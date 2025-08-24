23:42 ()
СКА-Хабаровск - Спартак Кс 24 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 24-08-2025 09:00
24 Августа 2025 года в 10:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 6-й тур
СКА-Хабаровск
Спартак Кс

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между СКА-Хабаровск - Спартак Кс, которое состоится 24 Августа 2025 года в 10:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Спартак Кс
Кострома
Главные тренеры
Россия Алексей Николаевич Поддубский
Россия Евгений Валерьевич Таранухин
История личных встреч
17.08.2025 Россия — Лига PARI 5-й тур 1 : 0СКА-Хабаровск
10.08.2025 Россия — Лига PARI 4-й тур СКА-Хабаровск1 : 1
03.08.2025 Россия — Лига PARI 3-й тур СКА-Хабаровск1 : 0
27.07.2025 Россия — Лига PARI 2-й тур 1 : 2СКА-Хабаровск
19.07.2025 Россия — Лига PARI 1-й тур 1 : 1СКА-Хабаровск
17.08.2025 Россия — Лига PARI 5-й тур Спартак Кс2 : 1
11.08.2025 Россия — Лига PARI 4-й тур 0 : 1Спартак Кс
03.08.2025 Россия — Лига PARI 3-й тур Спартак Кс1 : 1
27.07.2025 Россия — Лига PARI 2-й тур 1 : 3Спартак Кс
20.07.2025 Россия — Лига PARI 1-й тур Спартак Кс0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Факел515
2
Повышение
КАМАЗ613
3
Плей-офф за повышение
Урал512
4
Плей-офф за повышение
Челябинск612
5 Спартак Кс510
6 СКА-Хабаровск58
7 Ротор58
8 Арсенал Т57
9 Чайка56
10 Нефтехимик56
11 Уфа65
12 Шинник65
13 Волга Ул54
14 Торпедо М54
15 Родина64
16
Зона вылета
Сокол64
17
Зона вылета
Черноморец52
18
Зона вылета
Енисей52

