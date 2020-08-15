Арминия - Вердер 15 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 15-08-2025 20:45
Стадион: Шюко Арена (Билефельд, Германия), вместимость: 27300
15 Августа 2025 года в 21:45 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арминия - Вердер, которое состоится 15 Августа 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Шюко Арена (Билефельд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Арминия
Билефельд
Вердер
Бремен
История личных встреч
|25.02.2025
|Кубок Германии
|1/4 финала
|2 : 1
|10.03.2021
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|0 : 2
|03.10.2020
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|1 : 0
|04.03.2015
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 1
|01.02.2009
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|1 : 2
|16.08.2008
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|2 : 2
|23.03.2008
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 1
|29.09.2007
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|8 : 1
|29.04.2007
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|3 : 2
|25.11.2006
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|3 : 0
|10.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|0 : 2
|02.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|5 : 1
|24.05.2025
|Кубок Германии
|Финал
|2 : 4
|01.04.2025
|Кубок Германии
|1/2 финала
|2 : 1
|25.02.2025
|Кубок Германии
|1/4 финала
|2 : 1
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 1
|01.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 3
|01.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 1
|17.05.2025
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|1 : 4