Манчестер Юнайтед - Арсенал 17 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 17-08-2025 17:30
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
17 Августа 2025 года в 18:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Манчестер Юнайтед
Арсенал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Арсенал, которое состоится 17 Августа 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Арсенал
Лондон
24 Камерун вр Андре Онана
15 Франция зщ Лени Йоро
4 Нидерланды зщ Маттейс де Лигт
23 Англия зщ Люк Шоу
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
25 Уругвай пз Мануэль Угарте
18 Бразилия пз Каземиро
13 Дания пз Патрик Доргу
19 Камерун нп Брайан Мбемо
16 Кот-д'Ивуар нп Амад Диалло
10 Бразилия нп Матеус Кунья
1 Испания вр Давид Райя
4 Англия зщ Бен Уайт
2 Франция зщ Вильям Салиба
6 Бразилия зщ Габриэл Магальяйнс
49 Англия пз Майлз Льюис-Скелли
8 Норвегия пз Мартин Эдегор
36 Испания пз Мартин Субименди
41 Англия пз Деклан Райс
7 Англия нп Букайо Сака
14 Швеция нп Виктор Дьёкереш
11 Бразилия нп Габриэл Мартинелли
Главные тренеры
Португалия Рубен Аморим
Испания Микель Артета
История личных встреч
09.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур Манчестер Юнайтед1 : 1Арсенал
12.01.2025 Кубок Англии 1/32 финала Арсенал1 : 1 3 : 5Манчестер Юнайтед
04.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур Арсенал2 : 0Манчестер Юнайтед
28.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Арсенал2 : 1Манчестер Юнайтед
12.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур Манчестер Юнайтед0 : 1Арсенал
03.09.2023 Англия - Премьер-лига 4-й тур Арсенал3 : 1Манчестер Юнайтед
23.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Арсенал0 : 2 3 : 5Манчестер Юнайтед
22.01.2023 Англия - Премьер-лига 21-й тур Арсенал3 : 2Манчестер Юнайтед
04.09.2022 Англия - Премьер-лига 6-й тур Манчестер Юнайтед3 : 1Арсенал
23.04.2022 Англия - Премьер-лига 34-й тур Арсенал3 : 1Манчестер Юнайтед
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Манчестер Юнайтед1 : 1
04.08.2025 Летняя серия Премьер-лиги 3-й тур Манчестер Юнайтед2 : 2
31.07.2025 Летняя серия Премьер-лиги 2-й тур Манчестер Юнайтед4 : 1
27.07.2025 Летняя серия Премьер-лиги 1-й тур Манчестер Юнайтед2 : 1
19.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Манчестер Юнайтед0 : 0
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Арсенал3 : 0
06.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Арсенал2 : 3
31.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Арсенал0 : 1
27.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Арсенал3 : 2
23.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Арсенал1 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча первого тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити13
2
Лига чемпионов
Сандерленд13
3
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур13
4
Лига чемпионов
Ливерпуль13
5
Лига Европы
Фулхэм11
6 Брайтон энд Хоув Альбион11
7 Астон Вилла11
8 Ньюкасл Юнайтед11
9 Челси00
10 Лидс Юнайтед00
11 Эвертон00
12 Арсенал00
13 Кристал Пэлас00
14 Брентфорд00
15 Ноттингем Форест00
16 Манчестер Юнайтед00
17 Борнмут10
18 Бёрнли10
19 Вест Хэм Юнайтед10
20 Вулверхэмптон10

Отзывы и комментарии к матчу

