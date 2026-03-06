«Кристал Пэлас» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом» в матче 29-го тура АПЛ

Дата публикации: 06-03-2026 03:22

Завершился матч 29-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретились лондонские команды «Тоттенхэм Хотспур» и «Кристал Пэлас». Игра прошла на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, а главным арбитром матча был назначен Эндрю Мэдли. По итогам встречи победу одержали гости, обыгравшие хозяев со счётом 3:1.

Счёт в матче открыл нападающий «Тоттенхэма» Доминик Соланке на 34-й минуте. Однако ближе к окончанию первого тайма произошло ключевое событие: защитник «Тоттенхэма» Микки ван де Вен получил прямое удаление за нарушение правил в штрафной площади. На 40-й минуте полузащитник «Кристал Пэлас» Исмаила Сарр реализовал пенальти, сравняв счёт. В добавленное арбитром время первого тайма гости забили ещё два гола — на 45+1-й и 45+7-й минутах их авторами стали Йёрген Странн Ларсен и снова Исмаила Сарр соответственно.

После этого важного победного матча «Кристал Пэлас» с 38 очками занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, в то время как «Тоттенхэм Хотспур», имея 29 очков, опустился на 16-ю строчку. Эта игра стала серьёзным испытанием для хозяев, особенно учитывая удаление и давление со стороны соперника, что сказалось на итоговом результате.