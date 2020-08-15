22:01 ()
Четверг 14 августа
Пятница 15 августа
Гютерсло - Унион 15 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 15-08-2025 18:00
15 Августа 2025 года в 19:00 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Гютерсло
Унион

Стартовый состав
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гютерсло - Унион, которое состоится 15 Августа 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гютерсло
Унион
Берлин
История личных встреч
12.08.2023Кубок Германии1-й раундГютерсло0 : 2
17.05.2025Германия — Бундеслига34-й тур1 : 2Унион
10.05.2025Германия — Бундеслига33-й турУнион0 : 3
03.05.2025Германия — Бундеслига32-й турУнион2 : 2
27.04.2025Германия — Бундеслига31-й тур1 : 1Унион
19.04.2025Германия — Бундеслига30-й турУнион4 : 4

