Пятница 15 августа
Суббота 16 августа
Мальорка - Барселона 16 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 16-08-2025 19:30
Стадион: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 26020
16 Августа 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 1-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания);
Мальорка
Барселона

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Барселона, которое состоится 16 Августа 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Барселона
Барселона
13 Испания вр Лео Роман
2 Испания зщ Матеу Морей
24 Словакия зщ Мартин Вальент
21 Испания зщ Антонио Раильо
22 Колумбия зщ Хоан Мохика
5 Испания пз Омар Маскарель
8 Испания пз Ману Морланес
10 Испания пз Серхи Дардер
20 Испания пз Пабло Торре
11 Япония нп Такума Асано
7 Косово нп Ведат Мурики
1 Испания вр Жоан Гарсия
24 Испания зщ Эрик Гарсия
4 Уругвай зщ Рональд Араухо
5 Испания зщ Пау Кубарси
3 Испания зщ Алекс Бальде
8 Испания пз Педри
21 Нидерланды пз Френки де Йонг
10 Испания пз Ламин Ямаль
16 Испания пз Фермин Лопес Мартин
11 Бразилия пз Рафинья
7 Испания нп Ферран Торрес
Главные тренеры
Испания Хагоба Аррасате
Германия Ханс-Дитер Флик
История личных встреч
22.04.2025 Испания — Примера 33-й тур Барселона1 : 0Мальорка
03.12.2024 Испания — Примера 19-й тур Мальорка1 : 5Барселона
08.03.2024 Испания - Примера 28-й тур Барселона1 : 0Мальорка
26.09.2023 Испания - Примера 7-й тур Мальорка2 : 2Барселона
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур Барселона3 : 0Мальорка
01.10.2022 Испания - Примера 7-й тур Мальорка0 : 1Барселона
01.05.2022 Испания - Примера 34-й тур Барселона2 : 1Мальорка
02.01.2022 Испания - Примера 19-й тур Мальорка0 : 1Барселона
13.06.2020 Испания - Примера 28-й тур Мальорка0 : 4Барселона
07.12.2019 Испания - Примера 16-й тур Барселона5 : 2Мальорка
30.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Мальорка0 : 4
24.05.2025 Испания — Примера 38-й тур 0 : 0Мальорка
18.05.2025 Испания — Примера 37-й тур Мальорка1 : 2
14.05.2025 Испания — Примера 36-й тур 2 : 1Мальорка
10.05.2025 Испания — Примера 35-й тур Мальорка2 : 1
10.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Барселона5 : 0
04.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 5Барселона
31.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 3 : 7Барселона
27.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 3Барселона
25.05.2025 Испания — Примера 38-й тур 0 : 3Барселона
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура Примеры: «Мальорка» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Жирона00
2
Лига чемпионов
Севилья00
3
Лига чемпионов
Хетафе00
4
Лига чемпионов
Атлетик Б00
5
Лига Европы
Райо Вальекано00
6
Лига конференций
Осасуна00
7 Эспаньол00
8 Реал Сосьедад00
9 Леванте00
10 Бетис00
11 Реал Мадрид00
12 Барселона00
13 Мальорка00
14 Овьедо00
15 Алавес00
16 Атлетико М00
17 Сельта00
18
Зона вылета
Вильярреал00
19
Зона вылета
Валенсия00
20
Зона вылета
Эльче00

