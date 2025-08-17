Спартак Кс - Челябинск 17 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 17-08-2025 15:00
17 Августа 2025 года в 16:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 5-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак Кс - Челябинск, которое состоится 17 Августа 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спартак Кс
Кострома
Челябинск
Челябинск
Главные тренеры
|Евгений Валерьевич Таранухин
|Роман Михайлович Пилипчук
История личных встреч
|18.05.2025
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 13-й тур
|1 : 5
|30.03.2025
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 5-й тур
|3 : 1
|12.10.2024
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 1-й этап. 13-й тур
|0 : 0
|17.08.2024
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 1-й этап. 5-й тур
|3 : 1
|11.08.2025
|Россия — Лига PARI
|4-й тур
|0 : 1
|03.08.2025
|Россия — Лига PARI
|3-й тур
|1 : 1
|27.07.2025
|Россия — Лига PARI
|2-й тур
|1 : 3
|20.07.2025
|Россия — Лига PARI
|1-й тур
|0 : 1
|14.06.2025
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 18-й тур
|0 : 1
|09.08.2025
|Россия — Лига PARI
|4-й тур
|1 : 0
|02.08.2025
|Россия — Лига PARI
|3-й тур
|2 : 1
|26.07.2025
|Россия — Лига PARI
|2-й тур
|1 : 0
|20.07.2025
|Россия — Лига PARI
|1-й тур
|2 : 3
|28.06.2025
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Стыковые матчи. 2-й матч
|0 : 0 4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Урал
|4
|12
| 2
Повышение
|Факел
|4
|12
| 3
Плей-офф за повышение
|Челябинск
|4
|9
| 4
Плей-офф за повышение
|СКА-Хабаровск
|4
|8
|5
|Ротор
|5
|8
|6
|КАМАЗ
|4
|7
|7
|Арсенал Т
|5
|7
|8
|Спартак Кс
|4
|7
|9
|Чайка
|5
|6
|10
|Нефтехимик
|4
|6
|11
|Уфа
|5
|5
|12
|Шинник
|5
|4
|13
|Сокол
|5
|4
|14
|Родина
|5
|3
|15
|Черноморец
|4
|2
| 16
Зона вылета
|Енисей
|5
|2
| 17
Зона вылета
|Волга Ул
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Торпедо М
|4
|1