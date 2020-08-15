Гютерсло - Унион 15 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 15-08-2025 18:00
15 Августа 2025 года в 19:00 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гютерсло - Унион, которое состоится 15 Августа 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гютерсло
Унион
Берлин
История личных встреч
|12.08.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 2
|17.05.2025
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|1 : 2
|10.05.2025
|Германия — Бундеслига
|33-й тур
|0 : 3
|03.05.2025
|Германия — Бундеслига
|32-й тур
|2 : 2
|27.04.2025
|Германия — Бундеслига
|31-й тур
|1 : 1
|19.04.2025
|Германия — Бундеслига
|30-й тур
|4 : 4