Четверг 14 августа
Пятница 15 августа
Арминия - Вердер 15 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 15-08-2025 20:45
Стадион: Шюко Арена (Билефельд, Германия), вместимость: 27300
15 Августа 2025 года в 21:45 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Арминия
Вердер

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арминия - Вердер, которое состоится 15 Августа 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Шюко Арена (Билефельд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Арминия
Билефельд
Вердер
Бремен
История личных встреч
25.02.2025Кубок Германии1/4 финалаАрминия2 : 1Вердер
10.03.2021Германия - Бундеслига20-й турАрминия0 : 2Вердер
03.10.2020Германия - Бундеслига3-й турВердер1 : 0Арминия
04.03.2015Кубок Германии1/8 финалаАрминия3 : 1Вердер
01.02.2009Германия - Бундеслига18-й турВердер1 : 2Арминия
16.08.2008Германия - Бундеслига1-й турАрминия2 : 2Вердер
23.03.2008Германия - Бундеслига25-й турАрминия1 : 1Вердер
29.09.2007Германия - Бундеслига8-й турВердер8 : 1Арминия
29.04.2007Германия - Бундеслига31-й турАрминия3 : 2Вердер
25.11.2006Германия - Бундеслига14-й турВердер3 : 0Арминия
10.08.2025Германия — Вторая Бундеслига2-й тур0 : 2Арминия
02.08.2025Германия — Вторая Бундеслига1-й турАрминия5 : 1
24.05.2025Кубок ГерманииФиналАрминия2 : 4
01.04.2025Кубок Германии1/2 финалаАрминия2 : 1
25.02.2025Кубок Германии1/4 финалаАрминия2 : 1Вердер
09.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Вердер1 : 2
09.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Вердер0 : 1
01.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Вердер0 : 3
01.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Вердер0 : 1
17.05.2025Германия — Бундеслига34-й тур1 : 4Вердер

Отзывы и комментарии к матчу

