Месси встретился с Трампом на церемонии чествования «Интер Майами» в Белом доме

Дата публикации: 06-03-2026 03:18

Капитан и нападающий Inter Miami CF Lionel Messi посетил Белый дом, где прошла официальная церемония чествования команды. Игроков клуба пригласили на торжественный прием после успешного сезона в Major League Soccer.

Аргентинский форвард появился в зале вместе с президентом США Donald Trump. В помещении их уже ожидали остальные футболисты «Интер Майами», тренерский штаб и представители руководства клуба. Мероприятие прошло в торжественной атмосфере и было посвящено достижениям команды в прошедшем сезоне.

Триумфальный сезон «Интер Майами»

Поводом для приглашения клуба в Белый дом стали громкие успехи команды в 2025 году. «Интер Майами» сумел выиграть Кубок MLS и стал победителем Восточной конференции лиги, что стало одним из самых значимых достижений в истории клуба.

Лидером команды на протяжении сезона был Месси. Аргентинец вновь подтвердил статус одного из лучших футболистов мира, регулярно определяя исход матчей своими голами и результативными передачами.

Во время церемонии Дональд Трамп отдельно отметил вклад Месси в успех клуба и подчеркнул его огромную популярность среди болельщиков по всему миру.

Статистика Месси в США

Lionel Messi выступает за Inter Miami CF с лета 2023 года. С момента перехода в американский клуб аргентинец стал главной звездой команды и одной из ключевых фигур всей лиги.

За это время нападающий провел около 90 матчей во всех турнирах, в которых забил 79 голов и сделал 44 результативные передачи. Его выступления значительно повысили интерес к MLS и привлекли к чемпионату новую аудиторию по всему миру.

По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 38-летнего футболиста оценивается примерно в 15 миллионов евро. Несмотря на возраст, Месси продолжает демонстрировать высокий уровень игры и остается лидером «Интер Майами».