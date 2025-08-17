Манчестер Юнайтед - Арсенал 17 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 17-08-2025 17:30
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
17 Августа 2025 года в 18:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Арсенал, которое состоится 17 Августа 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Арсенал
Лондон
|24
|вр
|Андре Онана
|15
|зщ
|Лени Йоро
|4
|зщ
|Маттейс де Лигт
|23
|зщ
|Люк Шоу
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|25
|пз
|Мануэль Угарте
|18
|пз
|Каземиро
|13
|пз
|Патрик Доргу
|19
|нп
|Брайан Мбемо
|16
|нп
|Амад Диалло
|10
|нп
|Матеус Кунья
|1
|вр
|Давид Райя
|4
|зщ
|Бен Уайт
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальяйнс
|49
|пз
|Майлз Льюис-Скелли
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|36
|пз
|Мартин Субименди
|41
|пз
|Деклан Райс
|7
|нп
|Букайо Сака
|14
|нп
|Виктор Дьёкереш
|11
|нп
|Габриэл Мартинелли
Главные тренеры
|Рубен Аморим
|Микель Артета
История личных встреч
|09.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 1
|12.01.2025
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 1 3 : 5
|04.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
|28.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 1
|12.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|0 : 1
|03.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 1
|23.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 2 3 : 5
|22.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 2
|04.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|23.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|3 : 1
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|04.08.2025
|Летняя серия Премьер-лиги
|3-й тур
|2 : 2
|31.07.2025
|Летняя серия Премьер-лиги
|2-й тур
|4 : 1
|27.07.2025
|Летняя серия Премьер-лиги
|1-й тур
|2 : 1
|19.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 0
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 0
|06.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 3
|31.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 1
|27.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 2
|23.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча первого тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Сандерленд
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Фулхэм
|1
|1
|6
|Брайтон энд Хоув Альбион
|1
|1
|7
|Астон Вилла
|1
|1
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|9
|Челси
|0
|0
|10
|Лидс Юнайтед
|0
|0
|11
|Эвертон
|0
|0
|12
|Арсенал
|0
|0
|13
|Кристал Пэлас
|0
|0
|14
|Брентфорд
|0
|0
|15
|Ноттингем Форест
|0
|0
|16
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|17
|Борнмут
|1
|0
|18
|Бёрнли
|1
|0
|19
|Вест Хэм Юнайтед
|1
|0
|20
|Вулверхэмптон
|1
|0