СКА-Хабаровск - Спартак Кс 24 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 24-08-2025 09:00
24 Августа 2025 года в 10:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 6-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между СКА-Хабаровск - Спартак Кс, которое состоится 24 Августа 2025 года в 10:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Спартак Кс
Кострома
Главные тренеры
|Алексей Николаевич Поддубский
|Евгений Валерьевич Таранухин
История личных встреч
|17.08.2025
|Россия — Лига PARI
|5-й тур
|1 : 0
|10.08.2025
|Россия — Лига PARI
|4-й тур
|1 : 1
|03.08.2025
|Россия — Лига PARI
|3-й тур
|1 : 0
|27.07.2025
|Россия — Лига PARI
|2-й тур
|1 : 2
|19.07.2025
|Россия — Лига PARI
|1-й тур
|1 : 1
|17.08.2025
|Россия — Лига PARI
|5-й тур
|2 : 1
|11.08.2025
|Россия — Лига PARI
|4-й тур
|0 : 1
|03.08.2025
|Россия — Лига PARI
|3-й тур
|1 : 1
|27.07.2025
|Россия — Лига PARI
|2-й тур
|1 : 3
|20.07.2025
|Россия — Лига PARI
|1-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Факел
|5
|15
| 2
Повышение
|КАМАЗ
|6
|13
| 3
Плей-офф за повышение
|Урал
|5
|12
| 4
Плей-офф за повышение
|Челябинск
|6
|12
|5
|Спартак Кс
|5
|10
|6
|СКА-Хабаровск
|5
|8
|7
|Ротор
|5
|8
|8
|Арсенал Т
|5
|7
|9
|Чайка
|5
|6
|10
|Нефтехимик
|5
|6
|11
|Уфа
|6
|5
|12
|Шинник
|6
|5
|13
|Волга Ул
|5
|4
|14
|Торпедо М
|5
|4
|15
|Родина
|6
|4
| 16
Зона вылета
|Сокол
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Черноморец
|5
|2
| 18
Зона вылета
|Енисей
|5
|2