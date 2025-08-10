Челси - Милан 10 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 10-08-2025 16:00
10 Августа 2025 года в 17:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Милан, которое состоится 10 Августа 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон, Англия
Милан
Милан, Италия
Главные тренеры
|Энцо Мареска
|Массимилиано Аллегри
История личных встреч
|11.10.2022
|Лига чемпионов
|Группа E. 4-й тур
|0 : 2
|05.10.2022
|Лига чемпионов
|Группа E. 3-й тур
|3 : 0
|04.08.2016
|Международный кубок чемпионов - 2016
|Северная Америка
|1 : 3
|29.07.2012
|Ворлд Футбол Челлендж - 2012
|Ворлд Футбол Челлендж
|0 : 1
|03.08.2008
|Кубок РЖД - 2008
|Матч за 3-е место
|0 : 5
|08.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 0
|26.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 0
|13.07.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Финал
|3 : 0
|08.07.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/2 финала
|0 : 2
|05.07.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/4 финала
|1 : 2
|31.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 9
|26.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 4
|23.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
|24.05.2025
|Италия — Серия А
|38-й тур
|2 : 0
|18.05.2025
|Италия — Серия А
|37-й тур
|3 : 1