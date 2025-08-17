06:24 ()
Воскресенье 17 августа
Спартак Кс - Челябинск 17 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 17-08-2025 15:00
17 Августа 2025 года в 16:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 5-й тур
Спартак Кс
Челябинск

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак Кс - Челябинск, которое состоится 17 Августа 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак Кс
Кострома
Челябинск
Челябинск
Главные тренеры
Россия Евгений Валерьевич Таранухин
Россия Роман Михайлович Пилипчук
История личных встреч
18.05.2025 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 13-й тур Челябинск1 : 5Спартак Кс
30.03.2025 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 5-й тур Спартак Кс3 : 1Челябинск
12.10.2024 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 13-й тур Спартак Кс0 : 0Челябинск
17.08.2024 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 5-й тур Челябинск3 : 1Спартак Кс
11.08.2025 Россия — Лига PARI 4-й тур 0 : 1Спартак Кс
03.08.2025 Россия — Лига PARI 3-й тур Спартак Кс1 : 1
27.07.2025 Россия — Лига PARI 2-й тур 1 : 3Спартак Кс
20.07.2025 Россия — Лига PARI 1-й тур Спартак Кс0 : 1
14.06.2025 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 18-й тур Спартак Кс0 : 1
09.08.2025 Россия — Лига PARI 4-й тур Челябинск1 : 0
02.08.2025 Россия — Лига PARI 3-й тур 2 : 1Челябинск
26.07.2025 Россия — Лига PARI 2-й тур Челябинск1 : 0
20.07.2025 Россия — Лига PARI 1-й тур 2 : 3Челябинск
28.06.2025 Россия — Leon-Вторая лига А Стыковые матчи. 2-й матч 0 : 0 4 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Урал412
2
Повышение
Факел412
3
Плей-офф за повышение
Челябинск49
4
Плей-офф за повышение
СКА-Хабаровск48
5 Ротор58
6 КАМАЗ47
7 Арсенал Т57
8 Спартак Кс47
9 Чайка56
10 Нефтехимик46
11 Уфа55
12 Шинник54
13 Сокол54
14 Родина53
15 Черноморец42
16
Зона вылета
Енисей52
17
Зона вылета
Волга Ул41
18
Зона вылета
Торпедо М41

