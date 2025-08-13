Динамо М - Краснодар 13 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 13-08-2025 19:45
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
13 Августа 2025 года в 20:45 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа B. 2-й тур
Главный судья: Антон Фролов (Москва, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Краснодар, которое состоится 13 Августа 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа B. 2-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо М
Москва
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
|Валерий Георгиевич Карпин
|Мурад Олегович Мусаев
История личных встреч
|02.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 0
|27.06.2025
|Россия — МФЛ
|12-й тур
|1 : 1
|24.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|30-й тур
|3 : 0
|21.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|04.02.2025
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|Группа A
|1 : 0
|18.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|3 : 1
|30.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 1
|25.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|25.05.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|19.09.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|1 : 1 4 : 2
|10.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|08.08.2025
|Россия — МФЛ
|18-й тур
|1 : 2
|02.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 0
|01.08.2025
|Россия — МФЛ
|17-й тур
|3 : 1
|29.07.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 1-й тур
|3 : 2
|10.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|08.08.2025
|Россия — МФЛ
|18-й тур
|1 : 3
|02.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 0
|01.08.2025
|Россия — МФЛ
|17-й тур
|5 : 1
|29.07.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 1-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Кубка России — 2025/2026: «Динамо» (Москва) — «Краснодар». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|2
|6
|2
|Рубин
|2
|3
|3
|Ахмат
|1
|0
|4
|Оренбург
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо М
|1
|3
|2
|Крылья Советов
|1
|3
|3
|Сочи
|1
|0
|4
|Краснодар
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|1
|3
|2
|Динамо Мх
|1
|3
|3
|Пари Нижний Новгород
|1
|0
|4
|Ростов
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Акрон
|2
|6
|2
|ЦСКА
|2
|3
|3
|Локомотив М
|1
|0
|4
|Балтика
|1
|0