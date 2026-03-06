Будущее Флика в «Барселоне» зависит от выборов президента клуба

Дата публикации: 06-03-2026 03:21

Главный тренер FC Barcelona Hans-Dieter Flick может покинуть каталонский клуб, если действующий президент Joan Laporta не сохранит свою должность. Об этом сообщил журналист Florian Plettenberg на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, немецкий специалист в целом доволен своей работой в «Барселоне» и заинтересован в продлении сотрудничества. Флик положительно относится к клубу, атмосфере в команде, а также к жизни в городе и поддержке болельщиков. Однако дальнейшие планы тренера во многом связаны с будущим нынешнего руководства.

Сообщается, что Флик хотел бы продолжать работу именно при Жоане Лапорте и вместе с ним участвовать в формировании долгосрочной спортивной стратегии клуба. Взаимопонимание между президентом и тренером считается одним из ключевых факторов стабильности проекта «Барселоны».

Выборы президента каталонского клуба запланированы на 15 марта. В случае если Лапорта не будет переизбран, сценарий с уходом Флика из команды становится вполне возможным. По данным источника, немецкий специалист может покинуть клуб либо уже ближайшим летом, либо после завершения действующего контракта, рассчитанного до 2027 года.

При этом на данный момент «Барселона» демонстрирует отличные результаты в чемпионате Испании. После 26 туров команда набрала 64 очка и занимает первое место в турнирной таблице La Liga. Каталонцы опережают своего главного конкурента — Real Madrid CF — на четыре очка, продолжая борьбу за чемпионский титул.