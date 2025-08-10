08:29 ()
Онлайн трансляции
Суббота 09 августа
Свернуть список

Челси - Милан 10 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 10-08-2025 16:00
10 Августа 2025 года в 17:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Челси
Милан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Милан, которое состоится 10 Августа 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон, Англия
Милан
Милан, Италия
Главные тренеры
ИталияЭнцо Мареска
ИталияМассимилиано Аллегри
История личных встреч
11.10.2022Лига чемпионовГруппа E. 4-й турМилан0 : 2Челси
05.10.2022Лига чемпионовГруппа E. 3-й турЧелси3 : 0Милан
04.08.2016Международный кубок чемпионов - 2016Северная АмерикаМилан1 : 3Челси
29.07.2012Ворлд Футбол Челлендж - 2012Ворлд Футбол ЧелленджЧелси0 : 1Милан
03.08.2008Кубок РЖД - 2008Матч за 3-е местоМилан0 : 5Челси
08.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Челси2 : 0
26.07.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20252 : 0Челси
13.07.2025Клубный чемпионат мира — 2025ФиналЧелси3 : 0
08.07.2025Клубный чемпионат мира — 20251/2 финала0 : 2Челси
05.07.2025Клубный чемпионат мира — 20251/4 финала1 : 2Челси
31.07.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20250 : 9Милан
26.07.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20252 : 4Милан
23.07.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20251 : 0Милан
24.05.2025Италия — Серия А38-й турМилан2 : 0
18.05.2025Италия — Серия А37-й тур3 : 1Милан

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close