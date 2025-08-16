Мальорка - Барселона 16 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 16-08-2025 19:30
Стадион: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 26020
16 Августа 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 1-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Барселона, которое состоится 16 Августа 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Барселона
Барселона
|13
|вр
|Лео Роман
|2
|зщ
|Матеу Морей
|24
|зщ
|Мартин Вальент
|21
|зщ
|Антонио Раильо
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|5
|пз
|Омар Маскарель
|8
|пз
|Ману Морланес
|10
|пз
|Серхи Дардер
|20
|пз
|Пабло Торре
|11
|нп
|Такума Асано
|7
|нп
|Ведат Мурики
|1
|вр
|Жоан Гарсия
|24
|зщ
|Эрик Гарсия
|4
|зщ
|Рональд Араухо
|5
|зщ
|Пау Кубарси
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|8
|пз
|Педри
|21
|пз
|Френки де Йонг
|10
|пз
|Ламин Ямаль
|16
|пз
|Фермин Лопес Мартин
|11
|пз
|Рафинья
|7
|нп
|Ферран Торрес
Главные тренеры
|Хагоба Аррасате
|Ханс-Дитер Флик
История личных встреч
|22.04.2025
|Испания — Примера
|33-й тур
|1 : 0
|03.12.2024
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 5
|08.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 0
|26.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|2 : 2
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|3 : 0
|01.10.2022
|Испания - Примера
|7-й тур
|0 : 1
|01.05.2022
|Испания - Примера
|34-й тур
|2 : 1
|02.01.2022
|Испания - Примера
|19-й тур
|0 : 1
|13.06.2020
|Испания - Примера
|28-й тур
|0 : 4
|07.12.2019
|Испания - Примера
|16-й тур
|5 : 2
|30.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 4
|24.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|0 : 0
|18.05.2025
|Испания — Примера
|37-й тур
|1 : 2
|14.05.2025
|Испания — Примера
|36-й тур
|2 : 1
|10.05.2025
|Испания — Примера
|35-й тур
|2 : 1
|10.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|5 : 0
|04.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 5
|31.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 7
|27.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 3
|25.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|0 : 3
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура Примеры: «Мальорка» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Жирона
|0
|0
| 2
Лига чемпионов
|Севилья
|0
|0
| 3
Лига чемпионов
|Хетафе
|0
|0
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Райо Вальекано
|0
|0
| 6
Лига конференций
|Осасуна
|0
|0
|7
|Эспаньол
|0
|0
|8
|Реал Сосьедад
|0
|0
|9
|Леванте
|0
|0
|10
|Бетис
|0
|0
|11
|Реал Мадрид
|0
|0
|12
|Барселона
|0
|0
|13
|Мальорка
|0
|0
|14
|Овьедо
|0
|0
|15
|Алавес
|0
|0
|16
|Атлетико М
|0
|0
|17
|Сельта
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Вильярреал
|0
|0
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|0
|0
| 20
Зона вылета
|Эльче
|0
|0