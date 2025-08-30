Херенвен - Гоу Эхед Иглс 30 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 30-08-2025 18:45
Стадион: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды), вместимость: 27224
30 Августа 2025 года в 19:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Херенвен - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 30 Августа 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Херенвен
Херенвен
Гоу Эхед Иглс
Девентер
История личных встреч
|14.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|1 : 0
|10.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|1 : 0
|17.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|0 : 2
|02.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|3 : 2
|28.05.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|2 : 0
|15.10.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|1 : 1
|15.05.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|3 : 1
|18.01.2022
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|0 : 1
|13.08.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|0 : 1
|03.03.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|2 : 2
|24.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|1 : 2
|16.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|2 : 1
|09.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|1 : 1
|22.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала
|4 : 1
|18.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|2 : 0
|23.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|0 : 3
|17.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|2 : 2
|08.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|2 : 2
|03.08.2025
|Суперкубок Нидерландов 2025
|Финал
|2 : 1
|18.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|5 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Аякс
|3
|7
| 4
Лига Европы
|Утрехт
|3
|6
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|2
|6
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|ПЕК Зволле
|2
|6
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|3
|6
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|2
|4
|9
|Волендам
|3
|3
|10
|Твенте
|3
|3
|11
|Гронинген
|3
|3
|12
|НАК Бреда
|3
|3
|13
|Гоу Эхед Иглс
|3
|2
|14
|Фортуна
|2
|1
|15
|Херенвен
|3
|1
| 16
Стыковая зона
|Телстар
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Эксельсиор
|3
|0
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|3
|0