербайджан — Премьер-лига 35-й тур Карабах3 : 0
11.05.2025 Азербайджан — Премьер-лига 34-й тур Карабах2 : 0
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
КуПС
Милсами
1 : 0 0 : 0
Иберия 1999
Мальмё
1 : 3 3 : 1
Ноа
Будучность
1 : 0 2 : 2
Левадия
РФШ
0 : 1 1 : 0
Олимпия Л
Кайрат
1 : 1 2 : 0
ТНС
Шкендия
0 : 0 2 : 1 ДВ
Викингур Г
Линкольн
2 : 3 1 : 0
Команда12
Дрита
Дифферданж
1 : 0 2 : 3
Виртус
Зриньски
0 : 2 2 : 1
Эгнатия
Брейдаблик
1 : 0 5 : 0
Жальгирис
Хамрун Спартанс
2 : 0 2 : 0 11 : 10
Лудогорец
Динамо Мн
1 : 0 2 : 2 ДВ
ФКСБ
Интер Клуб Эскальдес
3 : 1 2 : 1
Шелбурн
Линфилд
1 : 0 1 : 1
2-й квалификационный раунд
Команда12
КуПС
Кайрат
2 : 0 3 : 0
Ноа
Ференцварош
1 : 2 4 : 3
Линкольн
Црвена Звезда
0 : 1 5 : 1
Копенгаген
Дрита
2 : 0 0 : 1
Виктория Пльзень
Серветт
0 : 1 1 : 3
Пафос
Маккаби Т-А
1 : 1 0 : 1
Хамрун Спартанс
Динамо К
0 : 3 3 : 0
РФШ
Мальмё
1 : 4 1 : 0
Команда12
Шкендия
ФКСБ
1 : 0 1 : 2
Слован Бр
Зриньски
4 : 0 2 : 2
Лех П
Брейдаблик
7 : 1 0 : 1
Риека
Лудогорец
0 : 0 3 : 1 ДВ
Рейнджерс
Панатинаикос
2 : 0 1 : 1
Бранн
Ред Булл Зальцбург
1 : 4 1 : 1
Шелбурн
Карабах
0 : 3 1 : 0
3-й квалификационный раунд
Команда12
Мальмё
Копенгаген
05.0812.08
Динамо К
Пафос
05.0812.08
Шкендия
Карабах
05.0812.08
Рейнджерс
Виктория Пльзень
05.0812.08
Кайрат
Слован Бр
06.0812.08
Команда12
Ред Булл Зальцбург
Брюгге
06.0812.08
Лудогорец
Ференцварош
06.0812.08
Лех П
Црвена Звезда
06.0812.08
Фейеноорд
Фенербахче
06.0812.08
Ницца
Бенфика
06.0812.08

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