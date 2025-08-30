00:13 ()
Херенвен - Гоу Эхед Иглс 30 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 30-08-2025 18:45
Стадион: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды), вместимость: 27224
30 Августа 2025 года в 19:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Херенвен
Гоу Эхед Иглс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Херенвен - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 30 Августа 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Херенвен
Херенвен
Гоу Эхед Иглс
Девентер
История личных встреч
14.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 0Херенвен
10.11.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 12-й тур Херенвен1 : 0Гоу Эхед Иглс
17.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Херенвен0 : 2Гоу Эхед Иглс
02.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Гоу Эхед Иглс3 : 2Херенвен
28.05.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Херенвен2 : 0Гоу Эхед Иглс
15.10.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 10-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 1Херенвен
15.05.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Херенвен3 : 1Гоу Эхед Иглс
18.01.2022 Кубок Нидерландов 1/8 финала Херенвен0 : 1Гоу Эхед Иглс
13.08.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 1-й тур Гоу Эхед Иглс0 : 1Херенвен
03.03.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Херенвен2 : 2Гоу Эхед Иглс
24.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур Херенвен1 : 2
16.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур 2 : 1Херенвен
09.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур Херенвен1 : 1
22.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала 4 : 1Херенвен
18.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Херенвен2 : 0
23.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур Гоу Эхед Иглс0 : 3
17.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 2
08.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур 2 : 2Гоу Эхед Иглс
03.08.2025 Суперкубок Нидерландов 2025 Финал 2 : 1Гоу Эхед Иглс
18.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур 5 : 3Гоу Эхед Иглс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
НЕК Неймеген39
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен39
3
Лига чемпионов
Аякс37
4
Лига Европы
Утрехт36
5
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд26
6
Плей-офф Лиги конференций
ПЕК Зволле26
7
Плей-офф Лиги конференций
Спарта36
8
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар24
9 Волендам33
10 Твенте33
11 Гронинген33
12 НАК Бреда33
13 Гоу Эхед Иглс32
14 Фортуна21
15 Херенвен31
16
Стыковая зона
Телстар31
17
Зона вылета
Эксельсиор30
18
Зона вылета
Хераклес30

