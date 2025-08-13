22:16 ()
Динамо М - Краснодар 13 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 13-08-2025 19:45
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
13 Августа 2025 года в 20:45 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа B. 2-й тур
Главный судья: Антон Фролов (Москва, Россия);
Динамо М
Краснодар

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Краснодар, которое состоится 13 Августа 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа B. 2-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо М
Москва
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
Россия Валерий Георгиевич Карпин
Россия Мурад Олегович Мусаев
История личных встреч
02.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур Краснодар1 : 0Динамо М
27.06.2025 Россия — МФЛ 12-й тур Краснодар1 : 1Динамо М
24.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур Краснодар3 : 0Динамо М
21.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Динамо М1 : 2Краснодар
04.02.2025 Winline Зимний Кубок РПЛ Группа A Краснодар1 : 0Динамо М
18.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Краснодар3 : 1Динамо М
30.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Динамо М1 : 1Краснодар
25.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур Динамо М0 : 1Краснодар
25.05.2024 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур Краснодар1 : 0Динамо М
19.09.2023 Fonbet Кубок России Группа D Краснодар1 : 1 4 : 2Динамо М
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Кубка России — 2025/2026: «Динамо» (Москва) — «Краснодар». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Зенит26
2 Рубин23
3 Ахмат10
4 Оренбург10
Группа B
КомандаИО
1 Динамо М13
2 Крылья Советов13
3 Сочи10
4 Краснодар10
Группа C
КомандаИО
1 Спартак М13
2 Динамо Мх13
3 Пари Нижний Новгород10
4 Ростов10
Группа D
КомандаИО
1 Акрон26
2 ЦСКА23
3 Локомотив М10
4 Балтика10

